Erinnerung an zwei christliche Gebote

Am Donnerstag traten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama als »Botschafter für Frieden und Abrüstung« auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin auf. Der Linke-Fraktionsvorsitzende im Saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, schrieb dazu auf seiner Facebook-Seite:

Im Vorfeld des Evangelischen Kirchentages gab es von SPD-nahen evangelischen Christen Kritik am Auftritt von Merkel und Obama. Das sei Wahlkampfhilfe für die CDU, warf man dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, vor. Martin Schulz gehöre doch auch aufs Podium. Ja, solche Probleme können Christen haben. Aber geschenkt!

Es war schon wichtig, die beiden herausragenden Vertreter der »westlichen Wertegemeinschaft« auf dem Kirchentag beim Heucheln zu erleben.

Zunächst Merkel: Die Kanzlerin, die den Rüstungsetat gerade um acht Prozent erhöht hat, um Donald Trump zu Diensten zu sein, erklärt, Abrüstung bleibe auf der Tagesordnung. Man traut seinen Ohren nicht, wenn man das hört. Aber wir wissen ja, dass Merkel, die den Irak-Krieg George W. Bushs unterstützte, noch vor kurzem vor der Bundespressekonferenz log: »Ich habe nie einen Krieg unterstützt.«

Gespannt durfte man sein, was Obama zum Drohnenkrieg sagen würde: »Manchmal haben meine Entscheidungen zum Tod von Zivilisten geführt, weil es Fehler gab. Aber es gab keine anderen Wege, um an Terroristen zu kommen. Deshalb haben wir versucht, ein enges Rechtssystem aufzubauen. Drohnen selbst sind nicht das Problem, das Problem ist der Krieg.« So ist das also. Dass der Drohnenkrieg völkerrechtswidrig ist und die christliche Kanzlerin zulässt, dass er auch von deutschem Boden aus geführt wird – kein Thema.

Noch interessanter, um das Ausmaß der Heuchelei zu belegen, ist aber folgender Satz von Obama: »Wenn wir Leben so geringschätzen wie unsere Gegner, verlieren wir.« Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA Millionen Tote zu verantworten (Schätzungen schwanken zwischen sechs und 30 Millionen) und zahllose Kriege geführt. Würden sie einen Bruchteil ihres Reichtums, das heißt ihrer Militärausgaben, zur Bekämpfung von Hunger und Krankheit in der Welt einsetzen, könnten sie das Leben von Millionen Menschen retten. Zur Erinnerung: Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind.

Die Geschichte der USA nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein einziger Beweis dafür, dass die meisten ihrer verantwortlichen Politiker das Leben geringer geschätzt haben als ihre vermeintlichen Gegner. Unvergessen ist die Antwort der in der »westlichen Wertegemeinschaft« nach wie vor geschätzten ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright auf die Frage, ob es notwendig war, durch Boykott von Medikamenten und Nahrungsmitteln den Tod von 500.000 Kindern im Irak zu verantworten: »Ich glaube, das ist eine sehr schwere Entscheidung, aber der Preis – wir glauben, es ist den Preis wert.«

Vielleicht sollte man die Evangelische Kirche an zwei christliche Gebote erinnern: »Du sollst nicht töten« und an die noch radikalere Forderung, die im Mittelpunkt jeder Rede Helmut Gollwitzers (1908–1993, Theologe, Schriftsteller und Sozialist, jW) auf den Friedenskundgebungen stand: »Liebet eure Feinde«.