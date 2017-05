Gespaltene Bewegung

Im Rahmen des diesjährigen Kirchentages feiert die Evangelische Kirche das fünfhundertjährige Reformationsjubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen an bedeutenden Wirkungsstätten Luthers und seiner Anhänger – ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag in Erfurt mit Schauspielern, die St. Martin und Luther verkörpern Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

2017 feiert die Evangelische Kirche das 500. Jubiläum der Reformation. Die Redaktion hat aus diesem Anlass den evangelisch-lutherischen Theologen und ehemaligen Professor für Kirchengeschichte Gert Wendelborn um verschiedene Beiträge zu Martin Luthers Leben und Wirken gebeten. Wir veröffentlichen davon heute den zweiten Teil zu Luthers Auseinandersetzung mit anderen Vertretern der Reformation: dem Wittenberger Reformator Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt, und dem Allstedter Pastor und Revolutionär Thomas Müntzer. Weitere Beiträge folgen. (jW)

Um sich ein eigenes Bild von den reformatorischen Vorgängen in Wittenberg zu machen, verließ Luther am 2. Dezember 1521 heimlich, nur von einem Knecht begleitet, die Wartburg, wohin ihn der sächsische Kurfürst Friedrich der III. (1463–1525), auch Friedrich der Weise genannt, im Mai zum Schutz vor den Folgen der nach dem Wormser Reichstag verhängten kaiserlichen Reichsacht verbracht hatte. Von hier aus hatte er zuvor seine Anhänger in Wittenberg aufgerufen, mit den Reformen fortzufahren, auch wenn die Papisten sie zu Ketzern erklärten. Dies freilich gelte nur für Wittenberg, denn für eine allgemeine Umgestaltung des Gottesdienstes sei die Zeit noch nicht reif.

Luther ritt über Leipzig und kam in Wittenberg am 4. Dezember an. Am 30. November war Gabriel Zwilling (um 1487–1558) aus dem Augustinerkloster ausgetreten, um andernorts das Evangelium zu verkündigen. Viele seiner Mitbrüder schlossen sich an. Einen Tag bevor Luther in der sächsischen Residenzstadt eintraf, war es zu Übergriffen von Studenten und Bürgern auf Priester gekommen. An Luthers Ankunftstag wurden Mönche des Franziskanerklosters verhöhnt und bedroht. Luther tadelte diese Vorkommnisse mit keinem Wort. In dem einzigen Brief, den er von Wittenberg aus versandte, schrieb er Georg Burkhardt, genannt Spalatin (1484–1545), dem Beichtvater und engen Vertrauten seines Fürsten, dass ihm alles ausnehmend gefalle und er seine Mitstreiter in ihrem Verhalten bestärke. Zurück auf der Wartburg betonte Luther in einem Brief an den Erfurter Theologen Johann Lang (1487–1548), man könne nicht immer nur reden, sondern müsse auch praktische Folgerungen ziehen, denn sonst hätte man gar nicht erst mit der evangelischen Predigt beginnen dürfen. Solche Äußerungen zeigen, dass Luther zu dieser Zeit noch unmissverständlich auf der Seite der praktischen Reformer in Wittenberg stand.

Gegen Aufruhr und Empörung

Schon auf der Hinreise hatten ihn indes Nachrichten und Beobachtungen beunruhigt, die von revolutionärer Bewegung im Volk zeugten. So teilte er Spalatin mit, er wolle das Volk in einer Schrift vor revolutionärem Handeln warnen. Bereits der »Pfaffensturm«, das gewaltsame Vorgehen gegen die am Alten festhaltenden Stiftsgeistlichen im Sommer 1521 in Erfurt, bei dem fast 60 Häuser demoliert wurden, hatte ihn aufs äußerte befremdet. Luthers Schrift »Eine treue Vermahnung an alle Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung« bedeutete zwar noch keine Kritik an den Wittenberger Reformmaßnahmen, jedoch eine prinzipielle Absage an die Durchsetzung der evangelischen Wahrheit mit gewaltsamen Mitteln. Er weitete diese Abgrenzung später zur vollständigen Absage an das revolutionäre Handeln der Volksmassen aus.

