Wie die Wolken schmeckten

»Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken.« Wer solche Texte verfasste, der musste ordentlich einen auf die Lampe gegossen haben oder zu einer romantischen deutschen Band gehören, die in den 1970er Jahren verstärkt auf sich aufmerksam machte, den unsäglichen Scorpions fast den Rang ablief und jetzt wieder vergessen ist.

Ihre Musik besteht aus langen Sessions, improvisierten Momenten und reichlich verquastem Singsang, der nur selten an Krautrock erinnert, aber sehr an mittelalterliche Spielchen mit einem Schuß Meditationsklängen und langen Synthi-Passagen.

Sänger Jürgen Wenzel und Bassist Heino Schünzel suchten sich die Mitstreiter für ihre nach dem deutschen Lyriker Novalis (1772–1801) benannte Band über eine Zeitungsannonce. Anfangs orientierten sie sich an King Crimson und Pink Floyd, verzichteten aber auf Gitarren und setzten statt dessen Kesselpauken, chinesischen Gong und eine Standuhr ein. Während der Konzerte gab es statt einer Lichtanlage mehr als 50 große Kerzen. Nach dem Debütalbum »Banished Bridge« (1973) verließ Wenzel die Band, ebenso der Multiinstrumentalist Carlo Karges, der später einmal Nena erfinden sollte (was ja zuerst der Name einer Band war).

Novalis begannen sich an ihren Namensgeber zu erinnern und in Deutsch zu singen. Für ihr drittes Album »Sommerabend« (1976) holte man sich Achim Reichel als Produzenten hinzu, der der Band kürzere Lieder empfahl, und siehe, der Erfolg kam mit der Kürze, merkwürdig entrückter Innerlichkeit und vertontem Deutschunterricht. »Vielleicht bist du ein Clown« hieß ihr Album von 1978. Hätte es niemals Punk und New Wave gegeben, sie wüssten die Antwort bis heute nicht. Damals aber wurden Novalis sogar von Greenpeace unterstützt, als sie ihr erstes Konzeptalbum »Flossenengel« (1979) nannten, bei ihren Konzerten Geld für den WWF sammelten und auf der Bühne einen riesigen Wal aufbliesen.

In der Waltöternation Japan verkaufte man zu dieser Zeit mehr als 50.000 Alben. »Liebend gerne wären wir in Japan auf Tournee gegangen. Am Ende scheiterte es an unserer riesigen Anlage, bei der wir nicht wuss­ten, wie wir sie bis dorthin bekommen sollten. Die Kosten wären bis ins Unermessliche gestiegen. Zu mieten gab es damals in Japan noch keine Technik«, meint der ehemalige Keyboarder Lutz Rahn dazu. Und dann kam die Neue Deutsche Welle und spülte diese Band hinweg. Jetzt gibt es alles von Novalis auf einmal bei Universal. Man sollte davon nicht zuviel auf einmal hören, sonst verdrehen sich die Gehirnwindungen.