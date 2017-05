»Kampf planen gegen Antigewerkschaftsgesetze«

Immer mit dabei: Unite-Generalsekretär Len McCluskey demonstriert für eine bessere Finanzierung des staatlichen Gesundheitssystems (London, 4. März) Foto: REUTERS/Neil Hall

Ende April wurde der Generalsekretärs der größten britischen Gewerkschaft Unite gewählt: Der bisherige Amtsinhaber Len McCluskey wurde bestätigt. Die Wahl wurde in der Vergangenheit oft als Richtungsentscheidung beschrieben. War sie das tatsächlich?

Alle bürgerliche Medien Großbritanniens, egal, ob linksliberal – etwa die Tageszeitung The Guardian – oder konservativ, hatten es sich zum Ziel gesetzt, McCluskey aus dem Amt zu drängen. Die Financial Times veröffentlichte einen Leitartikel, in dem zu lesen war, dass eine Niederlage McCluskeys die Dynamik der gesamten britischen Arbeiterbewegung brechen würde. Dann sollte es zu einer Kräfteverschiebung zugunsten des bürgerlichen Lagers kommen. Tatsächlich hatte das Blatt recht.

Unite ist der größte Geldgeber der Labour Party. McCluskey gilt als Unterstützer von Parteichef Jeremy Corbyn. Der rechte Gegenkandidat Gerard Coyne kritisierte den Kurs der Gewerkschaft als »zu politisch«. Was für eine Ironie, wenn man weiß, dass er von rechten Parlamentsabgeordneten der Labour Party unterstützt – und vermutlich auch gesteuert – wurde. Es gab auch einen linken Kandidaten gegen McCluskey, Ian Allinson. Er kriegte weniger Stimmen als Coyne, aber genug, um die Wahl McCluskeys zu gefährden. Die meisten Aktivisten haben Allinson nicht unterstützt. Ihm gab man seine Stimme, um einen kämpferischen Kurs für die Gewerkschaft einzufordern.

Auf McCluskey entfielen rund 59.000 Stimmen, auf Coyne 53.500. Für Ian Allinson votierten 17.000 Gewerkschafter. Allerdings war die Wahlbeteiligung mit nur zwölf Prozent sehr gering. Wie muss der Verband auf diese Stimmungslage reagieren?

Vor allem muss sich die Gewerkschaft nun gemeinsam mit anderen linken Verbänden und Basisinitiativen wie dem National Shop Stewards Network (Zusammenschluss von aktiven Gewerkschaftern, jW) auf den Kampf gegen die Antigewerkschaftsgesetze vorbereiten und dafür koordinierte Streiks planen. In seinem Wahlkampf hat McCluskey immer erklärt, dass Unite die größte Streikkasse Europas aufgebaut hat. Es vergeht kaum ein Tag ohne einen von der Gewerkschaft durchgeführten Arbeitskampf. Erst in den vergangenen Wochen gab es zum Beispiel einen Kampf zur Verteidigung betrieblicher Renten bei BMW. Unter McCluskey hat die Gewerkschaft auch jeden »illegalen« Streik unterstützt. Das war vorher nicht so. Da hat sich die Führung distanziert, sobald es juristische Drohungen der Arbeitgeber gab. Unter McCluskey wurde ein Passus aus dem Regelwerk des Verbands entfernt, der die Mitglieder auf »legale« Streikaktionen festlegt. Das ist wichtig, weil die Gesetze gegen Gewerkschaften immer weiter verschärft werden. Tatsächlich bricht Unite diese Gesetze aber regelmäßig. Im Gegensatz dazu hat der Dachverband TUC keinen Widerstand gegen das jüngste Antigewerkschaftsgesetz organisiert. Bislang wurden die Regelungen auch nicht mit aller Macht durchgesetzt. Das wird sich ändern.

Sie vertreten in London die Beschäftigten im Bereich Wohnen. Auf welche Probleme stoßen Sie?

Seit dem Wirtschaftscrash sind unsere Kollegen mit den größten Lohnkürzungen in der EU außerhalb Griechenlands konfrontiert. Waren früher die meisten Sozialwohnungen in kommunalem Besitz, so sind sie jetzt das Eigentum sogenannter Housing Associations. Diese treten zunehmend kommerziell auf, um Investoren zu befriedigen. Die Gewinne steigen, und die Manager genehmigen sich immer höhere Löhne. Den Preis dafür sollen die Beschäftigten zahlen.

Wie reagiert Ihr Verband darauf?

Wir hatten in London bereits eine Reihe von Streiks. Es gibt auch zunehmend Anzeichen dafür, dass es eine landesweite Bewegung von Beschäftigten im Wohnsektor geben könnte. Bei der für Obdachlose zuständigen Einrichtung St. Mungos haben unsere Mitglieder eine Woche gestreikt. Das Management wollte »aufregende« Chancen der Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor nutzen. Das haben wir vorerst verhindert. Anfang des Jahres hatten wir einen Kampf bei »Clarion«, Europas größter Housing Association. Dort sollten Entgelte gekürzt und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Berufseinsteiger eingeschränkt werden. Wir haben eine starke und öffentlichkeitswirksame Kampagne dagegen geführt und konnten die Verschlechterungen abwehren. In Manchester streiken gerade angestellte Hausmeister, die beim privaten Kontraktor Mears tätig sind. Sie setzen sich gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zur Wehr. Wir wollen landesweit zum Widerstand ermutigen und dabei auch mit Mieterinitiativen zusammenarbeiten. Unite hat dafür eine eigene Sektion gegründet, in der Erwerbslose, Menschen mit Behinderungen und sonstige Personengruppen, die derzeit nicht einer Lohnarbeit nachgehen, zusammenkommen.

Am 7. Juni sind in Großbritannien Parlamentswahlen. Wie verhalten sich die Gewerkschaften dazu?

Labour-Parteichef Jeremy Corbyn vertritt ein sehr radikales Programm. Dennoch wird seine Forderung nach einer Verstaatlichung der Eisenbahnen selbst von einer Mehrheit der konservativen Wähler befürwortet. Gleichzeitig wird er aber andauernd von den Parlamentsabgeordneten seiner eigenen Partei sabotiert. Seine Botschaft kann die Menschen deshalb nur schwer erreichen. Unite kann und muss eine wichtige Rolle spielen, um das zu ändern.