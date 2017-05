Auf allen Gebieten

Blick vom Bahnhof Zoo auf die Synagoge in der Fasanenstraße (aus der Ausstellung) Foto: Harry Croner/Stadtmuseum Berlin

Die Nazis mochten Berlin nicht. Zu links, zu freigeistig, zu sehr dem von ihnen so gefürchteten »Kulturbolschewismus« anheimgefallen. Sie wollten es neu, sauber, klassizistisch, deutsch-völkisch gestaltet wissen. Eine Ausstellung im Berliner Märkischen Museum zeigt nun auf eindrucksvolle Weise, wie sie ihre Herrschaft in der Hauptstadt politisch, symbolisch und alltäglich zu implementieren suchten: »1937. Im Schatten von morgen«.

Zu sehen ist ein Berlin, in dem Luftschutzübungen, marschierende Soldaten und gigantische Rüstungsvorhaben auf den kommenden Krieg verweisen, was aber von breiten Teilen der Bevölkerung ignoriert wird. Alles ist erschreckend normal ein Jahr vor der großen Pogromwelle, die bereits ideologisch vorbereitet wird unter anderem durch Glasschautafeln des von Julius Streicher gegründeten antisemitischen Wochenblatts Der Stürmer. Eine solche Tafel aus Berlin-Schmöckwitz, auf der alle antisemitischen Stereotypen – vom »Rechtsanwalt« über den »Journalisten« bis zum »Chef« – präsentiert werden, ist an prominenter Stelle im Märkischen Museum zu betrachten. Auch sonst kann der Besucher, wenn er etwas Zeit mitgebracht hat, einiges in der gut ausgesuchten und eben nicht überfrachteten Ausstellung entdecken.

Auf 700 Quadratmetern Sonderausstellungsfläche hat der neue Museumsleiter Paul Spies das Berliner Vorkriegsjahr in Themenfeldern wie »Stadtbilder«, »Angsträume« oder »Lebensbereiche« aufbereitet. Der Alltag scheint wenig verändert, modern und hektisch präsentiert sich die Großstadt. Allerdings prägen Uniformen und Hakenkreuze das Bild, tauchen in Parks rassistische und diskriminierende Parolen auf, seit 1935 galten die Nürnberger Rassengesetze. Rauchende Frauen sind auf Werbeplakaten verschwunden. Am Lebensstandard hat sich nicht merklich etwas verändert, die Löhne sind eingefroren, alle Anstrengungen gelten der Rüstungsindustrie. Dennoch gelingt es den Nazis, mittels der besonderen Dosierung von Repression, Terror und öffentlichem Spektakel, für ein Gefühl von Zufriedenheit und Einigkeit der »Volksgemeinschaft« zu sorgen.

Teilweise legt sich auch ein national-pathetischer Glamour über die Stadt. Etwa, wenn der »Führer« die Ausstellung »Gebt mir vier Jahre Zeit« in den Messehallen eröffnete, die ein »Rechenschaftsbericht über vier Jahre des nationalsozialistischen Aufbauwerks auf allen Gebieten unseres deutschen Lebens« sein sollte, wie Propagandaminister Joseph Goebbels im Vorwort des Amtlichen Katalogs zur Ausstellung schrieb. Dabei ist die Ausstellungsgestaltung und -ästhetik eine Mischung aus Militarismus, Nationalismus, Technizismus und zeigt sich durchaus modernistisch. Neben allerhand »Heldengedenken« war Mitte August ’37 ein weiteres großes Jahresevent, die wiederum romantizistisch in Szene gesetzte 700-Jahr-Feier, auf dem Pariser Platz zu begehen – als großer Kostümumzug.

Alltag ist vieles: Oppositionelle befinden sich in Konzentrationslagern, in den Büroräumen der Leibstandarte »SS Adolf Hitler« wird auf Maschinen der »Europa Schreibmaschinen AG« gearbeitet, deren Tastatur mit dem SS-Runenzeichen über der »5« versehen ist. Gleichgeschaltet ist die Presselandschaft, auf der 14. Großen Deutschen Rundfunkausstellung verspricht Goebbels jedem deutschen Volksgenossen einen Volksempfänger, ausländische Beobachter erfreuen sich an der Verbrechensbekämpfung oder reflektieren die vermeintliche Verwandtschaft sozialistischer Planwirtschaften in Ost und West. Die Arbeiterkneipe wird zu einem Ort der Diskussion und des artikulierten Unmuts, ist Widerschein des einstmals »roten Berlin« und somit Ort von Bespitzelung und Anlass für großangelegte Propagandakampagnen gegen den Alkohol durch die NSDAP. Otto Nagel war im April 1937 aus dem KZ Sachsenhausen entlassen worden, von dem sozialkritischen Berliner Maler ist ein Wirtshausbild zu sehen, und im Katalog findet sich ein Selbstportrait wenige Stunden nach seiner Entlassung aus Sachsenhausen. Nagel war später Mitbegründer der Akademie der Künste in Ostberlin, ab 1956 fungierte er als deren Präsident.

Eine etwas anders gelagerte Karriere ist die des Künstlers Fritz Koelle. Er schuf ästhetisch vollständig im ideologischen Rahmen der Nazikunst verharrende Arbeiterskulpturen wie den »Bergmann vor der Einfahrt« und geriet dennoch zwischenzeitlich unter Verdacht, einer »bolschewistischen Kunstauffassung« anzuhängen. Nach Untersuchungshaft übte sich Koelle in demonstrativem Opportunismus. Er schuf 1936 für die Deutsche Arbeitsfront die Skulptur »Bergarbeiter« und schließlich die Portraitbüste »Horst Wessel« als Ehrung für den bekannten SA-Nazi, nach dem auch der heutige Rosa-Luxemburg-Platz benannt war. 1946 wurde Koelle trotz seiner Anpassung während der Nazizeit in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes aufgenommen. Er schuf 1946 die Plastik »KZ-Häftling« und erhielt, nachdem er keine Professur in München erlangten konnte, einen Ruf an die Staatliche Kunsthochschule in Dresden.

Jemand schrieb in das ausliegende Besucherbuch: »Eine gelungene Ausstellung, insofern sie deutlich macht, wie nah Terror und Diktatur dem scheinheiligen Alltag der Ordnung und Korrektheit stets sind.« Das ist richtig.