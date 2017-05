Lagerkoller nach 22 Monaten

Kaserniert und ohne Aussichten: Die Notunterkunft beim Fehrbelliner Platz wurde anfangs von Politikern und Promis noch gerne besucht Foto: jW

»Es ist ein Gefängnis«, sagt der Flüchtlingssprecher Amir Reza Rezaei, und die »Mainstreammedien« berichteten »praktisch nur Falsches über die Situation«. 950 Menschen leben im früheren Rathaus des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf auf engstem Raum zusammen, einige schon seit 22 Monaten. »Wer länger als drei Tage wegbleibt, verliert seinen Platz«, bemerkt Rezaei zu den Einlasskontrollen. Private Sicherheitsbedienstete sind an der Pforte und an sämtlichen Seiteneingängen postiert. Die Bewohner seien dauerhaft verunsichert, dürften nicht selber kochen, hätten praktisch kein Geld zur Verfügung. Die Türen seien nicht abschließbar.

Enge und Isolation führten zunehmend zu gefährlichen Situationen. Ein Mann, der Brot aus der Kantine mit nach draußen nehmen wollte, wurde vom Sicherheitsdienst aufgehalten. Aus der Kantine dürfe nichts mitgenommen werden. Eine aufgeheizte Diskussion habe sich zu einer Schlägerei entwickelt. Einer der Geflüchteten hatte die Eskalation der Auseinandersetzung per Handyvideo dokumentiert, die Aufnahme sei aber von den Sicherheitsleuten von dessen Mobiltelefon gelöscht worden.

Am Freitag vor einer Woche sind nun einige Geflüchtete in einen symbolischen Streik getreten. Sie kampieren seither auf Matratzen und in Zelten auf dem Gehweg vor dem Haupteingang und auf einem Vorplatz, um auf die miserablen Bedingungen aufmerksam zu machen. Dabei gehe es nicht nur um ein Problem mit Ungeziefer in einigen Räumen der Notunterkunft und um die Schwierigkeiten mit dem Sicherheitsdienst, erklären die Streikenden. Sie wollen namentlich nicht genannt werden, fürchten Repressalien, wenn ihr Name in der Zeitung steht. Claudia Vitari von der Gruppe »Lager Mobilisation« sagte im Gespräch mit jW, in der Nacht zum Mittwoch sei die Polizei gekommen, um die Zelte abzuräumen. Was die Leute bräuchten, seien richtige Wohnungen und Arbeit.

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) erinnerte am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung an die »gelungene Willkommenskultur«. Das Haus in der Brienner Straße im Stadtteil Wilmersdorf sei eine »Vorzeigeeinrichtung« gewesen, wo sich »Politiker und Promis die Klinke in die Hand gegeben« hätten. Man sei »in einer volatilen Situation, denn Rechtsaußen, aber auch besorgte Bürger fragen, für wen hier eigentlich welche Regeln gelten«. Für die ärgsten Probleme seien Kompromisse in Sicht: Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten werde in einem »Qualitätszirkel« zusammen mit dem Träger der Einrichtung, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), und einem Sprecherrat der Geflüchteten die »Beschwerden aufnehmen und abstellen«.

Naumann besteht jedoch darauf, dass der Bezirk es nicht dulden werde, »wenn Camp-ähnliche Strukturen vor dem Gebäude oder irgendwo im Bezirk errichtet« würden. Der Streik und die Aktionen auf dem Vorplatz gingen auf »äußere Einwirkungen« zurück, Antifa und Gruppen wie »Refugees welcome« würden die zugegebenermaßen schwierige Situation ausnutzen, um zu behaupten, »hier würden Flüchtlinge unterdrückt«. Es seien aber nur 40 von 950 Personen, die sich an den Protesten beteiligten.

Die örtliche Initiative »Freiwillige helfen« rief die Bürger des Stadtteils unterdessen in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung dazu auf, keine Zelte für die Hausbewohner mehr zu bringen, denn: »Eine Räumung würde die Situation eskalieren lassen.« Es drohten der Einsatz des Jugendamtes und »Auswirkungen auf den Asylantrag«.

Nach Angaben von Bezirksbürgermeister Naumann sollen etwa 300 Menschen aus dem Haus künftig für drei Jahre in »Tempohomes« untergebracht werden, realistischerweise ab Frühjahr 2018. Gemeint sind damit Wohncontaineranlagen, die derzeit an bis zu 30 Standorten im Berliner Stadtgebiet für Flüchtlinge errichtet werden. Amir Rezaei meint, solche Versprechungen verschleierten nur, dass bislang »gerade einmal drei Häuser« für die Geflüchteten entstanden seien. Und die hätten eine Bauzeit von fast einem Jahr gehabt.