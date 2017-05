Nicht willkommen

US-Präsident Donald Trump ist in Brüssel von Protesten empfangen worden. Kurz nach dessen Ankunft zogen am Donnerstag mehrere tausend Demonstranten unter dem Motto »Trump not welcome« durch die belgische Hauptstadt. Dutzenden Demonstranten gelang es zudem, eine Kreuzung nahe dem NATO-Hauptquartier zu blockieren. Bereits am Mittwoch hatten bis zu 15.000 Menschen (Foto) gegen den beginnenden NATO-Gipfel protestiert. Friedensgruppen aus ganz Europa hatten dazu aufgerufen. (AFP/dpa/jW)