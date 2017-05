Teilnehmer des zivilgesellschaftlichen NSU-Tribunals vergangene Woche im Schauspiel Köln Foto: Dörthe Boxberg

»NSU-Tribunal« nannte sich eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Theaterstücken, Ausstellungen und Workshops zur zivilgesellschaftlichen Aufarbeitung der Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU). Vor allem junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hatten sich dazu am vergangenen Wochenende im Schauspiel Köln eingefunden. Unter dem Titel »Der Anschlag nach dem Anschlag – Behörden und Medien gegen die Opfer« wurden am Samstag Schilderungen Betroffener verlesen. Das Depot 1 des Schauspiels war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nur wenige hundert Meter entfernt war am 9. Juni 2004 eine Nagelbombe explodiert. In einem bewegenden Interview schilderte ein Verletzter, der am Tag des Attentats beim Friseur in der Keupstraße gesessen hatte, seine Erfahrungen. Er glaube nicht an die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) versprochene »bedingungslose Aufklärung«, trotz der Untersuchungsausschüsse zum NSU-Komplex in sechs Landtagen und dem Bundestag. Es sei »ein Haufen Geld, das zum Fenster rausgeworfen wurde, nur um den Opfern zu zeigen: ›Wir kümmern uns‹«, so sein Urteil. »Ich war Opfer zweiter Klasse.« Er habe nach der Tat Formulare des »Weißen Rings« ausgefüllt und seitdem nie wieder etwas von der Hilfsorganisation gehört. Eine Opferangehörige schilderte, dass sie bei der Polizei mehrfach ihre Fingerabdrücke habe abgeben müssen. Von vielen Familienmitgliedern der NSU-Opfer seien DNA-Proben genommen worden – auch von einer Zehnjährigen. Eine Witwe berichtete, dass die Polizei, die ihr eine Eifersuchtstat vorwarf, sie gefragt habe, wie oft sie mit ihrem getöteten Mann geschlafen habe: »Ist das hier eine Mordkommission oder eine Sexkommission?« Diskriminierungsfreie Berichterstattung und ihr Gegenteil waren auch Thema in einer szenischen Lesung: Der Bruder des NSU-Opfers Theodoros Boulgarides fragte zum Begriff »Dönermorde«, ob man bei Taten im rein deutschen Milieu von »Kartoffelmorden« gesprochen hätte. Die Medien hätten ihr »wichtigstes Mittel aufgegeben: die kritische Nachfrage«.

In einer Schilderwerkstatt konnte jeder Teilnehmer Forderungen formulieren, die in großen Lettern ausgedruckt auf dem Gelände verteilt wurden. »Rassismus als Rassismus sehen« war auf der Bühne zu lesen.

Die Veranstalter wollten die Opferperspektive in den Fokus rücken – etwa die einer Anwohnerin, deren Wohnung nach dem Nagelbombenattentat von der Polizei gestürmt und durchsucht worden war. Die zerstörte Tür wurde nie ersetzt, obwohl sich die Frau, die von sich als »nicht anerkanntem Opfer« sprach, nichts hatte zuschulden kommen lassen.

Am Samstag abend veröffentlichte das Veranstalterbündnis des »NSU-Tribunals« eine Anklageschrift. Darin werden die Namen von 99 Personen genannt, denen die Begünstigung rassistischer Gewalttaten oder deren Verharmlosung vorgeworfen wird – darunter Polizisten, Verfassungsschützer, aber auch Journalisten.