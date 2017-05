»Jeder Bürger wird jährlich mehrfach geortet«

Ist das Handy an, freut sich die Polizei: Über die Mobiltelefone ist die Überwachung der Bürger möglich Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Sie setzen sich für die Datenschutzrechte der Bürger ein, haben in der Vergangenheit Aktionen gegen Massenüberwachung initiiert. Eine der Spitzelmethoden ist die Handyortung. Was genau versteht man darunter?

Bei Verdacht erheblicher Straftaten kann die Polizei alle mit dem Netz verbundenen Handys im Umkreis eines Ortes – zum Beispiel eines Tatortes – in Erfahrung bringen. Das ist auch nachträglich möglich. Denn die Verbindungsdaten in das Netz werden vom Betreiber des Netzes gespeichert und können daher später noch ausgelesen werden. So können beispielsweise Bewegungsmuster erstellt werden. Das ist für eine einzelne Handynummer möglich. Die Abfrage kann aber auch für einen bestimmten örtlichen Bereich – etwa die Funkzelle – erstellt werden. Damit werden die Daten aller verbundenen Handys in diesem Funkzellenbereich ausgeworfen. Ausgeschaltete Handys fallen aus der Erfassung heraus.

Kann die Polizei selbst entscheiden, wo und wann sie ortet?

Alle Maßnahmen der Ermittlungsbehörden, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen, unterliegen besonderen Anforderungen. Funkzellenabfragen zur Strafverfolgung dürfen grundsätzlich nur durch ein Gericht angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch durch die Staatsanwaltschaft getroffen werden. Es besteht die Gefahr, dass damit relativ großzügig umgegangen wird. Eine große Anfrage der Piratenfraktion im Landtag von Schleswig-Holstein hat ergeben, dass nicht einmal jede 20. Funkzellenabfrage zu einer Verurteilung führt.

Wie viele Menschen sind bundesweit von dieser Form der Überwachung betroffen?

Die genaue Zahl wird nicht erhoben. Aber man kann aus vorhandenen Daten hochrechnen, dass jeder Bürger jährlich mehrfach ins Visier einer solchen Maßnahme gerät. Allein in Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr statistisch gesehen 13 Millionen mal Mobilfunknutzer dadurch ins Visier der Ermittler gerückt – bei nur 2,8 Millionen Einwohnern.

Welche Folgen kann es haben, wenn man, ohne davon zu wissen, bei einer solchen Maßnahme erfasst wird?

Unschuldige können in Verdacht geraten, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder eine andere Person ihr Gerät benutzt hat. Es kann auch zu Fehlern kommen, etwa durch Zahlendreher. 2011 verhaftete die britische Polizei in zwei Fällen Menschen zu Unrecht, nachdem Telekommunikationsanbieter falsche Datenauskünfte erteilt hatten. Außerdem bleiben die überwachten Bewegungen der Handynutzer oft jahrelang gespeichert, selbst wenn die Ermittlungen längst eingestellt sind.

Müssen Polizei oder Staatsanwaltschaft den Handybesitzer informieren, wenn er geortet wurde?

Die Staatsanwaltschaften meinen, sie seien nicht zur Benachrichtigung verpflichtet, weil der Bürger von der Maßnahme »nur unerheblich betroffen wurde«. Er habe mutmaßlich »kein Interesse an einer Benachrichtigung«. Die Strafprozessordnung enthält die Erlaubnisvorschrift für die Funkzellenabfragen. Die Unterrichtung des Betroffenen wird davon abhängig gemacht, ob er ein Interesse daran hat. Mit der dargestellten Unterstellung erreicht die Ermittlungsbehörde, dass sie erst benachrichtigen muss, wenn der Betroffene nachfragt. Der Grundsatz wird so zugunsten der Ermittlungsbehörden gedreht.

Die Piratenpartei hat die Aktion »Handyortung: Wir wollen’s wissen« ins Leben gerufen. Was wollen Sie damit erreichen?

Wir treten damit der Fiktion entgegen, die Bürger hätten kein Interesse an einer Benachrichtigung. Wir stellen im Netz ein Formular bereit, mit dem jeder Bürger der Staatsanwaltschaft seines jeweiligen Bundeslandes mitteilen kann, dass er informiert werden möchte, wenn seine Handynummer geortet wurde. Wir hoffen auf viele Teilnehmer bei der Aktion, um Druck zu machen und eine Benachrichtigung der von der Ortung betroffenen Menschen durchzusetzen. Technisch ist das machbar, es fehlt aber die Bereitschaft der Behörden dazu. Seit Jahren werden Zeit, Ort und Dauer durchgeführter Funkzellenabfragen nicht veröffentlicht – von einer individuellen Information ganz zu schweigen. Die massenhafte Handyortung muss aus unserer Sicht perspektivisch verboten, mindestens aber drastisch eingeschränkt werden.