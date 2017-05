Finanzplage abgewehrt

Auch damals vergeblich: Aktion von Globalisierungskritikern pro Finanzaktionssteuer 2012 in Frankfurt am Main Foto: Boris Roessler/dpa

Das ist gerade noch mal gutgegangen. Auf dem Treffen der EU-Finanzminister am vergangenen Montag hätte glatt die Finanztransaktionssteuer beschlossen werden können. Aber das Schicksal meint es gut mit den Bankern. Die Franzosen haben mit großer Mehrheit einen der ihren zum Präsidenten gewählt. Der stellte aus der »Zivilgesellschaft« eine Regierung aus Bankerfreunden zusammen. Wirtschaftsminister wurde Bruno Le Maire, ein Mann, der unter Präsident Sarkozy schon Minister gewesen war, nun aber unvorbereitet sich außerstande sah, die eigentlich beschlossene Finanztransaktionssteuer durchzuwinken. So wurde die drohende Plage für die Hochfinanz wieder einmal abgewehrt.

Die fürchterliche Steuer ist die Erfindung James Tobins, eines Nobelpreisträgers, der sie 1972 vorschlug, um den Devisenhandel ein wenig zu dämpfen. Wenn auf jede Transaktion ein Miniprozentsatz Steuer fällig wird, ist die schnelle Spekulation weniger profitabel. Der Devisenhandel fände fast nur noch für realwirtschaftliche Zwecke statt. Tobins Idee wurde in den 90er Jahren vom Netzwerk ATTAC aufgegriffen, das die Finanztransaktionssteuer (FTT) zu seiner wichtigsten Forderung machte und diese zudem auf alle Arten von Finanztransaktionen ausdehnen wollte. Möglich, dass die ungeheure Aufblähung des Finanzmarktes und sein Zusammenbruch 2007/2008 nicht stattgefunden hätten, wenn die FTT eingeführt worden wäre.

In der schrecklichen Zeit danach waren die Regierungen der Welt in ihrer Not zu allen möglichen Zugeständnissen ans zornige Volk bereit. In Deutschland erklärte sich erst die SPD und dann sogar die CDU bereit, sich für die FTT auf EU-Ebene einzusetzen. Unsere Freunde in der City of London und deren königliche Regierung hätten das nie mitgemacht, wussten wir schon damals und waren ohne Sorge. Jedoch hatte die EU eine Sonderregel eingeführt, wonach einige Staaten ohne die ganze EU eine »verstärkte Zusammenarbeit« betreiben könnten. Nach Jahren der Diskussion und der intensiven Verhandlungen hätte es am vergangenen Montag zu einem Beschluss von zehn EU-Ländern (darunter Deutschland und Frankreich) kommen können.

Dank unserem neuen Freund Emmanuel Macron und seinem braven Minister Le Maire wurde das eigentlich Vernünftige abgewehrt. Nun soll hier nicht der Eindruck vermittelt werden, der getreue Wolfgang Schäuble hätte seine Freunde und Auftraggeber unter den Finanzkapitalisten vergessen und es allen Ernstes zu dieser lästigen FTT kommen lassen. Wir erinnern nur an seine Bemerkungen vor einem knappen Jahr, als sich die Großen der G 20 im fernen chinesischen Sichuan trafen. Schäuble erklärte damals geduldig seinen ihm hörigen deutschen Journalisten, dass eine FTT nur global etwas tauge. Sonst würde das scheue Kapital die Finanzplätze fliehen, wo die Steuer erhoben wird. Mit diesem völlig richtigen Uraltargument machte der kleine Fuchs allen Beteiligten klar, dass er (und seine Chefin) nicht als Gegner der FTT dastehen wollten, dass die Finanztransaktionssteuer aber niemals kommen wird. Mit Macron ist nun eine weitere Sicherung eingebaut.