Luther gestand zu, dass der »gemeine Mann« viel »Beschädigung an Gut, Leib und Seele erlitten« und deshalb Ursache genug habe, »mit Flegeln und Kolben dreinzuschlagen«. In Furcht geratene Kleriker wären vielleicht geneigter, die wütende Tyrannei gegen das Volk zu mildern. Man müsse aber der ungeistlichen Gewaltherrschaft der Papisten allein mit Gottes Wort entgegentreten. Gewalt sei unnötig, wie Luther unter Hinweis auf den erstaunlichen Erfolg seiner eigenen Predigt zu beweisen suchte. Seien die Lügen der Anhänger des Papstes offenbar geworden, so würden die Menschen sich von selbst von ihnen abwenden. Die weltliche Obrigkeit dürfe und solle freilich gegen die päpstliche Anmaßung einschreiten, jeder Herr auf seinem Territorium, denn was durch ordentliche Gewalt geschehe, sei nicht für Aufruhr zu halten. Der einfache Mann aber dürfe allein unter ihrem Befehl handeln. Aufruhr bringe nie die erhoffte Besserung, zumal er gemeinhin vor allem Unschuldige treffe. »Herr Omnes«, der gemeine Mann, sei auch nicht imstande, Böse und Fromme zu unterscheiden, sondern schlage blindlings drein, so dass seine Schuld bald größer sei als die, die er beseitigen wolle. Niemand dürfe sein eigener Richter sein. Aufruhr sei immer vom Teufel eingegeben, der jetzt das gesamte reformatorische Werk diskreditieren wolle. Man dürfe die Schwachen, die das Neue nicht leicht erlernen, nicht »überpoltern« und »überrumpeln«, sondern müsse ihnen mit Freundlichkeit und Geduld begegnen.

Mit dem erstmals in deutscher Sprache abgehaltenen evangelischen Weihnachtsgottesdienst, bei dem keine Hostien, sondern gewöhnliches Brot gereicht und auch der Kelch mit Wein an alle Anwesenden ausgeteilt wurde, verwandelte sich die radikalreformatorische Strömung in Wittenberg in eine förmliche Gemeindebewegung auf sehr breiter Grundlage. Den Gottesdienst hielt Andreas Bodenstein (1486–1541), der im Dezember an die Spitze der Reformbewegung getreten war. An dieser Messe wie den folgenden Gottesdiensten bis zum Dreikönigstag 1522 beteiligte sich fast die gesamte, 2.000 Menschen zählende Bevölkerung der Residenzstadt. Bodenstein, nach seinem unterfränkischen Geburtsort am Main Karlstadt genannt, muss im Dezember nach einer Phase relativer Zurückhaltung zu der Einsicht gelangt sein, dass er die Führung dieser Bewegung übernehmen und Wittenberg zu einem vorbildlichen evangelischen Gemeinwesen umgestalten müsse. Obgleich drei Jahre jünger als Luther war der aus der bürgerlichen Führungsschicht Stammende dessen Doktorvater. Nach Studienjahren in Erfurt und Köln kam er nach Wittenberg. Er stellte sich auf die Seite des Reformators, behielt aber zu allen Zeiten seine eigenständige Theologie und zeigte sich stärker als Luther von Augustinus (354–430), dem Kirchengründer, und der spätmittelalterlichen Mystik geprägt.

