Vier Beispiele

Horst Adam: Einblicke – Erinnerungen. Selbstverlag, Berlin 2006

Horst Adam ist Jahrgang 1934. Nach der Grund- und Oberschule legte er das Abitur ab und studierte an der Pädagogischen Hochschule und der Humboldt-Universität Berlin. Lehrer, Diplom-Historiker, Fachberater, Redakteur, Hochschuldozent. 1969 Promotion zum Dr. paed., 1973 B-Promotion zum Dr. sc. phil. Stellvertretender Chefredakteur der Fachzeitschrift Pädagogik, von 1973 bis 1987 an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR, von 1987 bis 1992 Hochschuldozent in Magdeburg.

ADN-Bezirksdirektion Karl-Marx-Stadt: Brigadetagebuch. Band 1 bis 3 (1971–1989)

Solche Brigadebücher wurden zehntausendfach geführt, manche sehr niveauvoll, andere weniger. Aber sie zeigen anschaulich, wie die Frauen und Männer eines Betriebes oder einer Brigade miteinander gelebt haben. Auch hieraus wird verständlich, dass das Leben anders war als heute, dass es nicht so viel Vereinzelung gab, dass die Menschen enger zusammengerückt waren.

Michael Zobel: Sowjetparadies. Mein Leben in drei Gesellschaftssystemen. Tredition GmbH, Hamburg 2016

Michael Zobel wurde 1948 geboren. Nach der Oberschule absolvierte er eine Berufsausbildung als Elektromechaniker mit Abitur im Funkwerk Berlin-Köpenick. Von 1968 bis 1975 studierte er im ukrainischen Charkow Maschinenbau. Nach dessen Abschluss begann er seine Berufstätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung in der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Von 1990 bis 1992 war er Vertriebsingenieur mehrerer Firmen.

Der Autor erzählt in unterhaltsamer Form über seine Kindheit und Schulausbildung in der DDR. Ob das Studium bei Freunden eine Auszeichnung war und was er erlebt hat, schildert er humorvoll mit einigen Bildern aus dieser Zeit. Aber auch die täglichen Widrigkeiten der Mangelwirtschaft werden anschaulich dargestellt – bis hin zum Leben in einem anderen Gesellschaftssystem.

Helga Zschieschang: 1930–2000. Ein Rückblick in Zehnjahresschritten. Eigenverlag 2000

Helga Zschieschang wurde 1930 in Leipzig geboren. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und besuchte bis Kriegsende die Volks- und Mittelschule. Mit Gründung der FDJ wurde sie deren Mitglied in Leipzig-Mockau. 1947 Abschluss als Erzieherin, Tätigkeit in Kindererholungsheimen in der Dübener Heide und im Harz, ab 1950 in Leipzig. 1959 Zusatzstudium zur Unterstufenlehrerin, gleichzeitig Arbeit an der Fritz-Reuter-Oberschule Greifswald. Infolge eines Stimmbandschadens 1969 Aufgabe des Lehrerberufs und Tätigkeit an der Medizinischen Fachschule Leipzig als Internatserzieherin, von 1987 bis 1990 als Internatsleiterin.