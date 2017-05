Rot-rot-grüne Troika

Für die Durchsetzung von Konzerninteressen: Gianni Pittella, Ska Keller und Gabi Zimmer (von links) Foto: GUE/NGL via Twitter

Kämpfen oder knechten lassen? Das ist die Frage, die für die Linke in Europa auf der Tagesordnung steht. Am Montag berieten die Finanzminister der Euro-Gruppe über weitere Kürzungspakete für Griechenland. Mit der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras haben sich die Institutionen der EU und des Internationalen Währungsfonds darauf geeinigt, erneut die Renten zu kürzen: Ab 2019 sollen die Pensionszahlungen des Staates um 18 Prozent gesenkt werden.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte sich die Vorsitzende der Linksfraktion im EU-Parlament (GUE/NGL), Gabi Zimmer, im vorauseilenden Gehorsam geübt. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten, Gianni Pittella, und der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Franziska »Ska« Keller, warben sie für ein »rot-rot-grünes« Europa. »Wir fordern die griechische Regierung zu Reformen auf, die Investitionen und soziale Gerechtigkeit weiter unterstützen, und zu einer guten demokratischen Regierungsführung«, erklärten die Parlamentarier. »Die Reform des griechischen Staates muss fortgesetzt werden, um die Effizienz zu unterstützen und den Klientelismus zu überwinden.« Ferner zeigten sie sich besorgt wegen des mangelnden Wettbewerbs im Land: »Verstärkte Konkurrenzpolitik, um oligopole Strukturen aufzubrechen im Interesse der fairen Märkte sollte weiterhin Priorität bleiben, um die griechische Wirtschaft auf einen nachhaltigen Weg der Erholung zu bringen.« Die Euro-Gruppe werde es dann schon regeln. Eine Einigung mit Athen werde die »positiven Trends festigen« und »Investitionen und Reformen, die sowohl für die Euro-Zone als auch für Griechenland von Vorteil sind, einen zusätzlichen Anschub geben«.

Steht Die Linke jetzt auf der Seite der Troika? Nicht ganz. Nikolaos Chountis, Außenminister Griechenlands im ersten Kabinett Tsipras und Mitglied der EU-Linksfraktion, erklärte am Montag gegenüber jW: »Die Aussagen geben weder meine noch die offizielle Position der GUE/NGL wider.« Es sei »mehr als offensichtlich, dass das dritte Griechenlandprogramm keinen wirtschaftlichen Unterschied zu den Vorläufern darstellt. »Dieses Mal wurden Austerität, Privatisierung, flexible Arbeitsbeziehungen, die TINA (There Is No Alternative)- Agenda im Namen der Linken umgesetzt.« Gegen weitere Spardiktate rief auch der EU-Parlamentsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) auf. Er erklärte, durch die Maßnahmen würde die öffentliche Infrastruktur Griechenland »vollends filetiert und zu Spottpreisen an private Investoren verramscht«. Die Abschaffung von Kollektivverhandlungen, die Vereinfachung von Massenentlassungen und neue Rentenkürzungen im Umfang von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts würden nicht zum Aufschwung führen. Die Rettungsmilliarden für Griechenland seien zu über 90 Prozent für das Abstottern der Staatsschulden verwendet worden. Konstantinos Papadakis, der für die griechischen Kommunisten (KKE) im EU-Parlament sitzt, sagte am Montag gegenüber jW, die Aussagen Zimmers reihten sich ein in die »harten Maßnahmen der EU, ihrer Regierungen und des Großkapitals gegen die Arbeiter und die Bevölkerung Griechenlands«. »Reformen« im Gegenzug für Investitionen seien ein weiterer Wunsch der Monopolgruppen, an deren Umsetzung die griechische Syriza/Anel-Regierung hart arbeite. Der einzige Ausweg für die Arbeiter und die Bevölkerung sei es, den Kampf nach dem wichtigen Generalstreik in der vergangenen Woche zu intensivieren, und um die ökonomische und politische Macht zu kämpfen.