Die Wittenberger Reformordnung

Im Dezember 1521 hatte die Wittenberger Bürgerschaft dem Rat der Stadt dringende Anliegen für die künftige geistliche und soziale Gestaltung innerhalb ihres Gemeinwesens übergeben. Diese fanden Eingang in die sogenannte Wittenberger Reformordnung vom 24. Januar 1522. Karlstadt war an ihrer Abfassung maßgeblich beteiligt. Sie berief sich größtenteils, freilich nicht in der Abschaffung der Bilder, auf Forderungen und Programmpunkte Luthers. Auch der von den Ratsherren eingeführte »gemeine Kasten« beruhte sehr weitgehend auf Luthers Vorschlägen, der wohl schon Ende 1520 einen »gemeinen Beutel« einführen ließ: Der Kirchen- und Klosterbesitz wurde in Gemeingut überführt und aus diesem u. a. die Armenfürsorge bestritten.

Die Wittenberger Gemeindeordnung, die erste reformatorische Stadtordnung überhaupt, ist beachtlich. In ihr wurden aus der evangelischen Predigt bindende Folgerungen für die künftige Gestaltung des Kirchenwesens und für den karitativ-sozialen Bereich gezogen, wobei sich der Druck der Handwerke recht positiv auswirkte. Besonders dieser Schicht gelang es, der Ordnung eine stark soziale Färbung zu geben. Das bis dahin bestehende Mess- und Stiftswesen wurde aufgehoben und alle in ihm vorhandenen Gelder sowie die laufend eingehenden Kollektengelder wurden zusammengefasst, damit sie künftig der Versorgung der Pastoren, der Hilfe für mittellose Schüler und Studenten, der Unterstützung von Handwerkern in bedrückender Situation sowie der geordneten Armen- und Krankenversorgung dienten. Der frühbürgerliche Geist der Bestimmungen ergibt sich auch daraus, dass die Bettelei einschließlich der Bittgänge der Bettelmönche und die Prostitution verboten wurden. Wer zur Arbeit imstande war, war zu ihr verpflichtet, damit er der Gemeinde nicht zur Last falle. War aber einer unfähig, sich selbst zu versorgen, so hatte sich ihm gegenüber die »christliche Nächstenliebe« zu bewähren. Zugleich wurden der Gottesdienst im wesentlichen so, wie Karlstadt ihn seit Weihnachten feierte, zur einzig gültigen Form erklärt und die »geordnete Beseitigung« aller Bilder und der meisten Altäre in den Kirchen beschlossen, »um Abgötterei zu vermeiden«.

Als aber Gabriel Zwilling Anfang 1522 aus Eilenburg nach Wittenberg zurückkehrte, nahmen die Dinge eine radikalere Entwicklung. Unter seiner Führung wurden aus der Klosterkapelle der Augustiner fast alle Altäre, Bilder und Heiligenskulpturen entfernt und anschließend vernichtet. Karlstadt, der diesen Schritt unterstützte, veröffentlichte am 27. Januar seine Flugschrift »Vom Abtun der Bilder«: Gott solle allein im Geist angebetet werden, das alttestamentliche Bilderverbot als Bestandteil der Zehn Gebote sei unbedingt gültig; ästhetische Empfindungen dürften nicht mit religiösen vermischt werden. Die Schrift erlebte in kürzester Zeit mehrere Auflagen und fand große Verbreitung. In der Folge kam es gegen den Willen Karlstadts auch in der Stadtkirche zu einem Bildersturm. Der Rat der Stadt empörte sich.

Nun bildete sich ein gemäßigter Flügel der Reformbewegung heraus, der vom Hof gegen den radikaleren Flügel gestützt wurde. Luthers Stellvertreter Philipp Melanchthon (1497–1560) ging zusammen mit Bürgermeister Christian Beyer (um 1482–1535) und dem kurfürstlichen Rat Haugold von Einsiedel (um 1465–1522) gegen Karlstadt und Zwilling vor. Der Kurfürst bestätigte die ohne seine Zustimmung erlassene Stadtordnung nicht und nahm immer schärfer gegen die Reformbewegung Stellung. Er selbst wurde dabei von Herzog Georg (1471–1539), dem Oberhaupt der anderen sächsischen Linie, unter Druck gesetzt, der das seit 1500 bestehende Reichsregiment in Nürnberg zu Drohungen gegen Wittenberg und Friedrich III. veranlasste, was auch die Bischöfe von Meißen, Merseburg und Naumburg zu schärferen Tönen ermutigte. Im Laufe des Februar gelang es Friedrich dem Weisen, Karlstadt und Zwilling zur Aufgabe ihrer öffentlichen Predigten zu veranlassen. Zu dieser Zeit sah sich Melanchthon bereits als entschiedener Gegner der beiden Wittenberger Anführer. Ebenso wie der Rat wandte er sich an Luther, durch seine Rückkehr der angeblichen Anarchie zu wehren.

