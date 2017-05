Mit Murks zum Mitregieren

Zielt auf die Vizekanzlerschaft: Martin Schulz, hier mit seiner künftigen Vorgesetzten Foto: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Zuviel Bockmist macht misstrauisch. Ein Kanzlerkandidat, der als »Messias« startet, dann wochenlang abtaucht und aus dem medialen Off mitansieht, wie seine Partei drei Landtagswahlen vergeigt. Zwangsneurotisch anmutende Abgrenzungsattacken gegen die Linkspartei. Ein »Ja, aber« zur Autobahnprivatisierung. Auffallend wenig Gerede und noch weniger Substanz in puncto »soziale Gerechtigkeit«, statt dessen Lobhudelei für Gerhard Schröder und die deutsche Exportwirtschaft. Dazu Kommunikationsdesaster in Serie. Man fragt sich schon: Will die SPD wirklich an die Macht? Oder will sie am Ende doch wieder nur mitmischen, wenn Angela Merkel die Menschen weiter ohnmächtig regiert.

Den Gipfel des Gemurkses gab es am Montag zu sehen. Nach stundenlangem Verwirrspiel um die Vorlage des »Leitantrags zum Regierungsprogramm« rückte schließlich Generalsekretärin Katarina Barley mit einem halbfertigen Konzept heraus, in dem die Themen Rente und Steuern nur als »Leitlinien« angeschnitten sind und auch sonst jede Konkretisierung fehlt. Genauso wenig wird klar, wie der Rest der schönen Versprechen in Sachen Bildung, Familien und Investitionen zu bezahlen wäre. Genaueres soll in den kommenden Wochen folgen, vielleicht sogar erst zum Dortmunder Parteitag Ende Juni. Sinn ergibt so immerhin der Titel des Papiers: »Mehr Zeit für Gerechtigkeit.«

Wer am Montag noch fehlte in der Berliner Parteizentrale? Martin Schulz. Derjenige, der den ganzen Neuaufbruch eigentlich verkörpern soll. Entweder ist der Mann nicht allzeit präsentabel, oder er macht sich immer genau dann dünn, wenn es ernst wird. Dick auftragen durfte an seiner Stelle Fraktionschef Thomas Oppermann, der vom »vielleicht besten Programm seit Willy Brandt« schwärmte. Später am Abend plapperte Schulz den Satz in den ARD-»Tagesthemen« einfach nach. Ein Fettnäpfchen geht immer, aber egal: Abnehmen wird ihm den Spruch sowieso keiner.

Mehr Ehrlichkeit, weil mehr Kenntlichkeit zeigen die SPD-Strategen damit, »soziale Gerechtigkeit« nicht länger als Kardinalthema im Wahlkampf besetzen zu wollen. Weil die drei Pleiten im Saarland, in Schleswig-Holstein und NRW laut »Analysten« der Konzernmedien belegt hätten, dass den Menschen die »innere Sicherheit« über alles geht, will die Partei ihren Schwerpunkt ab sofort auf das Feld »Law and order« verschieben. Damit macht man die AfD noch salonfähiger, was sich am Ende auszahlen könnte:. Mit den Rechten im Bundestag verbessern sich die Chancen der Sozialdemokraten auf eine Neuauflage der großen Koalition.

Am Dienstag verkündete SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles das Scheitern ihrer Gesetzesinitiative für ein Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit insbesondere für Frauen. Das Kanzleramt hat die geplante Kabinettsbefassung abgeblasen, schuld war der »Druck der Arbeitgeber«. So kann's weitergehen.