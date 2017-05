Einfach mal den Chef abschalten

Mit der Digitalisierung nehmen auch Arbeitsintensität und Zeitdruck zu Foto: David Gray/REUTERS

Büroarbeit im Jahr 2017: Im E- Mail-Fach häufen sich die ungelesenen Nachrichten, vom Starren auf Monitore brennen die Augen, und nach acht Stunden ist längst nicht Schluss, schließlich schickt der Chef auch abends noch vermeintlich dringende SMS. Die Digitalisierung stresst die Beschäftigten. Zu diesem Schluss kommt auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Im neusten Böckler-Impuls, dem Informationsdienst der Stiftung, wird auf eine Sonderauswertung des vom Deutschen Gewerkschaftsbund angefertigten Index »Gute Arbeit« verwiesen.

»Knapp die Hälfte der digital Arbeitenden fühlt sich ›der Technik ausgeliefert‹«, heißt es im entsprechenden Artikel. Die Beschäftigten, deren Arbeit immer stärker von Computern und Programmen abhängt, würden häufiger unter Zeitdruck leiden als jene Werktätigen, die gänzlich analog arbeiten. Schuld daran seien auch häufige Unterbrechungen des Arbeitsrhythmus, etwa durch technische Probleme oder elektronische Anfragen anderer Kollegen. Auch würden viele Chefs von den Angestellten verlangen, in derselben Zeit mehr Aufgaben als zuvor zu erledigen.

Auch hinsichtlich der geleisteten Überstunden ergibt sich ein klares Bild. Von jenen Beschäftigten, die wenig mit digitalen Mitteln arbeiten, gaben in der Gewerkschaftsbefragung 52 Prozent an, dass die Mehrarbeit regelmäßig geleistet werden muss. Unter denen aber, die viel mit Smartphone, Laptop und Co. zu tun haben, stieg der Wert auf 69 Prozent.

Laut der Hans-Böckler-Stiftung legen die Autoren des Reports aber Wert darauf, dass nicht die Technik selbst den Arbeitenden das Leben schwer macht. Sie könne schließlich auch genutzt werden, um individuellen Bedürfnissen der Angestellten gerecht zu werden. Nur sei das eben häufig nicht der Fall.

Um das zu ändern seien Mitspracherechte der Beschäftigten im Betrieb wichtig. Auch hier zitiert die Stiftung die Forscher direkt: »Wo Einflussmöglichkeiten vorhanden sind, müssen 47 Prozent sehr häufig oder häufig gehetzt arbeiten – wo es keine oder kaum welche gibt, sind es hingegen 67 Prozent.« Die Werte legen allerdings den Schluss nahe, dass es mit erweiterten Mitbestimmungsrechten allein wohl nicht getan sein wird. Vielleicht sollte auch einmal über einen anderen Zusammenhang nachgedacht werden: Ohne Boss auch keine Feierabend-SMS vom Chef.