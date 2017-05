Täglicher Ausnahmezustand

Sicherheit auf neuem Niveau: Soldaten gehören mittlerweile zum Pariser Stadtbild wie der Eiffelturm (3.5.2017) Foto: Christian Hartman/REUTERS

Den Franzosen wird möglicherweise langsam klar, wen sie am 7. Mai zum Präsidenten gewählt haben. Emmanuel Macron, dessen harten Händedruck jüngst US-Staatschef Donald Trump zu spüren bekam, will den seit Dezember 2015 geltenden »Ausnahmezustand«, den »État d’urgence«, offenbar auf ewig festschreiben. Die von der französischen Verfassung gedeckte »Maßnahme gegen den Terror« wurde im Anschluss an das Attentat auf die Musikhalle »Bataclan« am 13. November 2015 erlassen. Bei dem islamistisch begründeten Überfall waren 130 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt worden. Macron will den »Ausnahmezustand« nach Angaben des Élysée-Palastes zunächst bis zum 1. November dieses Jahres verlängern lassen.

Bis dahin soll dem Parlament, dessen Neuwahl am 11. und 18. Juni ansteht, ein neues Gesetz vorgelegt werden, mit dem »die Sicherheit angesichts der terroristischen Bedrohung abseits des Ausnahmezustands« auf ein neues Niveau zu heben sei. Das französische »Antiterrorgesetz« wurde in den vergangenen 15 Monaten bereits dreimal umgeschrieben und verschärft. Schon die gegenwärtige Fassung erlaubt schwere Eingriffe in das Privatleben der knapp 67 Millionen Franzosen. Es lässt sowohl die Präsenz und den eventuellen Einsatz der Armee im Landesinneren zu als auch die Bewaffnung der Polizei mit Kriegsgerät.

Nach Angaben des neuen rechtskonservativen Premierministers Édouard Philippe, der auf das Attentat in der englischen Stadt Manchester verwies, werde »die Verlängerung des Ausnahmezustandes auf die Zeit beschränkt sein, die notwendig sein wird, um ein Gesetz zur Verstärkung des bestehenden Sicherheitsarsenals auf den Weg zu bringen«. Es gehe zunächst um »zweckmäßige administrative Maßnahmen zum Schutz von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen«.

Bereits im Januar hatten Persönlichkeiten wie der bekannte Ökonom Thomas Piketty sowie der Pariser Philosoph und Marxist Étienne Balibar vor einer staatlicherseits verordneten »Gewöhnung« an den Ausnahmezustand gewarnt. »Obwohl die großen europäischen Demokratien in ihrer Gesamtheit vom Terrorismus bedroht sind«, heißt es in einer auch von Balibar und Piketty unterzeichneten Erklärung zahlreicher Intellektueller des Landes, »ist Frankreich gegenwärtig das einzige politische Regime, das diese Bedrohung bekämpft, indem es seine europäischen und internationalen Verpflichtungen ausklammert. Im Hinblick darauf, dass sich der Ausnahmezustand in einen gewöhnlichen Zustand verwandelt hat, steht die politische Klasse vor dem Problem der Banalisierung des Außergewöhnlichen.«

Die Gegner des unter dem abgewählten sozialdemokratischen Präsidenten François Hollande und dessen Ministerpräsidenten Manuel Valls verhängten »État d’urgence« führen an, dass die Maßnahme sich »erschöpft« und etwaige »nützliche Effekte« längst eingebüßt habe. Die Zahlen sprächen für sich: »Von den zwischen dem 14. November 2015 und dem 14. November 2016 durchgeführten 4.200 Hausdurchsuchungen mündeten lediglich 1,5 Prozent in ein juristisches Verfahren wegen Terrorismusverdacht. Seit dem 1. Dezember 2015 hat die Pariser Staatsanwaltschaft lediglich 20 Verfahren gegen vermeintliche Aktivisten innerhalb einer terroristischen Vereinigung eröffnet – bis zur Stunde ohne überzeugende Resultate.«

In seinem Werk »Ausnahmezustand« hatte der in Paris lehrende Rechtsphilosoph Giorgio Agamben bereits 2004 auf die Gefahren einer »Verfassungsdiktatur« hingewiesen: »Es ist bezeichnend, dass sie, die heute in unterschiedlichem Maß in allen westlichen Demokratien im Gang ist, von den Bürgern völlig unbemerkt bleibt, obwohl sie Juristen und Politikern bestens bewusst ist. Just in dem Moment, in dem die politische Kultur des Westens anderen Kulturen und Traditionen Unterricht in Sachen Demokratie geben will, macht sie sich nicht klar, dass ihr der Maßstab dafür völlig abhanden gekommen ist.«