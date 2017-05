Polen unter Zugzwang

EU: Ja. Euro: Vielleicht im nächsten Jahrhundert. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski beugt sich den Brüsseler Wünschen nicht Foto: Darek Delmanowicz/PAP/dpa

Die EU-Kommission will offenbar den Euro bis 2025 zur verbindlichen Währung aller Mitgliedsländer der Union machen. Das geht aus dem Protokoll eines Treffens der beiden Kommissare Pierre Moscovici und Valdis Dombrovskis mit ausgewählten EU-Abgeordneten in Strasbourg letzte Woche hervor, aus dem am Montag die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte. Ausgenommen blieben demnach nur Dänemark und Schweden. Kopenhagen hatte sich die Ausnahmerolle bei den Beitrittsverhandlungen zur EU vorbehalten, in Schweden hatte in einem Referendum die Mehrheit beschlossen, lieber bei der nationalen Währung zu bleiben. In keinem der beiden nordischen Länder wäre ein Beitritt zum Euro ökonomisch ein Problem, sie erfüllen die fiskalischen Voraussetzungen, Brüssel würde sie gern nehmen. Sie wollen aber nicht – und können sich das leisten.

Nicht erst mit dieser aktuellen Nachricht, sondern bereits mit dem Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich hat in Polen schlagartig die Debatte wieder eingesetzt, ob und wie lange es sich das Land noch leisten könne, dem Euro fernzubleiben und auf seine nationale Währung zu setzen. Prinzipiell hat Warschau sich beim Beitritt – anders als Dänemark – zur Übernahme des Euro verpflichtet. Es geht also nur noch um Zeitpunkt und Konditionen, an denen allerdings die polnische Regierung noch einiges drehen kann. Einstweilen machen vor allem Funktionäre von Wirtschaftsverbänden, liberale Ökonomen und Oppositionspolitiker Stimmung dafür, Polen auf einen Beitritt zum Euro in der ersten Hälfte der 2020er Jahre vorzubereiten. Das Problem dabei ist, dass ein solcher Beschluss eine Zweidrittelmehrheit im polnischen Parlament bräuchte. Denn die Geldhoheit der Nationalbank steht in der Verfassung. Eine hohe Zustimmungsrate ist nicht in Sicht, solange die Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) nicht umschwenkt.

Bisher hat die PiS stets einen Beitritt mit dem sehr prinzipiellen Argument abgelehnt, dass die staatliche Geldhoheit unverzichtbarer Kernbereich der wirtschaftlichen Souveränität des eigenen Staates sei. Zuletzt, etwa seit Anfang dieses Jahres, klang diese Argumentation etwas pragmatischer. So erklärte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski im Februar und März in mehreren Interviews, ein Euro-Beitritt sei nicht für alle Zeiten ausgeschlossen, sondern nur solange, wie die polnische Volkswirtschaft so viel schwächer sei als die deutsche, die er zum Maßstab nahm. Erst wenn die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Polen bei 85 Prozent des deutschen Wertes liege, könne man einen Euro-Beitritt erwägen. Das hört sich konzilianter an, als es ist (2016 lag es laut IWF bei knapp einem Drittel; in Deutschland bei 36.500 Euro, in Polen bei 11.400; jW). Folgt man den Prognosen polnischer Ökonomen, kann das bis zum Ende dieses Jahrhunderts dauern, und das auch nur, wenn man die heutigen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) extrapoliert.

Auf der ökonomischen Seite argumentieren die Euro-Befürworter vor allem mit den wegfallenden Transaktionskosten für die heimischen Unternehmen, die ihren Umsatz in wachsendem Maße innerhalb der EU generieren. Polen wickelt heute etwa zwei Drittel seines Außenhandels mit der Euro-Zone ab. Das Argument kann man auch umdrehen und sagen, wenn der polnische Handel mit der EU auch ohne Euro so stark gestiegen ist, wäre die Einheitswährung ja wohl keine so zwingende Bedingung seines Erfolgs, wie die Befürworter behaupten. Kaczynski argumentiert eher mit der Schwierigkeit, einen idealen Umrechnungskurs festzulegen, zu dem der Zloty in den Euro aufgehen könnte. Würde er zu hoch angesetzt, sei das schlecht für die polnischen Exporteure. Im umgekehrten Fall dagegen profitierten zwar die Exporteure, doch es litten die Konsumenten, die für importierte Produkte überteuerte Preise zahlen müssten. Dabei hat sich der Kurs des Zloty zum Euro und vorher zur D-Mark seit Mitte der 1990er Jahre kaum noch bewegt: Die etwas über vier Zloty, die man heute für einen Euro zahlt, entsprechen den gut zwei Zloty, die man seit der Währungsreform von 1995 für die Mark bekam. Das könnte Argumente stützen, denen zufolge der Wechselkurs im Prinzip schon die langfristigen Kaufkraft- und Produktivitätsverhältnisse angemessen spiegele und deshalb ein Euro-Beitritt an ihm nicht scheitern müsste. Eher im Hintergrund der Debatte steht einstweilen die Frage, wann Polen vom Standpunkt seiner makroökonomischen Grunddaten reif für die Währungsunion sein könnte. Im Moment führt der Keynesianismus, dem die Wirtschafts- und Sozialpolitik der PiS folgt, dazu, dass die Staatsschulden schnell an den im Sinne der Maastricht-Kriterien kritischen Wert von 60 Prozent des BIP herankommen. Wollte die PiS also Kurs auf den Euro nehmen, müsste sie »sparen«, und das droht den Kern ihrer Wählerschaft der Partei zu entfremden.

So zeichnet sich ab, dass die entscheidende Debatte über den Euro nicht so sehr ökonomisch, als vielmehr politisch geführt werden wird. Mit Torschlusspanik als zentralem Argument der Euro-Befürworter: Sollte sich Polen dem Euro weiter verweigern und die EU Kurs auf eine engere Integration der Euro-Zone, ein eigenes Budget für diese und für andere eingebrachte Vorschläge nehmen, dann drohe dem Land nicht nur die »politische Marginalisierung«, sondern auch der Ausschluss aus den Gremien, in denen die wichtigen Entscheidungen fielen und das große Geld verteilt werde, ja sogar der Rückfall ins »Niemandsland zwischen Russland und Europa«. Da die PiS mit dem in Westeuropa üblichen Pathos »EU als Friedensprojekt« nicht viel am Hut hat, sondern die Union pragmatisch als Schwungrad eigener polnischer Großmachtambitionen sieht, ist nicht auszuschließen, dass diese Argumente mittelfristig verfangen.