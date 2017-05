Sandwiches

»Kiss the cook – So schmeckt das Leben« (USA 2014) von Jon Favreau ist ein Sommerfilm und passt somit perfekt zu diesem Wochenende. Verhandelt werden dramatische Themen. Carl Casper (Jon Favreau) brennt für die Kochkunst und hat es damit schon weit gebracht. Aber nun fällt er tief. Von seinem Chef, dem gediegenen Restaurantbesitzer Riva (Dustin Hoffman), zum Zubereiten herkömmlicher Speisen degradiert, kassiert er prompt eine schlechte Kritik des berühmtesten Foodbloggers der Stadt. Der ehemals kreative Koch sei uninspiriert und langweilig geworden, lautet das Urteil. Dick sei er auch geworden. Das liege wohl daran, dass sein Essen immer in die Küche zurückgeschickt werde, wo er es selber essen müsse. »Du erkennst gutes Essen doch nicht einmal, wenn man es dir aufs Gesicht setzt«, twittert Carl wütend, ohne zu wissen, dass seine Nachricht öffentlich zu lesen ist. Nun ist der Eklat perfekt. Dem gediegenen Restaurantbesitzer ist das zuviel. Carl Casper erhält die Kündigung.

Chaos, Krise, Neuanfang. Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Wenn du am Boden liegst, steh auf, und mach etwas Neues. In jedem Ende liegt ein Anfang. Oder war es umgekehrt? Jedenfalls rappelt sich der mollige Koch bald wieder auf. Er kümmert sich erst mal um seinen zehnjährigen Sohn, den er bis dahin sträflich vernachlässigt hatte. Seine Ex, so schön wie Kubas Sonne über dem Horizont (sie ist wirklich schön, der Vergleich leider nicht), hat eine wunderbare Idee: Carl solle sich einen Imbisswagen besorgen und darin seiner Leidenschaft frönen. Dann wäre er frei und glücklich. Zufälligerweise hat der Ex der Ex – also der Exmann der Exfrau von Carl – so einen Imbisswagen, und los geht die Reise ins Glück. Vorher wird noch ein Sandwich gegessen, das köstlich schmeckt. Es handelt sich um ein kubanisches Rezept – die Erfolgsidee für den Foodtruck. Bald bilden sich bei jedem Halt des Imbisswagens lange Menschenschlangen davor. Auch der Sohn Percy (Emjay Anthony) und der ehemalige Souschef Martin (John Leguizamo) dürfen beim Zubereiten der fettigen Köstlichkeit helfen. Man macht sie ungefähr so:

Den Kontaktgrill aufheizen (mittlere Stufe). Acht Scheiben Bacon darauf auslassen, dann auf einen Teller legen. Die Enden eines großen Baguettes abschneiden, es in zwei gleich große Stücke teilen und diese jeweils so einschneiden, dass man sie aufklappen kann, aber eine Seite noch verschlossen ist. Beide Unterseiten großzügig mit Senf bestreichen. Sechs Scheiben Schweinebraten, zwei große Scheiben gekochten Schinken und sechs Scheiben Emmentaler darauf verteilen. Die acht Scheiben Bacon und ein paar Scheiben eingemachter Gurken dazugeben, leicht pfeffern und zuklappen. Wenn der Grill aufgeheizt ist, die untere Fläche mit Butter bestreichen, die beiden Sandwiches darauf legen, diese von oben auch mit Butter bestreichen, denn Grill schließen und einmal kräftig andrücken. Warten, bis das Brot von außen schön braun und der Käse geschmolzen ist.