Luther machte sich im Februar Melanchthons negative Beurteilung Karlstadts zu eigen und verband sie mit Grundzügen seiner Theologie zu einer entschiedenen Absage, von der er nie wieder abrückte. Jetzt sprach der, der zuvor die Reformen gefördert und die Reformer in ihrem Handeln angespornt hatte, plötzlich in einem Brief davon, dass ein Judas unter den Aposteln aufgestanden sei und der Satan unter Gottes Kindern wüte.

Ende Februar sandte Friedrich III. eine Instruktion an seinen Amtmann in Eisenach, deren Inhalt er Luther auf der Wartburg übermitteln sollte. Sie lässt sich auf die Formel bringen: Hilf und rate mir bei der Unterdrückung der Wittenberger Neuerer – wenn möglich, ohne die Wartburg zu verlassen. Im Notfall riskiere die Heimkehr, aber auf eigene Verantwortung. Dass es Friedrich darum ging, die reformatorische Bewegung in den Formen, die sie in den zurückliegenden Monaten angenommen hatte, zu beseitigen, verstand Luther gut, und er handelte in den folgenden Wochen in voller Übereinstimmung mit dieser Instruktion. Von nun an band er sein Wirken eng an den Kurfürsten und die Stadträte aus dem Patriziat. Schon am 1. März 1522 verließ er für immer die Wartburg. Im Nürnberger Reichsregiment, der ständischen Regierung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, erkannte man sofort, dass Luther sich – aus welchen Motiven auch immer – mit seinem Kurfürsten gegen die Wittenberger Bewegung stellte, ja dass er derjenige sei, der die von dort ausgehenden Gefahren für den politischen Status quo am besten abzuwehren vermochte.

Wider die »Schwärmer«

Nach seiner Rückkehr beriet sich Luther ausführlich mit seinen Freunden, allen voran Melanchthon, und bereitete sich entgegen seiner sonstigen Gewohnheit sehr detailliert auf seine erste Predigt am 9. März 1522 vor der Gemeinde vor. Eine Woche lang predigte er täglich, nun wieder in Mönchstracht, geschickt freundliche Werbung und scharfen Tadel verbindend. Wer jetzt noch zur Unterwerfung bereit war, wurde in den eigenen Reihen willkommen geheißen. Das traf vor allem auf Zwilling zu, von nun an ein treuer Gefolgsmann Luthers. Luther empfahl ihn schon kurze Zeit später mit warmen Worten als Prediger nach Altenburg.

Die sogenannten Invokavitpredigten (Lat. »Er hat gerufen«), beginnend mit dem ersten Sonntag der Passionszeit, der Fastenzeit, stellten eine scharfe Distanzierung und prinzipielle Abrechnung mit der Wittenberger Bewegung dar. Mit ihnen nahm Luther unter Beibehaltung seines Kampfes gegen den Papst in Rom seine Auseinandersetzung mit den »Schwärmern« auf. Freilich beschuldigte er sie noch nicht direkt der Irrlehre. Doch bezichtigte er sie, fundamental gegen das Liebesgebot verstoßen zu haben, da sie es an der erforderlichen Rücksicht auf die Schwachen hätten fehlen lassen. Die Wittenberger Gemeinde, die zeitweise fest hinter Karlstadt stand, empfand sich aber durchaus nicht so. Schwach im Glauben waren eher die, die von großen materiellen Zuwendungen lebten und diese naturgemäß nicht preisgeben wollten. Eine Glorifizierung der Haltung Luthers in diesen entscheidungsschweren Tagen, wie sie in der konfessionellen Luther-Literatur lange Zeit üblich war, verbietet sich. Sie ist nicht nur antirevolutionär, sie übersieht auch die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung, die im Grunde das Ende der mündigen Mitwirkung der Laien an der Reformation bedeutete. Luther entschied sich mit seinem neuen Grundsatz für eine evolutionäre, langsame Entwicklung in Übereinstimmung mit den Herrschenden.

