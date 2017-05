Doppeltes Lob

Zu jW vom 20./21. Mai: »›Endlich erkennen sich die Jesiden wieder selbst‹« und »›Wider den Wucher zu predigen‹«

Meinen Dank der jW für das wunderbare Gespräch mit Zerdest Derwis über die Welt der Jesiden und ihre geistige Verwandtschaft mit den Kurden, die für eine selbstbestimmte Gesellschaft kämpfen. Damit wurde klar, warum von Erdogans Seite auch die Jesiden bekämpft werden, obwohl sie die Türkei wahrlich nicht bedrohen, wohl aber seine brutale Diktatur.

Ebenso gedankt sei der jW für den Luther-Artikel – im Reformationsjubiläumsjahr einmal eine wirklich positive Darstellung des Reformators – , der die erstaunlich kapitalismus-, zins- und herrschaftskritische Sicht Luthers verdeutlicht, was der Evangelischen Kirche nicht im Traum zu loben einfiele. (…)

Cornelia Praetorius, per E-Mail

Jubiläumslobhudelei

Zu jW vom 20./21. Mai: »›Wider den Wucher zu predigen‹«

Ich hätte mir eigentlich einen Artikel zu Luther und der Reformation gewünscht, der sich mit dieser Jubiläumslobhudelei etwas kritischer auseinandersetzt. Ich frage mich natürlich, warum ausgerechnet Luther die Wucherer und Kaufleute »verjagen, verfluchen und köpfen« will? Und dann sind da noch die Spießgesellen der Wucherer: die Fürsten. Ich frage mich auch, warum das in diesem Artikel unkritisch weiterverbreitet wird.

Luther hatte doch wahrlich nichts gegen den Wucherer und den Fürsten einzuwenden, als es darum ging, die Söldnerheere gegen die Bauern zu finanzieren, auszustaffieren und aufmarschieren zu lassen. Das Ergebnis: Zigtausende Tote, vor allem Bauern. Das hatte Luther von den Fürsten verlangt. Was soll ich von einem Großmaul halten, das sich auf der Kanzel als Freund des »gemeinen Mannes« verkleidet und in der Realität als »Wolf im Schafskleid« entpuppt. Da hilft es auch nicht, dass Marx ihm ein ordentliches Testat als Nationalökonom ausstellt.

Peter Rapke, Augsburg

Opportunistischer Schlingerkurs

Zu jW vom 16. Mai: »Nicht regierungsfähig«

Danke Arnold Schölzel für die klaren Worte! Wie die letzten drei Landtagswahlen zeigen, siegen immer wieder doch die Verhältnisse. Das heißt, beim Schwarzer-Peter-Spiel der Parteien werden die Karten untereinander so gemischt, dass alles im Grunde bleibt, wie es ist. Keine Landespolitik kommt jemals in die Situation, die ihr vorgegebenen Grenzen bourgeoiser Klassenherrschaft in Frage zu stellen – und das weder in Thüringen unter Verantwortung der Partei Die Linke noch in Berlin oder Brandenburg bei deren Regierungsmitwirkung. Zugleich zahlt sich kein opportunistischer Schlingerkurs auf Dauer aus. (…)

E. Rasmus, per E-Mail

Klare antikapitalistische Ausrichtung

Zu jW vom 16. Mai: »In den Metropolen stark, trotzdem draußen«

Das Ergebnis der Landtagswahl in NRW für Die Linke darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade dieser Landesverband anders als die Bundesspitze und alle Ostlandesverbände eine klare antikapitalistische Ausrichtung hat. Das macht ihn nicht nur berechenbarer, sondern zeigt die klare gesellschaftliche Alternative auf. Im Gegensatz dazu gibt es etwa die Aussage von Bodo Ramelow, man müsse »das Verhältnis zur NATO neu überdenken«. Und statt rigoros das Verbot von Auslandseinsätzen zu fordern, will man nur noch über Kampfeinsätze sprechen. Das alles, um in Regierungsverantwortung zu kommen. Das bedeutet, dass bei der Bundestagswahl nicht mit einer Verdopplung der Stimmen für Die Linke wie in NRW zu rechnen ist, sondern sogar mit weniger. (…)

Carsten Hanke, per E-Mail

Kein gutes Leben

Zu jW vom 19. Mai: »Lug und Trug«

Dass die SPD sich auch in Sachen Privatisierung »den Kapitalinteressen verpflichtet fühlt«, hat seinen Grund nicht in der Verlogenheit, sondern in der neoliberalen Ideologie der deutschen Sozialdemokraten: Die Gewinnmaximierung der Damen und Herren Unternehmer müsse durch allerlei Staatsaktionen derart befördert werden, dass etwas von den Unternehmergewinnen – gemäß der volkswirtschaftlichen »Pferdeäpfeltheorie« – für die lohnabhängigen Staatsbürger abfallen könne. Dergestalt werden die Lohnabhängigen mit dem Einverständnis der marktwirtschaftskonformen Sozialdemokratie als abhängige Variable der unternehmerischen Gewinnmaximierung miss­handelt, weshalb sie in der kapitalistischen Marktwirtschaftsgesellschaft kein gutes Leben führen können.

Franz Anger, per E-Mail

Werkzeug Parteienstiftungen

Zu jW vom 12. Mai: »Kiews wegschwimmende Felle«

Das ist wohl wieder einmal einer jener Fälle, in denen vor allem unsere konservativen und »liberalen« Parteien erkennen lassen, wie unredlich ihr Verständnis und ihre Praxis von Außenpolitik für einen Staat sind, der sich als Demokratie darstellt, aber doch nicht auf Intrigen u. ä. verzichten will. Die Parteistiftungen, die nicht schlecht aus Steuermitteln alimentiert werden, deren Ausgaben aber nur sehr formal auf Korrektheit und Vereinbarkeit mit demokratischen Regeln vom Parlament geprüft werden, werden sehr oft benutzt, um die Drecksarbeit in der Außenpolitik zu leisten, zu der sich die Mutterparteien aus Reputationsgründen kaum bekennen würden.

Wie das Beispiel hier zeigt, gehört es zum Repertoire der Parteistiftungen, Konflikte zwischen Staaten und ihren Minderheiten – aber auch oppositionellen Gruppen – anzuheizen, um missliebigen Staaten – wie hier den »bösen« Russen! – zu schaden. (…)

Ludwig Schönenbach, per E-Mail