Foto der Woche

Foto: Axel Schmidt/Reuters

Doch nicht nur eitel Seeligkeit auf dem Kirchentagsevent am Donnerstag mit dem Elder Statesman Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Einige Besucher zeigten dem ehemaligen US-Präsidenten in Plakatform, was sie von seiner Politik halten. Zehntausende aber seien »elektrisiert« gewesen von den schönen Worten des Politikers, berichtete dpa. Sie hätten ihn gefeiert für eindringliche Mahnungen, Freiheitsrechte zu schützen und Konflikte diplomatisch zu lösen. In Obamas achtjähriger Amtszeit wurden zahlreiche Zivilisten unter anderem in Afghanistan, Syrien, Pakistan, dem Jemen, in Libyen und Somalia durch US-Drohneneinsätze getötet. Der Expräsident verteidigte die Angriffe als Notwendigkeit im Kampf gegen Terroristen. Weiter pflichtete er Merkel bei, die ihren restriktiven Kurs in der Asylpolitik verteidigte. Obama betonte, es ggebe auch eine Verpflichtung gegenüber der eigenen Bevölkerung. (jW)