Die Invokavitpredigten machten zweifellos starken Eindruck auf viele Zuhörer. Die aber, die nicht überzeugt wurden, mussten künftig schweigen. Das galt vor allem für Karlstadt, der sich Luther nicht unterwarf, aber auch keinen gezielten Widerstand leistete, zumal er zunächst von dem Kurswechsel des bisherigen Mitstreiters völlig überrascht wurde. Erst allmählich meldete er sich wieder zu Wort und klagte Luther sowie die neben und hinter ihm stehenden Kreise der Tyrannei, der Aufrichtung eines neuartigen Papsttums und der Missachtung des Gewissens an. Doch hatte er in Wittenberg nur noch wenige Möglichkeiten, Menschen anzusprechen. Das Predigtamt an beiden großen Kirchen wurde ihm sofort genommen. Zwei Schriften, die er drucken lassen wollte, wurden konfisziert. Mit ihm persönlichen Kontakt zu unterhalten, wurde nun gefährlich, so dass er immer mehr in die Isolierung getrieben wurde. Nur an der Universität durfte er, zunächst sogar noch als Dekan der Theologischen Fakultät, seine Tätigkeit fortsetzen.

Luther ließ sofort die meisten Reformen vom Januar rückgängig machen. Die römische Messe in lateinischer Sprache wurde wieder zur Norm; Priestergewänder und die Elevation (das Emporheben, jW) der Hostie als Zeichen der Realpräsenz Christus’ wurden zunächst wieder Brauch; das Abendmahl wurde wie zu Zeiten des Papsttums erneut nur in einer Gestalt, als Hostie, gereicht; und auch die Bilder, sofern sie nicht dem Bildersturm Ende Januar zum Opfer gefallen waren, wurden wieder in den Kirchen aufgehängt – zugleich sollte freilich gegen ihren Missbrauch zu abergläubischer Verehrung gepredigt werden.

Nachdem Karlstadt sich zwischenzeitlich aufgrund seiner Kritik an der Titelsucht und der akademischen Rivalität von der Universität abgewandt und als Bauer aufs Land zurückgezogen hatte, wurde er im Sommer 1523 Pfarrer in Orlamünde. Die Gemeinde der an der Mündung der Orla in die Saale, 30 Kilometer südlich von Jena gelegenen Stadt hatte ihn darum ersucht. Er erhielt die Erlaubnis aus Wittenberg für ein Jahr. Dort konnte er sein Reformmodell ungehindert verwirklichen. Zunächst nahm in Wittenberg niemand Anstoß daran. In Orlamünde glaubte man, auf reformatorische Art einen Pfarrer berufen zu haben, zumal Luther das Wahlrecht der Gemeinde in einer eigenen Schrift ausdrücklich anerkannt hatte. Karlstadt erfreute sich an seiner neuen Wirkungsstätte großer Beliebtheit und erlangte nicht nur in den umliegenden Dörfern, sondern auch im nahe gelegenen Städtchen Kahla und selbst in Jena großen Einfluss. Seit 1524 gab Karlstadt mit Hilfe eines von Erfurt nach Jena übergesiedelten Druckers auch mehrere Schriften heraus. So schien sich das obere Saalegebiet unter seiner Führung zu einem neuen evangelischen Zentrum zu entwickeln.

