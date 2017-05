Demonstration in Palästina nach dem 11. September 2001 Foto: ARTE France/Zadig Productions

9/11 – Die Welt danach

Die Kriegserklärung

Nach dem 11. September 2001 starteten die USA ihren »Krieg gegen den Terror«. Mit weitreichenden Folgen. Indem die Bush-Administration ihre Reaktion auf Al-Qaidas Septemberangriffe einen »Krieg« nannte, gaben sie für die USA und den gesamten Westen den Kurs vor. Teil zwei »Spirale der Gewalt« wird um 21.10 Uhr ausgestrahlt.

Arte, 20.15

Die Tricks der Gesundheitsbranche

Das ZDF wandelt sich immer mehr zum Anti-Gauner -TV, damit möglicherweise ein realistisches Bild unseres Staatswesens und Gesellschaftssystems präsentierend. In der Dokumentation gewähren die Ärztin Sandra Niggemann und der Apotheker Gregor Huesmann Einblicke in die Welt der Arzneimittel. Wie funktionieren Wärmepflaster? Was zeichnet einen guten Erkältungstee aus? Wie wird aus einem rezeptpflichtigen Medikament plötzlich ein frei verkäufliches?

ZDF, 20.15

37°: Schulden, Pleite, Insolvenz

Wie Profis helfen

Unbezahlte Rechnungen, überzogene Konten, Mahnbescheide, am Ende der Gerichtsvollzieher. Schulden können zu einem riesigen Problem werden. Wie können Profis helfen? Über Schulden spricht man nicht, dabei galten im Jahr 2016 mehr als zwei Millionen deutsche Haushalte als überschuldet. Hinter der Statistik stecken wie immer Schicksale: Menschen, die in eine tiefe Krise geraten sind, aus der sie oft aus eigener Kraft nicht herauskommen. Wer es schafft, seine Scham zu überwinden und sich Hilfe zu holen, hat schon mal einen Anfang gemacht. Korrekt. Am besten ist natürlich, erst gar keine Schulden zu machen. Dazu brauchen wir weniger gute Ratschläge als vielmehr höhere Löhne.

ZDF, 22.15

Sewol – Die gelbe Zeit

Im April 2014 versinkt die koreanische Fähre Sewol. 304 Menschen ertrinken oder werden vermisst, darunter viele Schulkinder. Die Hinterbliebenen verlangen seitdem eine Aufklärung und kämpfen für ihre demokratischen Grundrechte. Klar ist, dass behördliches Versagen und Profitgier zum Ausmaß der Katastrophe beigetragen haben. Doch die Regierung geht restriktiv gegen das Aufbegehren vor. Von welchem Korea wir hier reden? Das ist doch eine spannende Frage, oder?

BR Fernsehen, 22.30