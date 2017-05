Isoliert im Lager

»Schlimmer als im Gefängnis«: Aziz Tunc in seiner Flüchtlingsunterkunft, einer früheren US-Kaserne in Hanau Foto: Jan Jacob Hofmann

Ein Flüchtlingslager in der ehemaligen US-Kaserne in Hanau-Wolfgang: Im Hausflur riecht es muffig, die Treppen sind stark verschmutzt. Hier lebt der 60jährige türkische Schriftsteller Aziz Tunc. Seit zehn Monaten lebt er in Deutschland, auf engstem Raum mit einem ihm völlig fremden jungen Mann. Das Zimmer ist ausgestattet mit zwei Blechschränken, zwei Pritschen, Plastikstuhl, Tisch. Darauf ein Notebook – ohne Internetzugang. Aziz Tunc kann es nur als Schreibmaschine verwenden. Will er Texte für Online-Magazine publizieren, wird es kompliziert. 320 Euro erhält er monatlich, aber um Geld geht es ihm nicht.

Die Atmosphäre bedrückt ihn, »schlimmer als im Gefängnis« sei es hier, sagte er vergangene Woche gegenüber junge Welt. Raus könne er zwar – aber wohin soll er gehen? Nur brachliegendes Gewerbegebiet drumherum, keine Nachbarn, kein Café weit und breit. »Könnte ich sicher sein, nur zwei Jahre in der Türkei in den Knast zu müssen, wäre ich lieber dort«, sagt er. Doch das kann er nicht. Ende 2011 habe die Staatsanwaltschaft in seinem Fall 150 Jahre Strafe verlangt, wegen des Vorwurfs seiner Mitgliedschaft in der »Terrororganisation« KCK (Koma Civaken Kurdistan), einer Dachorganisation kurdischer Vereine, die sich etwa mit Wissenschaft, Aufklärung, Sprache, Bildung, Recht, Gesundheit oder Ökologie beschäftigen. Nun wird erneut gegen ihn ermittelt.

»Ich bin nicht freiwillig hier«, betont Aziz Tunc. Er habe nach dem Putsch am 12. März 1971 gegen die Militärdiktatur in der Türkei opponiert, seit 1975 mehrere Male in Haft gesessen und sei dort gefoltert worden. Nach dem Putsch 1980 sei er bis 1991 in die Illegalität abgetaucht. Seine momentane Lage empfindet er als erniedrigend: Einstmals habe er mit Genossen im Gefängnis für bessere Verhältnisse kämpfen, die Würde verteidigen können. Hier im Lager sei er isoliert, »wie ein lebender Toter«. Verständigung sei ob der unterschiedlichen Nationalitäten kaum möglich. »Keine Ruhe, ein Buch zu lesen«, keine Privatsphäre. Bei seiner Ankunft habe er gebeten, allein in ein Zimmer zu kommen. Obwohl eines frei war, sei es ihm nicht gewährt worden. Sicher sei Aziz Tunc im Lager nicht, der türkische Geheimdienst MIT könne jederzeit Agenten einschleusen. Mit den Sicherheitskräften sei darüber keine Verständigung möglich. Junge Afrikaner im Lager suchten Arbeit in Deutschland, wollten ein neues Leben beginnen – Aziz Tunc, der vor fünf Monaten Asyl beantragt hat, will zurück in die Türkei, sobald er kann. »Ich verstehe nicht, auf was die deutschen Behörden warten, ich kann nicht zurück«, sagt er bedrückt.

Bei den Wahlen 2015 war Tunc Spitzenkandidat der oppositionellen linken HDP (Halklarin Demokratik Partisi). Dass er überhaupt in Deutschland ist, ist Zufall. Zwölf Tage vor dem Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016 war er in Stuttgart zu einer Konferenz über seinen Forschungsgegenstand »Massaker in Maras« eingeladen, tourte durch die Republik. Der Rückflug wurde ihm unmöglich gemacht: Freunde von ihm waren bereits verhaftet worden.

Zwei Bücher hat Aziz Tunc zur Historie des Pogroms in Maras am 23. Dezember 1978 veröffentlicht. Sie handeln von der damaligen Zerstörung ganzer Wohnviertel durch Nationalisten und Mitglieder der faschistischen MHP. Aleviten, Armenier, Kurden und Oppositionelle waren aus ihren Häusern gezerrt, gefoltert, getötet und Frauen vergewaltigt worden. Nach Tuncs Recherchen war der Staat direkt involviert. Das 2011 erschienene Buch mit dem Titel »Die Anatomie und die Hintergründe der Massaker von Maras« hatte der türkische PEN als Buch des Monats prämiert. Sein zweites, 2014 publiziertes Werk widmet sich Biographien der Opfer.

Wie geht es künftig weiter in der Türkei? Wie sähe erfolgreicher Widerstand gegen den türkischen Staatschef aus? »100 türkische und kurdische Intellektuelle, daneben ebenso viele deutsche Schriftsteller und Journalisten. Das würde Erdogan ärgern«, erklärt Aziz Tunc. Dass der türkische Despot den Deal mit der Bundesregierung platzen lassen und alle Flüchtlinge nach Europa schicken könnte, wie deutsche Politiker prophezeien, hält er für unwahrscheinlich. In Erdogans Interesse liege das nicht.