Alles im Stehen reparieren

Über die Köpfe hinweg: Anna (in Konflikt mit der vorgeschriebenen pädagogischen Rolle) Foto: Weltkino Filmverleih

Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm »Zwischen den Stühlen« ist ein Mosaik aus Momentaufnahmen, die den steinigen Weg dreier Berliner Referendare zum Examen zeigen. Spürbar wird der ungeheure Druck, der auf den Lehramtsanwärtern Anna, Katja und Ralf lastet, die ihnen anvertraute Klassen allein unterrichten müssen. Es werde »blaue Briefe regnen«, da die meisten »stinkend faul« seien, droht Ralf an einem Gymnasium, gerade ist sein drittes Kind geboren worden. Katja kämpft an einer Gesamtschule mit Schülern, die schlafen, fehlen, abhängen, lärmen, stören, und zweifelt bald, ob sie denen auch nur das Geringste »beibringen« kann. Anna begegnet ihren Grundschülern freundlich und voller Empathie; Unsicherheit, Zartheit und Sensibilität lassen sie in Konflikt mit der vorgeschriebenen pädagogischen Rolle geraten.

Der Titel ist vorzüglich gewählt. Zwischen den Anforderungen von Schülern und Eltern und denen ihrer Ausbilder und Vorgesetzten drohen die Referendare kaputtzugehen. Der Film zeigt diese Unterrichtenden fast nur stehend, an der Tafel, vor und zwischen den Schülerbänken. Man kann das so lesen: Sie haben einen schweren Stand, denn über die Köpfe der Schüler hinweg und auf diese blickend, stehen sie nicht selten mit dem Rücken zur Wand oder gar am Pranger.

Der Erziehungswissenschaftler Arno Combe hat in seinem Aufsatz »Der Lehrer als Sisyphus« (1997) dargelegt, dass die überwältigende Gleichzeitigkeit von Ansprüchen an die Lehrkraft (A. will unterrichtet werden, B. braucht Trost, C. will provozieren, D. will A. verprügeln …) diese zur rastlos tätigen mythischen Gestalt der Vergeblichkeit macht. Anna, Katja und Ralf müssen zusätzlich die Steine ihrer Ausbilder X., Y., Z. den Berg hinauf rollen.

Ist dieser Film über das Lehren und Lernen ein lehrreicher? Er zeigt Ödnis und Drangsal des Schullebens; das ist nichts Neues. Wer die Mechanismen von Lehrerausbildung und Schulorganisation kennt, erfährt wenig Erhellendes. Wer sie nicht kennt, erhält einen Eindruck von ihrer stummen Gewalt, ein Bild, aber nur einen sehr unzureichenden Begriff. Regisseur Jakob Schmidt vergibt viele Möglichkeiten, Widersprüche aufzuzeigen. Ralf wird von einem Ausbilder gesagt, er habe sich im Unterricht widersprüchlich verhalten, indem er einem Schüler körpersprachlich Interesse an dessen Gedanken signalisiert, zugleich aber dessen Rede unterbrochen habe, um das vorbereitete Tafelbild vollenden zu können. Dabei belässt es der Regisseur; so wird nicht deutlich, dass Ralfs Fehler Methode hat, die auf die Rechnung einer Ausbildung gesetzt werden muss, welche von Referendaren aseptische, potemkinsche Vorzeigestunden verlangt, einschließlich vollendeter Tafelbilder.

»Zwischen den Stühlen« zeigt Lehrer als Lehrende und Lernende, Schüler als Lernende oder eben Nicht-Lernende. Es fehlen Schüler als Lehrende. Der Film lässt offen, ob diese Lehrer in ihrer Ausbildung von Schülern profitiert haben. Diese kommen als Subjekte zu kurz (auch wenn dieses Zu-kurz-Kommen mit gesellschaftlich objektiven Bedingungen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses korrespondiert).

Frigga Haug betitelte einen Aufsatz über die Notwendigkeit kritischer Gesellschaftstheorie für Sozialarbeiter: »Woher kommen alle diese Reparaturarbeiten?« Jakob Schmidts Film ist einer über Reparaturarbeiten, denen Schüler und Referendare beständig unterzogen werden. Aber sowohl die Reparateure als auch der Film über sie weisen – nach Maßgabe des filmisch Dokumentierten – einen blinden Fleck auf. Beim Elternsprechabend erkundigt sich eine Mutter bei Ralf, dem Lehrer ihres Sohnes, warum die Schüler die Rechtschreibregeln nicht beherrschen. Als er orthographische Regeln erläutern will, unterbricht sie ihn und fordert eine Antwort darauf, warum kein Schüler diese Regeln beherrscht. Der Gymnasiallehrer rettet sich aus der Patsche, indem er auf die Grundschule verweist, die es versäume, die Regeln zu lehren. Woher kommen alle diese Reparaturarbeiten?

In einer Hinsicht gibt der Film begründeter Hoffnung Raum: Die Referendare, die er begleitet, sind als ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ernsthaft um das Wohl ihrer Schüler bemüht und reflektierte Menschen, keine Automaten. Sie treffen – soweit der Film dies in den Blick nimmt – auf Solidarität, Unterstützung und Entgegenkommen von seiten der Kollegen; auch Schulleiter und Ausbilder sind alles andere als Sadisten vom Typus des Mannschen Professor Unrat. »Zwischen den Stühlen« lässt keinen Zweifel daran, dass Schüler Lehrer zur Verzweiflung bringen können; zu keinem Zeitpunkt aber suggeriert der Film, es liege in der »Schülernatur« (und nicht an der konkreten Gesellschaftsstruktur), sich zerstörerisch zu verhalten.

Nichts in Jakob Schmidts Film spricht daher gegen die Möglichkeit, dass – eine vernünftige Organisation der gesamten Gesellschaft vorausgesetzt – Lehrer in der Schule ihre öligen Monteurskittel in die Ecke werfen können.