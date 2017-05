Abschied von was auch immer

Komplettverwahrlosung in Rokoko-Ruinen-Gärtchen: »Die Vernichtung« Foto: Birgit Hupfeld/Theatertreffen 2017/ Berliner Festspiele

»Selbst die kleinste Handlung, scheinbar einfach / Betrachtet mit Misstrauen! Untersucht, ob es nötig ist / Besonders das Übliche! / Wir bitten euch ausdrücklich, findet / Das immerfort Vorkommende nicht natürlich! / Denn nichts werde natürlich genannt / In solcher Zeit blutiger Verwirrung / Verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür / Entmenschter Menschheit, damit nichts / Unveränderlich gelte.«

Diese Gebrauchsanweisung setzte Bertolt Brecht anno 1930 seinem »kurzen Stück für Schulen« »Die Ausnahme und die Regel« voran. Eine gewisse Gültigkeit kann man der Gebrauchsanweisung weiterhin nicht absprechen. Die Welt ist seitdem jedenfalls nicht unbedingt ordentlicher geworden.

Auf dem Berliner Theatertreffen (5. bis 20. Mai 2017) begegnete einem die alte Gebrauchsanweisung plötzlich in den Rathenau-Hallen direkt an der Spree in Schöneweide wieder. Dorthin hatte man die paar Lkw-Ladungen Bühnenbild für »Die Borderline Prozession« (Regie: Kay Voges, Schauspiel Dortmund) verfrachtet. Der Text war auf den zahlreichen Bildschirmen zu lesen, die dieses Bühnenbild – ein veritabler Ruhrpott-Wohnblock-Querschnitt, Vorder- und Rückseite (»Trinkhalle«) – einkeilten, später dann im Brechtschen O-Ton verlesen vom Band auch zu hören. Neo-Brechtianismus oder Neoboulevard?

Eine Lektion, die man vielleicht vergessen, verdrängt hatte: Das Übliche ist das Verdächtigste. Was aber, wenn gerade die totale blutige Verwirrung zum Allerüblichsten, zur zweiten Natur geworden ist? Dann wird es naturgemäß kompliziert, doch an der ursprünglichen Prämisse ändert das wenig: Nichts verdient es, natürlich genannt zu werden, vor allem nicht die Natur.

Ein paar Trump-Witze

Von einer Basisdebatte war zur Eröffnung die Rede, von neuen Tarifen und ihren Verhandlungen und von neuen alten Formen: Pantomime, Tanz, Zirkus, Varieté. Neo-Brechtianismus also oder Neoboulevard?

Zur Eröffnung riss auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters erst mal ein paar Donald-Trump-Witze. Das scheint inzwischen allgemein so üblich geworden zu sein, gehört sozusagen zum guten Ton. Deshalb muss man damit auch so vorsichtig sein. Trump reißt nämlich im Zweifel noch immer höchstselbst die besten Witze. Da können die anderen meist nur hinterhergucken. Was die Wirksamkeit ihrer Nummern unter Umständen gefährdet. Da fällt einem z. B. der US-TV-Clown Stephen Colbert ein, der davon lebt, in seiner »Late Show« täglich Trump- und Putin-Witze zu reißen, neulich jedoch sehr verdutzt reagierte, als das auf seine Witze konditionierte Studiopublikum seine Vermeldung der Entlassung des FBI-Direktors James Comey durch Trump mit tosendem Applaus quittierte. Dieses Publikum bestand nicht aus unwillkommenen »Trump-Fans«, wie Colbert spontan unterstellte. Nein, dem Clown war schlicht entfallen, dass er selbst monatelang (ganz im Sinne von Hillary Clinton) nichts anderes als genau diese Entlassung vehement gefordert hatte. Sein Publikum hinkte dem neuesten Dreh in der Simulation von Politik (Comey plötzlich wieder gut) peinlicherweise noch eine Windung hinterher und sorgte so für den köstlich unerwarteten falschen Ton.

Soviel zu den Verfallsdaten im real existierenden Theater, den »Massenmedien«. Wie aber verhält es sich auf deutschen Bühnen? »Es ist die Qualität des deutschsprachigen Theaters, dass es dieses Sprechen über große Befürchtungen – im Gegensatz zu Journalismus und Satire – ziemlich Trump- und Putin-Fratzenfrei inszeniert hat. Was beim Theatertreffen schließlich präsentiert wird, sind eher symbolische Reflexionen über ein 16 Jahre verspätetes Millenniumsgefühl und Alpträume von der Rückkehr überwunden geglaubter (sic!) Gewaltpolitik«, schrieb Juror Till Briegleb in seinem Begleitessay für das offizielle Progammheft »Wahrheit x Widerspruch = Wesentlich«. Was soll dieses Kauderwelsch präsentierter Alpträume bedeuten? 90er-Jahre-Revival und Neoexpressionismus?

