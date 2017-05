»Verantwortliche waren kaum zum Dialog bereit«

Foto: Christian Charisius/dpa

Sie sind zu einer vorläufigen Einigung mit der Polizei über den Verlauf der Großkundgebung gegen den G-20-Gipfel am 8. Juli gekommen. Dazu mussten Sie insgesamt fünf Kooperationsgespräche mit der Behörde führen, die in Hamburg auch für Versammlungen zuständig ist. Warum waren so viele Gespräche nötig?

Konfliktpunkt war vor allem die blaue Zone, in der nicht demonstriert werden darf. Dieses Verbot stellt einen Eingriff in unsere Grundrechte dar. Am liebsten hätte man uns in das weit entfernte Altona abgeschoben, und das, obwohl Gerichte bestätigen, dass in Seh- und Hörweite des Gipfels demonstriert werden kann. Schließlich konnten wir uns auf eine Route direkt entlang der Grenzlinie der blauen Zone einigen.

Wer waren Ihre Verhandlungspartner?

Keine Personen, die wirklich etwas zu sagen haben. Das wären Vertreter der Einsatzleitung oder der Innenbehörde gewesen. Wir haben auch immer wieder Gespräche mit ihnen eingefordert. Dem wurde nicht entsprochen. So wenig Dialogbereitschaft seitens der politisch Verantwortlichen habe ich selten erlebt.

Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill hat am Donnerstag behauptet, die Polizei sei Ihnen weit entgegenkommen. Sehen Sie das auch so?

Nein. Kilometerweite Bannmeilen zu installieren – das ist eine drastische Beschränkung der Bürgerrechte, die das Komitee für Grundrechte scharf kritisiert hat. Vier weitere Bürgerrechtsorganisationen haben sich dem Protest angeschlossen. Innensenator Andy Grote wird als »Verbote-Grote« in die Stadtgeschichte eingehen.

Das Heiligengeistfeld will die Polizei für die Abschlusskundgebung nicht hergeben. Es sei zu nah an der roten Zone um die Messehallen gelegen, dem Hauptveranstaltungsort des Gipfels. Werden Sie dagegen klagen?

Ja, und ich bin optimistisch, dass wir gewinnen. Die Rechtsprechung ist hier auf unserer Seite. Zuerst wurde behauptet, es gäbe dort Bauarbeiten. Für die Großveranstaltung »Schlagermove«, die zwei Tage später stattfindet, scheinen die aber kein Problem darzustellen. Klar ist: Es ist der Innenbehörde zu heiß, dass wir so nah am Gipfel sind.

Ihnen und den Anmeldern der autonomen Demonstration am 6. Juli wird immer wieder vorgeworfen, dass Sie sich nicht von zu erwartender Gewalt distanzieren.

Ich finde es absurd, dass ich kein Interview geben kann, ohne nach Gewalt gefragt zu werden. Und das, während der US-Präsident Donald Trump, also der mächtigste Mann der Welt, die »Mutter aller Bomben« über Afghanistan abwerfen lässt. Die Großdemo »Grenzenlose Solidarität statt G 20« am 8. Juli wird der gemeinsame Ausdruck von allen sein, die in den Tagen davor auf der Straße waren. Sicher werden sich auch Autonome beteiligen, und das ist auch richtig so. Es gibt klare und belastbare Absprachen und ich vertraue allen Bündnispartnern, dass sie sich daran halten werden. Niemand plant, auf unserer Demo die Löcher aus dem Käse fliegen zu lassen.

Im Süden der Stadt ist ein Sammelknast aufgebaut worden; die Polizei lässt zum Gipfel mindestens 15.000 Beamte aufmarschieren; der Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde ist ein Hardliner. Muss man eine Eskalation seitens der Sicherheitskräfte erwarten?

Ja. Warum »Verbote-Grote« den Hardliner Dudde aus dem Ruhestand wiedereinsetzt, kann ich nicht nachvollziehen. Man könnte meinen, hier hätte noch nie jemand ein Deeskalationstraining gemacht. Auf Einsätzen, die Dudde geleitet hat, verschärfte eindeutig die Polizei die Situation. Unser Plan ist es, darauf nicht einzugehen. Wir werden uns nicht provozieren lassen.

Die Zahnbürste soll Symbol des Gipfelprotestes werden. Wie kommen Sie darauf?

Es ist wichtig, sich keine Angst machen zu lassen. Es ist Zeit, zu kämpfen und mutig zu sein, und das können wir auch, weil wir richtig viele sein werden. Und wenn wir bei der Blockade von »Block G 20« mit auf die Polizeiwache genommen werden, dann sind wir eben vorbereitet und haben unsere Zahnbürste dabei.