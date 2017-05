Krieg ohne Ende

Barbarei mit Segen des Westens: Söldner der »Freien Syrischen Armee« nahe Damaskus präparieren Sprengstoffladung Foto: Goran Tomasevic/Reuters

Wer nicht mitmacht bei der einfachen Feindbildpflege im Syrien-Konflikt läuft Gefahr, ins Abseits katapultiert zu werden. Michael Lüders, lange Jahre Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Bestsellerautor und gefragter TV-Experte, muss das gerade erfahren. In den vielstimmigen Chor, der die Schuld für den jahrelangen Krieg einseitig beim syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad sieht und dessen Verbündeten Russland, will er nicht einstimmen.

In seinem Buch »Die den Sturm ernten« veranschaulicht er die verheerenden Folgen westlicher Interventionen in dem Nahoststaat. Anhand freigegebener Geheimdienstdokumente und geleakter E-mails von Entscheidungsträgern zeigt er, wie und warum die USA und ihre Verbündeten seit Beginn der Aufstands 2011 Dschihadisten mit Waffen beliefern – »in einem Umfang wie seit dem Ende des Vietnamkrieges nicht mehr«, wie Lüders schreibt. Die Waffen aus dem Westen haben Gewalt und Terror in Syrien befeuert, von einem »Bürgerkrieg« kann längst keine Rede mehr sein. Es ist ein internationalisierter Konflikt und vor allem ein Stellvertreterkrieg der USA und NATO gegen Russland. »Syrien ist ein Spielball der Weltpolitik«, so Lüders. Der Segen des Landes ist sein größter Fluch: Es gibt dort Öl. Im ersten Teil seines Buches beschreibt der Autor frühe Putschversuche Washingtons in Syrien in den 1940er und 1950er Jahren. Der Sturz der Assad-Führung stand schon auf der US-Agenda, als viele der jugendlichen Gegner des jetzigen syrischen Präsidenten noch nicht einmal lesen und schreiben oder »Demokratie« buchstabieren konnten.

Lüders führt in aller Deutlichkeit die Folgen eines Sturzes von Assad aus. In Damaskus kämen keine Demokraten an die Macht, sondern islamistische Gruppen wie die Fatah-Al-Scham-Front als Ableger von Al-Qaida. In dem Buch wird die Rolle der dschihadistischen Waffenbrüder Saudi-Arabiens und der Türkei beleuchtet. Lüders stellt in Frage, dass die Schuld für Giftgaseinsätze im Konflikt immer Assads Seite zugewiesen wird und er verweist auf Unterstützung der Gotteskrieger durch den türkischen Geheimdienst.

Mit seinem neuen Buch hat Michael Lüders eine brillante Übersicht über die Verantwortlichen für die anhaltende Katastrophe, für Krieg und Zerstörung, Mord und Massenflucht vorgelegt. »Der Syrienkrieg hätte niemals ein solches Ausmaß angenommen ohne Einmischung von außen. Die Syrer wären in dem Fall heute wohl weder glücklich noch frei, vermutlich aber auch nicht unglücklicher als in ihrer jetzigen Lage – und vor allem wären sehr viel weniger von ihnen tot.«

Lüders prognostiziert, das vom Westen angerichtete Unheil im Nahen Osten wird weiter Widerhall finden. »Ungeachtet aller verschärften Sicherheitsvorkehrungen werden Terroranschläge in Europa tendenziell eher zu- als abnehmen. Der ›Islamische Staat‹ und andere dschihadistische Gewalttäter sind nichts weiter als die Fratze, die uns ein Spiegelbild vorhält, die Quittung präsentiert für ein Jahrhundert imperia­ler Unterwerfung. Baschar Al-Assad darf sicherlich als Schwerverbrecher gelten. Aber sind George W. Bush, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Tony Blair oder Nicolas Sarkozy, um eine beliebige Auswahl zu treffen, wirklich so viel besser? Wer andere Länder systematisch und gezielt zerstört, der sollte sich nicht wundern, wenn eines Tages die Bomben auch im eigenen Vorgarten hochgehen. Auf diesen Zusammenhang hinzuweisen rechtfertigt keinen Terror, hilft aber, ihn zu erklären.«

Wen wundert angesichts dieser politischen Klarheit die Vehemenz der Diskreditierungsversuche und giftigen Diffamierungen, denen sich der Autor von ARD (»will im Nahen Osten Geschäfte machen«) über Spiegel (»umstrittener Autor«) bis zu Springers Bild (Putin-Propagandist und »überführter Fake News-Verbreiter«) seit Wochen ausgesetzt sieht. Zumal Lüders wider die Mainstreammedien mahnt: »Es braucht wenig, politische Feindbilder zu erzeugen oder am Leben zu erhalten. Eine mögliche Antwort könnte lauten, zunächst einmal die richtigen Fragen zu stellen.«

»Die den Sturm ernten« gehört – wie der Vorgängerband »Wer den Wind sät« – im Rahmen einer politischen Alphabetisierungskampagne als Pflichtlektüre in den Schulunterricht. Wer das Buch ohne transatlantische Scheuklappen liest, wird nach 176 Seiten klüger und aufgeklärter sein als zuvor. Lüders zerstört alte Glaubenssätze. Angesichts der Faktenlage wird man nicht länger behaupten können, dass westliche Politik für »Werte« stehe im Gegensatz etwa zur russischen oder chinesischen.

Ungenau in dem Buch ist einzig die Vergangenheitsform im Untertitel. Die westliche Intervention in Syrien hält bis zum heutigen Tag an. Ein Ende ist nicht absehbar, was Lüders selbst so sieht. »Syrien durchlebt gegenwärtig, wie weite Teile der der arabisch-islamischen Welt insgesamt, einen Dreißigjährigen Krieg. Am Ende, das noch lange nicht in Sicht ist, könnte durchaus ein Westfälischer Friede stehen. Kein Diktat, keine Einmischung von außen wird diese Entwicklung beschleunigen. Im Gegenteil. Die Erneuerung der Gesellschaften kann nur aus ihnen selbst heraus erfolgen.«