Verschwörung der Vollidioten

Ganz ohne Trump-Witze kam Simon Stones das Theatertreffen eröffnende Bearbeitung von Tschechows »Drei Schwestern«(Theater Basel) jedenfalls nicht aus. Der alte Text wurde ziemlich komplett weggeschmissen und lediglich die Figurenkonstellation in ein halbwegs zeitgenössisches Schweizer Akademikermilieu versetzt, das in einem Ferienhaus u. a. »geilen Drum & Bass« hören, sozusagen das Millenniumsgefühl nacherleben möchte. Wie sagte der versoffene Militärarzt bei Tschechow? »Ich hab’ wirklich nie irgendwas gemacht. Seit meiner Studienzeit hab’ ich keinen Finger mehr gerührt. Nicht mal ein einziges Buch habe ich seitdem gelesen. Ich lese nur noch die Zeitungen ...« Das war die russische Krankheit um 1900. Jetzt ist daraus ein »Kennen Sie Baudrillard? Dieser Schweinepriester, der hat’s verstanden« geworden.

Stellenweise war Stones Inszenierung auf gleich vier parallel bespielten Boulevardbühnen (die Zimmer des Ferienhauses) dann durchaus das Mirakel einer Schweizer »Comedy of manners«, nichts anderes als eine »Verschwörung der Vollidioten« (»Conjuration des imbéciles«), wie der leibhaftige Baudrillard (auf den Titel eines bekannten US-Romans anspielend) in einem 1997 in der Libération erschienenen Artikel die politische Situation verstanden wissen wollte. Austauschbare Kennzeichen der Lage waren für ihn a) die völlige Wertlosigkeit der zeitgenössischen Kunst und b) die Ohnmacht der politischen Klasse gegenüber Le Pen (Senior).

An diese Verschwörung der Vollidioten musste ich auch während der »Borderline Prozession« denken, die zufällig am Abend der französischen Präsidentschaftswahl stattfand (Zwischenergebnisse waren auf den erwähnten Bildschirmen zu lesen). An die Impotenz selbsternannter demokratischer Eliten, die vornehmlich in eigene moralische Erpressungen verstrickt sind, wie Baudrillard meinte. Mit einer Beobachtung zumindest lag er richtig. Früher war die »Moralität« auf seiten der Rechten, Geschichte und Politik waren auf seiten der Linken. Inzwischen haben die diskursiven Zuordnungen fatalerweise die Rollen getauscht.

Die »Borderline Prozession« wiederum schien sich letztlich in »Kulturkritik«zu ergehen. Denn was pompös mit nichts Geringerem als der Genesis, Dante und Nietzsche anhob, war dazu gemacht, im erbärmlichen Quatsch ausgerechnet eines Jonathan Meese zu verenden.

Und sonst so?

Was gab es sonst noch? Viel Varieté, 90er Jahre, Ruinen und Schwimmbecken. Letzteres wurde in Herbert Fritschs »Pfusch« sorgsam sentimental choreographiert aufgebaut, um nach Fertigstellung minutenlang »Tschüs« sagen zu können. Abschied von diesem Modell des demokratischen Zusammenlebens, von der Volksbühne, von was auch immer. Vom Schwimmbad ist auch auffällig viel die Rede in »89/90« (Regie: Claudia Bauer, Schauspiel Leipzig) nach dem Roman von Peter Richter. Denn dort trafen sich die Dresdner Teenager anscheinend immer, bevor sie bald nach ’89 »Skinheads« wurden (selbstverständlich ohne Ahnung, was das einmal bedeutete, »Skinhead«).

Vor zwei Jahren war Thom Luz für das Staatstheater Mainz mit dem »Atlas der abgelegenen Inseln« auf dem Theatertreffen, einer Rauminstallation auf den Spuren von Georges Perec und »Tim und Struppi«. Diesmal waren es in »Traurige Zauberer« Überreste von 20er-Jahre-Varieté in der Asservatenkammer eines mehrfach abgebrannten Theaters. »Nicht einschlafen, Scheiterhaufen-Johnny! Mach lieber mal die Musik von früher nach«, hieß es da. Dann setzte sich der Scheiterhaufen-Johnny ans Klavier und ... machte die Musik nach, die es früher ja auch noch gab.

In »Vernichtung« von Ersan Mondtag und Olga Bach (Konzert Theater Bern) hieß diese Musik dann Techno (nebst Brahms und Beethoven). Soundtrack einer sozialen, politischen, geistigen, erotischen Komplettverwahrlosung mitten in einem Rokoko-Ruinen-Gärtchen samt Schaukel (dem Werkzeug der kunsthistorisch überlieferten Rokoko-Erotik schlechthin): Echt ruinös.

Die Ruine ist »die Erfüllung der Gegenwartsform der Vergangenheit«, schrieb Georg Simmel einmal. Und genau das ist das Theater inzwischen.