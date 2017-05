Vorspiel zum G-7-Gipfel

Bald wieder Boomtown: Tafel am Eingang der »Fracking-Hauptstadt« Williston in North Dakota Foto: REUTERS/Andrew Cullen

Am Wochenende tagen auf Sizilien die Staats- und Regierungschefs der »sieben wichtigsten Industriestaaten« (G 7). Auf der Tagesordnung stehen mehr oder weniger weltbewegende Punkte. Das Motto »Building the foundations of renewed trust« (Grundlagen für neues Vertrauen schaffen) ist so dehnbar wie nur irgend etwas. Doch klar ist längst, es wird entweder ein Spitzentreffen der Art: »Sieben gegen Trump«. Oder: »Endlich hat der US-Präsident begriffen, was Freihandel heißt.« Denn bislang hat Washington sich nicht darauf eingelassen, der seit Jahren verfolgten Linie neoliberaler Globalisierung seinen abschließenden Segen zu erteilen. Insofern wird jedes wirtschaftspolitische Signal aus dem Weißen Haus mit Argwohn und nervösem Interesse betrachtet. Donald Trumps neuester Streich: Er will die Hälfte der für Notfälle eingelagerten Ölreserven verkaufen und Bohrungen im Naturschutzgebiet in Alaska zulassen. Das sehen Pläne zum Ausgleich des Staatshaushalts in den nächsten zehn Jahren vor. Der Haushaltsplan sollte am Dienstag (Ortszeit) dem Kongress übergeben werden.

Der Vorschlag hat als erstes den Ölpreis in seinem leichten Aufwärtstrend gestoppt, der jetzt in den USA bei knapp 50 Dollar (44,50 Euro) pro Fass (Barrel; 159 Liter) liegt. Nach den jüngsten Ansagen von Vertretern Saudi-Arabiens und Russlands, die im Herbst 2016 vereinbarten Förderdrosselungen aufrechterhalten zu wollen, war er in den zurückliegenden Tagen zaghaft gestiegen. Und jetzt?

Die US-Offiziellen halten nicht viel von der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder). Auch wenn Trump zu Wochenbeginn milliardenschwere Geschäfte mit den Saudis (die sind praktisch die Vetomacht innerhalb des Kartells) vereinbart hat, liegen die Interessen Washingtons hierbei keineswegs auf Linie mit ihrem (nach Israel) zweiten strategischen Vorposten in Nahost.

USA und OPEC (die hierbei verbündet ist mit Russland) stecken in einem Dilemma. Der von Riad ausgegangene Preiskrieg am Ölmarkt hat in den zurückliegenden knapp zwei Jahren nicht nur einen Teil der US-Frackingbranche in den Ruin getrieben. Die von den Saudis betriebene exzessive Förderung (zu Gestehungskosten, bei denen weder die USA noch Russland mithalten können) hat auch der eigenen Wirtschaft und der zahlreicher OPEC-Mitglieder erheblichen Schaden zugefügt.

Zugleich hat die betriebene Konsolidierung und das Steigen der Fasspreise auf deutlich über die 50-Dollar-Marke der Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten wieder Luft gelassen. Dort wird seitdem kräftig Schieferöl abgepumpt – das bei besagtem Preislevel als »wettbewerbsfähig« gilt. Mit der von den G 7 (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada plus EU) beschworenen Ideologie des »Freihandels« oder mit fairen ökonomischen Austauschbeziehungen hat das Ölmafia-Kartell ohnehin nichts zu tun.

Die US-Regierung hat eigene Ziele. Vermutet wird nun, dass der Entwurf des Budget-Vorschlags darauf abzielt, die Energieleistung in den Vereinigten Staaten auszubauen. Offensichtlich wird damit, dass der Vorschlag den Bemühungen der OPEC entgegensteht. Der Plan sieht erste Verkäufe aus den Reserven ab dem kommenden Haushaltsjahr vor, das am 1. Oktober beginnt. 2018 soll die Auflösung der Reserven zunächst etwa 500 Millionen Dollar bringen, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Geplant ist eine Steigerung der Verkäufe. Insgesamt geht die Regierung von 2018 bis 2027 von Einnahmen in Höhe von 16,6 Milliarden Dollar aus. Bohrungen im größten US-Naturschutzgebiet sollen in dieser Zeit weitere 1,8 Milliarden Dollar in die Haushaltskasse spülen. (Quelle: Reuters)