»Ich habe eine Rentenerwartung von 400 Euro«

Hochqualifiziert, flexibel und motiviert, aber dramatisch unterbezahlt: Musikschullehrer in Berlin Foto: Jens Büttner dpa/lmv

Die Gewerkschaft ver. di fordert den Berliner Senat auf, Tarifverhandlungen für die Musikschullehrer aufzunehmen. Was müsste bei Ihren Arbeitsbedingungen verbessert werden?

Aktuell sind mehr als 90 Prozent der Musikschullehrer in Berlin Honorarkräfte. Wir sind befristet beschäftigt, weil wir immer nur Ein-Jahres-Verträge für die Schüler bekommen. Tatsächlich unterrichten wir die meisten Schüler aber über längere Zeiträume. Unsere Honorare sind viel zu niedrig und nicht unserer Ausbildung angemessen. Wir sind alle Musiker mit Hochschulabschlüssen. Aber seit den 90er Jahren haben wir tendenziell immer weniger verdient. Denn damals wurden unsere Honorare von der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst abgekoppelt. Deshalb habe ich heute eine Rentenerwartung von 400 Euro pro Monat. Da muss dringend etwas geändert werden.

Bis jetzt bekommen wir 25 Euro für eine Dreiviertelstunde Unterricht, egal, ob wir einen Schüler oder ein ganzes Ensemble unterrichten. Dabei weiß doch jeder, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich Unterricht für eine oder zehn Personen vorbereiten muss. Bei einer 30-Stunden-Woche kommt man aktuell im Jahresdurchschnitt auf etwa 2.000 Euro brutto pro Monat.

Sie bekommen also jeden Monat unterschiedliche Entgelte?

Wegen der Sommerferien kriegen wir im August keinen einzigen Cent. Denn seit 2013 müssen wir Abrechnungen für alle Einzelstunden machen. Es werden nur noch die Stunden bezahlt, die auch gegeben wurden. Vorher haben wir jeden Monat den gleichen Betrag bekommen. Bei Krankheit kriegen wir zwar Krankengeld in Höhe von 80 Prozent des Lohns, allerdings erst ab dem vierten Tag. Deshalb schleppen sich die meisten Lehrer an den ersten drei Tagen in die Schule und unterrichten trotzdem, weil sie sonst Verdienstausfall hätten.

Welche Eckpunkte sieht der Entwurf für einen Tarifvertrag vor?

Wir fordern Honorarsätze je nach Aufwand und Belastung von 33,47 Euro bis zu 50,74 Euro. Außerdem brauchen wir unbefristete Dienstverträge. Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall muss mit 100 Prozent ab dem ersten Tag erfolgen. Außerdem fordern wir, dass möglichst viele von uns fest angestellt werden. Denn der Senat hat angekündigt, die soziale Situation der Honorarkräfte an den Musikschulen zu verbessern. Er will nun in einem ersten Schritt immerhin 20 statt bislang zehn Prozent der Lehrer fest anstellen.

Allerdings gibt es da ein Hickhack zwischen Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Letzterer errechnet die 20 Prozent anders als wir. In seiner Rechnung fehlen 77 Stellen, weil er die Einrichtung dringend notwendiger Fachbereichsleiterstellen nicht berücksichtigt hat. Ohne Fachbereichsleiter kann eine Musikschule aber keine zufriedenstellende Schülervermittlung anbieten. Abgesehen davon erledigen die Leiter sehr viel konzeptionelle Arbeit, die nicht von Honorarkräften übernommen werden kann.

SPD und Die Linke regierten Berlin bereits von 2002 bis 2011. Wieso kommen die Parteien erst jetzt auf die Idee, die Situation der Musikschullehrer zu verbessern?

Das hat mehrere Gründe. Zwar kommen wir als Musikschulen im Schulgesetz vor. Dort steht aber nichts Konkretes über deren Zahl, Größe und wie viele Angestellte sie haben sollten. Außerdem werden die Berliner Musikschulen aus dem jeweiligen Bezirksetat finanziert. Wenn es dann eine Haushaltssperre gibt – wie 2015 in Steglitz-Zehlendorf – bricht alles zusammen.

Mittlerweile scheint es, als würde unserer Arbeit von den Politikern etwas mehr Bedeutung beigemessen. Inzwischen liegt unser Entwurf zu einem Tarifvertrag Senator Lederer vor, die Verhandlungen können bald beginnen. Bislang wurden die Arbeitsbedingungen vom Senat durch »Ausführungsvorschriften« diktiert. Jetzt gibt es eine Verhandlungskommission. Wir Lehrer bestimmen also selbst mit, zu welchen Bedingungen wir arbeiten. In Berlin ist das eine Sensation, und zugleich wird das nach meinem Wissen der erste Tarifvertrag für Honorarmusikschullehrer in der Bundesrepublik überhaupt sein.