Offener Konflikt

Zum offenen Konflikt mit Luther kam es, als dieser, alarmiert durch Thomas Müntzers (1489–1525) Tätigkeit, im August 1524 eine Visitationsreise nach Ostthüringen antrat. Karlstadt kam ihm bis Jena entgegen und wurde dort Zeuge von Luthers maßloser Predigt, in der dieser ihn umstandslos mit Müntzer identifizierte. Noch am gleichen Tag stellte er Luther im Jenaer »Schwarzen Bären« zur Rede, hatte er sich doch mit seiner Gemeinde in offener Kritik an Müntzer gegen jede Gewalt ausgesprochen. In Anwesenheit bedeutender Zuhörer kam es zu einer harten Diskussion. Karlstadt betonte, seine Berufung nach Orlamünde durch Gott sei durch keine menschliche Instanz aufzuheben.

Luther predigte noch in Kahla und erschien dann in Orlmünde, und zwar so überraschend, dass Mitglieder des Rates vom Feld geholt werden mussten. Er verlangte, mit der Gemeinde in Abwesenheit Karlstadts zu sprechen, offenbar weil er sich nur dann seiner Überlegenheit sicher wähnte. Doch dies erwies sich als Irrtum. Die Gemeindevertreter waren erstaunlich kundig und wagten Luther offen zu widersprechen, ja sie bezweifelten sogar seine geistliche Kompetenz. Es verärgerte sie, dass der Wittenberger nicht zu einem Sachgespräch bereit war, sondern ihnen in der Pose eines herrischen Richters entgegentrat. Luther brach das Streitgespräch ab. Er hielt die Gemeinde für irregeleitet, woran er einzig Karlstadt die Schuld gab, und verließ Orlamünde rasch, von Schmährufen begleitet. Noch im September musste Karlstadt Kursachsen verlassen und eilte von da an als Flüchtling durch Deutschland.

Nach Stationen in Zürich und Basel, wo er Kontakt zu Täuferkreisen aufnahm, sowie weiteren kurzen Aufenthalten in Heidelberg, Schweinfurt, Kitzingen und Nördlingen nahm Karlstadt im Dezember 1424 sein Standquartier im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber, wo er sich trotz eines Ausweisungsbeschlusses des Stadtrates bis Ende Mai 1525 halten konnte und starken Einfluss auf die dortige reformatorische Bewegung gewann. In der Auseinandersetzung mit Luther verwarf er die Säuglingstaufe, da er die Lehre von einem stellvertretenden Glauben der Paten ablehnte. Die Forderung nach einer Wiedertaufe erhob er aber nie. Ebensowenig wie er mit Thomas Müntzer übereinging, von dem er sich zeitweise beeinflusst gezeigt hatte, von dessen revolutionären Bestrebungen er sich aber bald distanzierte.

Während der unter der Bezeichnung Bauernkrieg bekannten Aufstände, die 1525 große Teile des süddeutschen Sprachraums bis zu den Alpen ergriffen, geriet Karlstadt zwischen die Fronten, weil er die fränkische Bauernschaft zum Gewaltverzicht zu bewegen versuchte. Nach kurzem Aufenthalt bei seiner Mutter in Karlstadt zu Pfingsten und gefahrvollen Fluchtwegen konnte er schließlich durch Rückkehr nach Sachsen wenigstens sein Leben retten; in Rothenburg war er von aufständischen Bauern tätlich angegriffen worden und schwebte in Lebensgefahr.

Ohne jede Praxismöglichkeit, wohnungs- und mittellos gab Karlstadt die Hoffnung auf eine baldige Reformation in seinem Sinne auf und bat Luther, für ihn beim Kurfürsten das Recht auf Heimkehr zu erwirken. Die Bitte wurde erfüllt, doch musste er auf künftige Publikationen, Predigten und akademische Vorlesungen verzichten. Karlstadt bekam im Juli 1525 heimlich sogar in Luthers Haus eine Bleibe. Zum Mitleid kam bei Luther die taktische Überlegung, es sei am vorteilhaftesten, sich Karlstadts künftiges Schweigen zu erkaufen. Das Asyl war beschränkt auf Wittenbergs nähere Umgebung. Luther suchte bei ihm einen förmlichen Widerruf seiner bisherigen Position durchzusetzen, vor allem seiner Abendmahlslehre, die die von Luther behauptete Realpräsenz Christus’ leugnete. Doch kam es schließlich nur zu einem künstlichen anmutenden Kompromiss.

