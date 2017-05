Manchester bleibt unbeugsam

»Wir trauern heute, aber wir sind stark«: Schriftzug auf dem Albert-Platz in Manchester (23.5.2017) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

In den Tagen nach dem Anschlag auf ein Popkonzert zeigt sich die nordenglische Stadt Manchester erschüttert, doch auch stolz und unbeugsam. Dabei handelt es sich um eine andere Form der Unbeugsamkeit als jene, die derzeit von nationalkonservativen Kommentatoren der Tageszeitungen Daily Mail und Daily Telegraph beschworen wird. Daily Mail-Kolumnistin Katie Hopkins forderte in den Stunden nach dem Anschlag im Internetdienst Twitter eine »Endlösung« und der Telegraph möchte »Ausnahmezustand und Lagerhaft für Tausende«.

In Manchester selbst sind Versuche rechter Splittergruppen, den Anschlag für rassistische Hetze zu missbrauchen, bislang gescheitert. Immer fanden sich genug Passanten, um Rechte spontan in die Schranken zu weisen. Am Dienstag abend beteiligten sich Tausende Menschen an einer Trauerkundgebung auf dem Rathausplatz. Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte Dichter Tony Walsh ein Gedicht, in dem er unter anderem auf die Traditionen Manchesters als Gründerstadt der britischen Frauen- und Arbeiterbewegung hinwies. Auf dem Platz zu sehen waren auch Friedensfahnen. Das ist kein Zufall, denn Manchester ist ein Zentrum der britischen Friedensbewegung. Einige der größten Massendemonstrationen außerhalb Londons gegen die Kriege im Irak und in Afghanistan fanden hier statt.

Der mutmaßliche Täter ist Salman Abedi, ein in Manchester geborener Sohn libyscher Flüchtlinge, der an der University of Salford eingeschrieben war. Die Polizei geht davon aus, dass der bei dem Anschlag ums Leben gekommene 22jährige nicht alleine gehandelt hat. Inzwischen wurden insgesamt acht Menschen verhaftet. In den vergangenen Tagen fanden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Razzien statt.

Die britische Ermittlungsbehörden zeigten sich irritiert wegen der Veröffentlichungen interner Ermittlungsdetails von US-Diensten. So sagte unter anderem der Vorsitzende des »Heimatschutzkomitees« des US-Kongresses, Michael McCaul, dass bei den Anschlägen in Paris, Brüssel und jetzt Manchester immer derselbe Sprengstoff verwendet worden sei. Die Polizei Manchesters stellte deswegen am Donnerstag laut BBC-Angaben die Zusammenarbeit mit den USA ein.

Die britische Regierung hat inzwischen 5.000 Soldaten mobilisiert. Sie sollen Aufgaben des Objektschutzes übernehmen, um Polizeikräfte zu entlasten. Steve White, der Vorsitzende der britischen Polizeigewerkschaft, kritisierte in diesem Zusammenhang den von der konservativen Regierung betriebenen Personalabbau der vergangenen Jahre. Premierministerin Theresa May hat als Innenministerin insgesamt 19.000 Stellen gestrichen. »Jetzt haben wir einfach nicht mehr genug Personal, um ein solchen Ereignis allein zu meistern«, erklärte White.

May nutzt den Anschlag derweil für außenpolitische Zwecke. Sie hatte bereits vor dem gestrigen NATO-Gipfel angekündigt, dass sie die Kriegsallianz auf Einsätze in Libyen einschwören will. In Manchester begegnet man dem mit Skepsis. Das unter den Anhängern des Fußballklubs Manchester United einflussreiche Fanzine Red Issue präsentierte im Internet Bilder von der Premierministerin und US-Präsident Donald Trump bei ihren Waffenverkaufsbesuchen in Saudi-Arabien. Dazu hieß es: »Theresa May unterstützt Saudi-Arabien, die größten Unterstützer von IS. Trump will die freie Welt verteidigen, indem er Terroristen fördert. Arschlöcher, alle.« Red Issue erreicht Zehntausende Menschen.

Auch Rupert Murdochs Boulevardblatt The Sun hat die Stimmung in der Stadt falsch eingeschätzt. Am Tag des Anschlags hatte es getitelt, Labour-Parteichef Jeremy Corbyn habe »Blut an seinen Händen«. Angehörige der Opfer des Anschlags haben dagegen inzwischen protestiert. Eine Unterschriftenliste im Internet fordert zu einem Boykott des Blattes in Manchester auf. Mehr als 60.000 Menschen haben innerhalb weniger Stunden unterschrieben.