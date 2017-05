Der Großindustrielle Madec treibt Ben in kaltblütiger Jagd durch die Wüste: »In der Schusslinie« Foto: ZDF/Clay Enos

WISO

Mietwagen für den Urlaub buchen

Die Branche ist tief betrügerisch und auf unsere niederen Instinkte aus. In den Urlaub fliegen und dort mit einem Mietwagen das Land auf eigene Faust erkunden, ist bei den Deutschen sehr beliebt. Doch wo findet man den besten und günstigsten Mietwagen? Etwa acht Millionen Menschen buchen von zu Hause aus im Internet. Dabei kann man viel Geld sparen. Doch Achtung! Welche Versicherung ist enthalten? Wo liegt die Abholstation? Welche Extras soll man anklicken und welche besser weglassen? Weitere Themen: So vermeiden Sie Ärger; Diesel-Pkw umrüsten – Erste Umrüstsätze im Test; gekochter Schinken zum Spargel – Welcher ist der beste? Abwassergebühren – Wenn die Kommunen abkassieren.

ZDF, 19.25

In der Schusslinie

Der junge Ben arbeitet als Fährtenleser in der Mojave-Wüste. Vom extravaganten Finanzmanager Madec wird er angeheuert, um ihn bei einer illegalen Jagd auf Dickhornschafe zu begleiten. Widerwillig stimmt Ben zu, weil Madec ihn gut bezahlt. Als Madec bei einem Jagdunfall einen Landstreicher tötet, will er den Vorfall vertuschen und zwingt Ben zu einem Deal, der jedoch nicht lange Bestand hat. Ben wird zum Opfer einer Hetzjagd durch die Wüste, der reiche Geschäftsmann zum Jäger. Basierend auf dem Roman »Deathwatch« aus den 70er Jahren, stellt »In der Schusslinie« bereits die zweite Verfilmung des literarischen Stoffes dar. Free-TV-Premiere. Mit Michael Douglas (Madec), Jeremy Irvine (Ben). USA 2014. Regie: Jean-Baptiste Leonetti.

ZDF, 22.15

Wieviel Religion verträgt Deutschland?

Ob der Islam zu Deutschland gehört, und warum dann nicht regelmäßig das Wort zum Freitag gesendet wird, ob die öffentliche Hand Kirchentage und Reformationsjubiläum mitfinanzieren sollte oder die Kirchensteuer rechtens ist? Die christlichen Kirchen haben in Deutschland nach wie vor einige Privilegien, obwohl ihnen die Mitglieder davonlaufen. Die Vertreter der islamischen Verbände in Deutschland hätten gerne Ähnliches. Menschen ohne Religion – immerhin gut ein Drittel der Bevölkerung – fühlen sich benachteiligt. Mancher interpretiert das Grundgesetz dahingehend, dass es eine ähnlich starke Trennung von Religion und Staat wie in Frankreich geben müsse. Andere sagen: Besser die Religion mitten im öffentlichen Leben als in Hinterhöfen.

Das Erste, 23.45