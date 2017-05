Neonaziaufmarsch durch Karlsruhe geplant

Die DKP Karlsruhe erklärte am Samstag zum Protest gegen den neonazistischen »Tag der deutschen Zukunft« am 3. Juni:

(…) Bis zu 1.000 Neonazikader planen, durch Karlsruhe-Durlach zu marschieren und für die Abschaffung demokratischer Rechte durch eine faschistische Gewaltherrschaft zu werben. Organisiert wird der Aufmarsch in diesem Jahr maßgeblich durch den Kreisverband der neofaschistischen Partei »Die Rechte«.

Dagegen gibt es schon seit längerem vielfältige und intensive Vorbereitungen des AAKA (Antifaschistisches Aktionsbündnis Karlsruhe) und des Netzwerks Karlsruhe gegen Rechts. Die DKP arbeitet in diesen Bündnissen mit und versucht, inhaltlich zu orien­tieren. Hierzu wurde am 18. Mai eine Resolution verabschiedet. Darin heißt es:

»Bereits 2013 konnten engagierte Karlsruher Bürgerinnen und Bürger in einem breiten Bündnis verhindern, dass Hunderte von Neonazis durch die Straßen der Stadt ziehen konnten. Das war eine hervorragende demokratische Tat, auf die wir als Karlsruher stolz sein können! Die DKP setzt sich ohne Wenn und Aber für einen geeinten Protest gegen Naziumtriebe ein. Spaltung des Protests und Ausgrenzung dürfen da keinen Platz haben. Dem steht entgegen, wenn der Durlacher Ortschaftsrat sich schon im Vorfeld gegen ›sonstige extremistische Inszenierungen‹ ausspricht und der Karlsruher Gemeinderat sich auch noch mal im Vorfeld distanzieren möchte wie schon mit seiner vorangegangenen Resolution vom 19. Mai 2015. Extremismus darf aber nicht mit Entschlossenheit verwechselt werden. (…)«

Zur bevorstehenden Abstimmung im Bundestag über die Privatisierung der Autobahnen teilte die Tübinger Abgeordnete Heike Hänsel (Die Linke) am Samstag mit:

Der SPD-Abgeordnete Martin Rosemann will mit seiner im Schwäbischen Tagblatt veröffentlichten Aussage, dass mit der Vorlage von Union und SPD die Autobahnprivatisierung endgültig vom Tisch sei, die Öffentlichkeit hinters Licht führen. Union und SPD haben sich den Vorschlägen des DGB zur Schaffung einer Anstalt öffentlichen Rechts verweigert. Damit wird mit dem Gesetzesvorhaben eine Privatisierung durch die Hintertür weiterhin möglich.

Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen gehören in öffentliches Eigentum, denn sie sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es ist nicht hinnehmbar, dass eine solche umfangreiche Grundgesetzänderung weitgehend ohne eine öffentliche Debatte beschlossen werden soll. Die Reform der Bund-Länder-Finanzen soll zudem dazu dienen, eine Zustimmung zu dieser Privatisierung zugunsten von Konzernen im Bundesrat bei den Ländern zu erpressen. Union und SPD haben letztlich das Ziel, durch eine Privatisierung der Infrastruktur renditeträchtige Anlagemöglichkeiten für die Finanzbranche zu schaffen, die vom Autofahrer bezahlt werden müssen, sonst hätten sie die Hintertüren in ihrem Vorhaben geschlossen. Wer eine Öffnung in Richtung Privatisierung der Autobahnen verhindern will, muss die Gesetzesvorlage der großen Koalition in Berlin ablehnen. Ich werde kommende Woche im Bundestag dagegen stimmen. (…)