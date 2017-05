Die Verletzlichen im Blick

Die Berliner Sozialwissenschaftlerin María do Mar Castro Varela wurde am 21. Mai in Bochum mit dem neuen »CouLe«-Preis geehrt Foto: Elke Vahle

Am 21. Mai wurde in Bochum der neue Preis für couragierte Lesben, »CouLe« an die Politologin und Sozialwissenschaftlerin María do Mar Castro Varela verliehen. Sie lehrt an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Mit ihrer Arbeit setzt sie sich insbesondere für die Rechte von lesbischen Frauen mit Migrations- und Rassismuserfahrung ein.

Die Landesarbeitsgemeinsacht (LAG) Lesben in Nordrhein-Westfalen hatte den vormaligen Augspurg-Heymann-Preis in diesem Jahr neu umbenannt und neu konzeptioniert. Vor rund 140 geladenen Gästen nahm María do Mar Castro Varela die Auszeichnung am vergangenen Sonntag im Bochumer Jahrhunderthaus in Empfang. Die LAG möchte mit der Auszeichnung Frauen würdigen, die engagiert für die Interessen von Lesben und gegen ihre Diskriminierung eintreten.

»Der Name mag sich geändert haben, Zielsetzung und Absicht sind aber dieselbe geblieben«, sagte Moderatorin Ann-Marie Krewer und erinnerte an das, was Theodor W. Adorno einst formulierte: »Zu erreichen, dass wir alle ohne Angst verschieden sein können.«

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache vom NRW-Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter sagte in ihrem Grußwort, es gebe noch immer viele Vorurteile. Das liege auch daran, »dass es an Wissen über queeres Leben fehlt«.

Die Preisträgerin sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, dieses Wissen zu vermitteln. Dabei müssten alle, auch die Community selbst, »insbesondere die im Blick haben, die maximal verletzlich sind«, mahnte Castro Varela.

Laudatorin Gema Rodriguez Diaz vom Kölner Beratungs- und Förderzentrum Rubicon »für lesbische, schwule, bi- und transsexuelle sowie queer orientierte Menschen« betonte, Castro Varela sei eine der ersten gewesen, die zum Thema »Antirassismustraining und Empowerment gearbeitet« habe. Und weiter: »Ihre wissenschaftlichen Arbeiten haben die Frauen- und Geschlechterforschung, die Queer Studies, die postkoloniale Theorie und die Rassismusforschung entscheidend geprägt.« Für viele sei sie so etwas wie eine »queerfeministische Superheldin«, so Rodriguez Diaz. Sie würdigte die Preisträgerin als Person »mit messerscharfem Intellekt, Offenheit, Neugierde und Bereitschaft zur Auseinandersetzung auf Augenhöhe«. Wer ihre Texte lese, denke danach anders. Auch die Vorträge und Seminare Castro Varelas regten dazu an, »Privilegien zu reflektieren, aber auch nicht dabei stehenzubleiben, sondern aktiv zu werden, queere Utopien zu entwickeln und Bündnisse zu schließen«.

Zusammenarbeit stellte auch María do Mar Castro Varela selbst ganz nach oben auf die Dringlichkeitsskala. Als sie die Auszeichnung entgegennahm, rief sie dazu auf, »Allianzen zu bilden – auch mit Menschen, die wir nicht mögen«. Es sei wichtig, Auseinandersetzungen zu führen und dennoch »eine gemeinsame Ebene zu finden«. »Denn wer nur in homogenen Zusammenhängen lebt, kann nichts verändern. Oder anders gesagt: Wer radikal sein will, muss in der Lage sein, eine Krawatte zu tragen.« Die CouLe-Skulptur aus Metall hat die Künstlerin Regine Rostalski aus Nordkirchen geschaffen. Form und Material sollen »Verletzlichkeit und Widerständigkeit gleichermaßen« spiegeln, schreiben die Initiatorinnen des Preises.