NATO tritt »Anti-IS-Koalition« bei

NATO-Basis Geilenkirchen am 16. April 2014: AWACS-Flugzeuge wie dieses mit deutscher Besatzung werden nun offiziell Teil der US-geführten Koalition gegen den »Islamischen Staat« Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Noch vor dem Besuch Donald Trumps beim NATO-Gipfel kommt das Kriegsbündnis den Forderungen des US-Präsidenten entgegen. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag vor dem Treffen in Brüssel bestätigte, tritt die NATO der US-geführten Koalition gegen den »Islamischen Staat« (IS) bei. Er verkündete dies am Donnerstag offiziell, nachdem die Mitgliedsstaaten am Vortag die Entscheidung getroffen hatten. Diese Maßnahme ist nach Darstellung von Stoltenberg mehr als ein symbolischer Schritt.

Das Bündnis werde nun als Koordinationsplattform für den Kampf gegen den IS dienen können, sagte Stoltenberg kurz vor Beginn des Gipfels. Außerdem werde die NATO den Einsatz ihrer »AWACS«-Flugzeuge ausweiten und die Stelle eines »Antiterrorkoordinators« schaffen. Auch solle der Austausch von Geheimdienstinformationen ausgebaut werden. Die einzelnen NATO-Staaten engagieren sich bereits in der Kriegskoalition. Lediglich eine direkte Beteiligung des Militärbündnisses an Kampfeinsätzen soll vorerst ausgeschlossen bleiben.

Die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, kritisierte die Entscheidung als »gefährlich«. »Alle Mitgliedsstaaten der NATO« riskierten, »für die Alleingänge einzelner Länder in Haftung genommen« zu werden, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. »Wenn US-Präsident Trump demnächst einmal wieder glaubt, von innenpolitischen Problemen durch einen Militärschlag gegen syrische Truppen ablenken zu müssen, ist künftig automatisch die gesamte NATO involviert.« Ein Konflikt mit Russland sei dann nicht ausgeschlossen, der Weltfrieden akut bedroht.

Vor dem NATO-Gipfel drohte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem Abzug der Bundeswehr aus Incirlik, falls Ankara das Besuchsrecht deutscher Parlamentarier nicht anerkenne. Vor gut einer Woche hatte Ankara Bundestagsabgeordneten erneut den Besuch bei den rund 250 Bundeswehrsoldaten in Incirlik verweigert, die dort stationiert sind. (dpa/Reuters/jW)