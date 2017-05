Messe der Unterwasserkrieger

Foto: Christian Charisius/dpa

In Bremen beginnt am Dienstag die internationale Messe für maritime Kriegstechnologie (»Undersea Defence Technology«, UDT). Eröffnet wird das »Global Event for Undersea Defence and Security« (Globale Messe für Unterwasserverteidigung und Sicherheit«) vom Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, und erwartet werden mehr als 1.200 hochrangige Vertreter von Ministerien, Streitkräften, der Rüstungsindustrie und der Wissenschaft. Mehr als 80 Unternehmen stellen hier aus, darunter auch die Marinesparten von Konzernen wie Saab, Rolls-Royce, BAE Systems, BMT Defence Services und Lockheed Martin. Das alphabetische Verzeichnis der mehr als 50 präsentierten Produkte bzw. Produktfamilien reicht von A wie »Acoustics« über S wie »Submarines & Submersibles« (U-Boote und Tauchfahrzeuge), T wie Torpedos bis hin zu W wie »Weapons & Weapon Systems«. Die UDT sei darauf fokussiert, die Grenzen der Technologien auszuloten und die Anwendungsmöglichkeiten neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu diskutieren, heißt es auf der Webseite der Veranstalter.

Aus Bremen sind die Werften Lürssen sowie die Abeking und Rasmussen AG dabei, außerdem die Firma Atlas Elektronik. Ein wichtiger Teil der Messe ist der Fortentwicklung der U-Boot-Technologie gewidmet, ein weiterer der der Seeminen – inklusive der der Technik zu deren Suche und Beseitigung.

Die Militärmesse im Herzen der Stadt stört nicht nur Kriegsgegner. Auch Henrike Müller, für die Grünen in der Bürgerschaft, äußerte kürzlich im Regionalfernsehen »massive Bedenken«, zeigte sich »wirklich irritiert« und erinnerte an das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel der Rüstungskonversion. Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) stellte dagegen klar, dass ethische Bedenken nicht so wichtig seien und er die Messe »aus industriepolitischer Sicht und unter dem Gesichtspunkt der Sicherung hochwertiger Arbeitspätze« ausdrücklich begrüße. In Bremen arbeiten rund 4.000 Menschen in der Rüstungsindustrie.

Schon im vergangenen Jahr hatte sich Ekkehard Lentz vom Bremer Friedensforum in einem Brief an Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) gewandt und gefragt, ob die UDT in der Stadt stattfinden müsse. Die Veranstaltung sei, antwortete der, keine »Waffenmesse«, obwohl ihm die »Dual-Use-Problematik« (Möglichkeit der Nutzung von Produkten sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke) bewusst sei. Der Schwerpunkt der Aussteller liege in den Bereichen Soft- und Hardware von und für Unterwasserfahrzeuge, auf akustischen Sensor- und überhaupt auf Sicherheitssystemen und diene daher dem Schutz von Häfen und den Überwachungsaufgaben im Öl- und Gasgeschäftsowie bei den Offshore-Windparks.

Mit den Fakten hat diese Aussage wenig gemein. In den Ankündigungen der UDT-Organisatoren ist von der Dual-Use-Problematik keine Rede. Ohne Umschweife kommen sie zur Sache: Für die hier präsentierten Technologien der Unterwasserkriegführung hätten bestimmte Schlüsselanforderungen zu gelten, die bei allem technischen Wandel konstant geblieben seien, nämlich »Haltbarkeit, Überlebensfähigkeit, Tödlichkeit und die Fähigkeit, militärische Funktionen zu liefern, die ihr Geld wert sind«.

Das Bremer Friedensforum, die Bremische Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung, das »Cyberpeace-Team Bremen« und das »Forum Informatiker*innen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung« rufen für Dienstag zu einer Protestkundgebung vor den Messehallen auf. Vertreter der beteiligten Organisationen wollen ihre zentralen Forderungen vortragen: Verbot von Seeminen (analog dem von Landminen), Verbot von Unterwasserwaffen (analog dem von biologischen und chemischen Waffen) und Stopp der Entwicklung von Unterwasserkriegstechnologien.