Asyl und Unterwerfung

Karlstadt wollte Landwirt werden, womit der neue Kurfürst Johann, genannt der Beständige, Friedrichs Nachfolger seit 1525, schließlich einverstanden war. Nach Aufenthalt in Segrehna, heute ein Ortsteil Wittenbergs, lebte Karlstadt in Kemberg südlich der Residenzstadt immer mehr verarmend, zunächst noch als Bauer, dann als Krämer. Seine Überwachung dort war so intensiv, dass er sich zunehmend wie in einem Gefängnis fühlte. Man suchte ihn unaufhörlich zu »bekehren«. Lockungen wurden mit Drohungen verbunden. Doch sein Einfluss endete nicht. Unter großen Schwierigkeiten pflegte er Kontakte durch Briefe und Besuche. Luther nahm bald wieder die offene Polemik gegen ihn auf, weil der Abendmahlsstreit mit ­Huldrych Zwingli (1484–1531) und anderen Schweizer und süddeutschen Theologen sich verschärfte. Jetzt sollte Karlstadt sogar dazu bewegt werden, eine Schrift gegen Zwingli und Johannes Oekolampad (1482–1531), die Reformatoren von Zürich und Basel, zu verfassen. Als ein Brief von ihm an Kaspar Schwenckfeld (1490–1561) im schlesischen Liegnitz, wohin überzusiedeln Karlstadt überlegte, in die Hände der kursächsischen Kontrollorgane fiel, drohte ihm die Verhaftung. Luther nannte ihn zornig eine »Natter an unserm Busen« und schrieb an den kursächsischen Kanzler Gregor Brück (1483–1557), er habe den Teufel zu Gast geladen.

Im Februar 1529 floh Karlstadt schließlich nach Norddeutschland und kehrte Wittenberg für immer den Rücken. Aber auch dort konnte er nicht bleiben. Die gewaltsame Einführung der lutherischen Reformation trieb ihn erneut auf Wanderschaft. Er begab sich nach Süden, hoffend, dass er im Anschluss an die süddeutsch-schweizerische Reformation noch eine Wirkungsmöglichkeit bekommen könne. In Straßburg nahm man ihn zwar freundlich auf, schob ihn aber bald ab, da man die Beziehungen zu Luther nicht neuerlich belasten wollte. Karlstadt suchte daraufhin in der deutschsprachigen Schweiz Unterschlupf. In Zürich war er eine Zeitlang Diakon am Großmünster und Spitalseelsorger. 1534 wurde er schließlich Pfarrer und Professor in Basel, 1537 stieg er sogar zum Rektor der dortigen Universität auf. Stärker denn je kamen nun seine humanistischen Interessen zur Entfaltung, verbunden mit einer Hochschätzung der Geschichts- und Naturwissenschaften, deren Kenntnis für ihn eine unverzichtbare Voraussetzung des rechten Bibelverständnisses war. Entsprechend universal war seine Lehrtätigkeit gestaltet. In Verbindung mit seinen exegetischen, also der Bibelauslegung dienenden Vorlesungen unterrichtete er Hebräisch. Er führte in die Dichtkunst ein, las nun wieder über das weltliche Recht und über medizinische Gegenstände. Sein letztes geplantes Werk sollte eine alphabetische theologische Enzyklopädie sein, die ihm die Möglichkeit geboten hätte, seine Theologie systematisch zu ordnen. Aus dieser Tätigkeit riss ihn nach siebenjährigem Wirken in Basel am 24. Dezember 1541 die Pest.