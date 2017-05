Terence McDonagh (verhört den ­Verdächtigen Gary Jenkins auf seine Weise: »Bad Lieutenant« Foto: ARD/Degeto

Bad Lieutenant – Cop ­ohne Gewissen

Remake kann auch gut sein! Der Polizist Terence McDonagh bekämpft sein Rückenleiden, das er sich bei einer Rettungsaktion zugezogen hat, mit Schmerzmitteln und illegalen Drogen. Außerdem braucht er dringend Geld, um seine hohen Spielschulden zu bezahlen. Als er im Zuge der Aufklärung eines Massakers an einer afrikanischen Familie auf den Drogenboss Big Fate trifft, sieht er eine Chance, seine Finanzmisere zu beenden. Mit Nicolas Cage (Terence McDonagh), Eva Mendes (Frankie Donnenfield), Val Kilmer (Stevie Pruit). USA 2009. Regie: Werner Herzog.

Das Erste, Sa., 23.55

Gold

1898: Emily Meyer schließt sich einer Gruppe deutscher Einwanderer an, die auf den Goldfeldern von Dawson in Kanada ihr Glück machen wollen. Die Menschen ahnen nicht, wie gefährlich die Reise durch die Wildnis werden wird. Mit Nina Hoss (Emily Meyer). D/CDN 2013. Regie: Thomas Arslan, der ein interessanter Mann ist.

BR Fernsehen, Sa., 23.30

ZDF.reportage

Mein Viertel, mein Leben – Giovannis Entscheidung: Drogen oder Familie

Zwei Städte, zwei Siedlungen, gleiche Probleme: Wer in Köln-Chorweiler im Westen oder in Halle-Neustadt im Osten lebt, der hat schnell das Etikett »sozial schwach« weg. Giovanni ist arbeitslos und lebt von Hartz IV. Mit seiner Freundin und seinem kleinen Sohn wohnt er in einem der Hochhäuser in Chorweiler. Er ist freundlich, sensibel und ein guter Familienvater. Doch Giovanni hat ein Problem: Er ist schwer drogenabhängig. In Halle-Neustadt macht sich Dagmar Jäger große Sorgen: Ihr Sohn Tommy schwänzt den Unterricht. Er hat mehr Schulverstöße, als in seine Akte passen. Er hat sich mit Mitschülern geprügelt und mit Lehrern angelegt. Die Schule droht mit Rausschmiss. Seine Lehrer wollen ihm noch eine Chance geben. Doch Tommy darf sich keinen Fehler mehr leisten, sonst steht er ohne Abschluss da. Verdienstvolle Doku.

ZDF, So., 18.00

Deutschland, deine ­Künstler: Claus Peymann

Nervt natürlich der Mann. Das sollen Künstler ja. Das Problem seiner letzten Jahre war eher, dass seine Arbeit nicht die Richtigen genervt hat. Sondern seine greinende Jammerei eher langweilte. Aber dann doch: Chapeau! Voilà un homme! Und dreimal über die Schulter gespuckt für alles Kommende!

Das Erste, So., 23.35