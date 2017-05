Bergbau ohne Regeln

Extremes Risiko: Kleidung von »illegal« arbeitenden Bergleuten nach Unglück in Goldschacht nahe Johannesburg 2016 Foto: KIM LUDBROOK/EPA/DPA

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass in Welkom die Erde bebte. Wieder einmal. Einwohner der Bergbaustadt 250 Kilometer südwestlich von Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg berichteten von klirrenden Fenstern und verschobenen Schränken. Doch das wahre Ausmaß der Katastrophe, die sich 3.000 Meter unter Tage ereignete, wurde erst in der vergangenen Woche bekannt. Mindestens 34 Bergarbeiter, die ohne Lizenz in einem verlassenen Schacht einer Goldmine operierten, kamen bei einer Methangasexplosion ums Leben. Und das ist nur die Zahl der geborgenen Leichen. Offizielle Angaben zum Unfallhergang und zu weiteren Opfern gibt es nicht, weil die Rettungskräfte die maroden Schächte nicht betreten können.

Mitleid zeigt die Staatsgewalt nicht. Seit vergangenem Freitag laufen Prozesse gegen insgesamt 27 Bergarbeiter, denen Diebstahl und Einbruch vorgeworfen werden. Die Hintermänner bleiben unbehelligt. Zu reich und mächtig sind sie längst geworden. Bergbaugemeinden fordern derweil, die Knochenarbeit der als »illegal« gebrandmarkten Goldschürfer zu entkriminalisieren. Denn nachdem die großen Bergbaukonzerne die Menschen in den Siedlungen um die nur notdürftig stillgelegten Schächte verarmt zurückgelassen haben, unterhält der unerlaubte Bergbau inzwischen das wirtschaftliche Leben über Tage.

Insgesamt 6.000 offiziell aufgegebene Minen existieren in Südafrika. Und glaubt man einem von der Nachrichtenplattform Times Live befragten Professor der Johannesburger Witwatersrand-Universität, dann arbeiten dort inzwischen mehr Menschen als in den legalen Bergbaubetrieben. Zu verifizieren ist das kaum. Belegt ist, dass die Zahl der im offi­ziell Beschäftigten seit Ende der 1980er Jahre von knapp 900.000 auf heute etwa 470.000 Personen gesunken ist. Bei einer Arbeitslosenquote von über 40 Prozent ist es den Syndikaten, die die Ausbeutung der stillgelegten Minen betreiben, ein Leichtes, genügend Arbeitskräfte für den gefährlichen Job zu rekrutieren. Hinzu kommt, dass der größte Teil der »Illegalen« aus den Nachbarländern Simbabwe, Mosambik und Lesotho stammt und ohne legalen Aufenthaltsstatus keine Chance auf eine reguläre Beschäftigung hat. Ein Dasein als »Zama zama« (Glückssucher), wie die Kumpel auf Zulu genannt werden, ist da oft die einzige Perspektive.

»Wir wissen, dass es gefährlich ist, aber es gibt gutes Geld«, erklärte einer der Überlebenden, ein Bergarbeiter aus der Enklave Lesotho, der in Welkom einen Cousin verloren hat, vergangene Woche der Tageszeitung The Sowetan. Sein Verwandter habe »gewusst, dass er hier sterben würde, wenn nicht durch eine Explosion, dann durch die Hitze oder das Gas«. Doch den Arbeitern ginge es um ihre Angehörigen, um die nächste Generation. »Zumindest kann seine Familie jetzt ihr Haus bauen und die Kinder zur Schule schicken. Wir machen viel Geld hier, selbst die Gebühren für die weiterführende Schule können wir so bezahlen«, so der anonym sprechende Bergarbeiter.

Etwa 100.000 Rand (6.900 Euro) könne ein Mann in den alten Schächten innerhalb einer drei Monate langen »Schicht« verdienen, berichtete der Sowetan unter Berufung auf einen Insider. Dafür lebten die »Glückssucher« in den Schächten, um die herum ein weites Versorgungsnetzwerk entstanden ist. Ganze Siedlungen mit Einkaufsläden gebe es unter Tage, hieß es bei Times Live. Dort koste eine Dose Fleisch rund sieben Euro, ein Weißbrot zehn. Doch auch wenn die Arbeiter ein Vielfaches ihrer regulär bei Konzernen angestellten Kollegen verdienen: Reich werden andere. Ihr gefundenes Gold verkaufen sie an Mittelsmänner, die auch den Handel mit Lebensmitteln und die Aufrechterhaltung einer Paralleljustiz unter Tage kontrollieren. Am oberen Ende der Hierarchie stehen dem Sowetan-Insider, einem Sicherheitsangestellten bei einer offiziellen Mine, zufolge »reiche weiße Männer«, die das Gold in den regulären Wirtschaftskreislauf bringen. Deren Geschäftsmodell besteht freilich auch darin, sämtliche Abgaben, Sozialleistungen und Sicherheitsvorkehrungen »einzusparen«. So werden die von den Konzernen aufgegebenen Minen wieder profitabel.

Der Gewerkschaftsbund Congress of South African Trade Unions (CO SATU) sieht die Unternehmen dennoch in der Pflicht. »Die Bergbaubranche kann nicht so tun, als hätten diese Zwischenfälle nichts mit ihr zu tun«, hieß es in der vergangenen Woche in einer Stellungnahme. »Die Minenbesitzer müssen der Tatsache gerecht werden, dass sie in erster Linie dafür verantwortlich sind, eine Situation geschaffen zu haben, in der Menschen jeden Tag wie Fliegen sterben. Ihr Streben nach Superprofiten und ihr Versagen, alte Schächte richtig zu schließen, hat Waisenkinder zurückgelassen und arme handwerkliche Bergarbeiter das Leben gekostet, ein »rücksichtsloses Pflichtversäumnis«.

Unter Berufung auf eine Studie der South African Human Rights Commission aus dem Jahr 2009 warf CO SATU den Konzernen vor, mit den Syndikaten zusammenzuarbeiten. Das ist zwar im Einzelfall schwer nachzuweisen, erscheint angesichts der Tatsache, dass das Gold letztendlich in den regulären Wirtschaftskreislauf gelangt, aber nicht völlig abwegig. Die zuständige COSATU-Gewerkschaft National Union of Mineworkers fordert nun eine Regulierung des illegalen Bergbaus. Die Organisation »Mining Affected Communities United in Action«, eine Vereinigung vom Bergbau betroffener Gemeinden, schlägt gar eine Entkriminalisierung der »Zama zamas« vor, um mehr für deren Sicherheit tun zu können. Der COSATU präsentierte noch einen weiteren Lösungsvorschlag: die lange angestrebte Verstaatlichung von Ressourcen wie Gold, Platin und Stahl.