Sturzgeburt oder Leuchtfeuer?

Manchmal wehen Druckwellen im Garten ihre Wäsche von der Leine, aber die alte Dame bleibt auf ihrem Grundstück bei Peskij, keine 500 Meter von der Front. ­Freiwillige Helfer versorgen sie mit Lebensmitteln. Wer schießt, davon hat sie keine Ahnung

Filmbilder aus der Volksrepublik Donezk sind selten und werden es im Westen noch lange bleiben. Das liegt auch an der Bequemlichkeit westlicher Korrespondenten. Es gibt keine direkten Flugverbindungen nach Donezk, seit der Flughafen durch die Kämpfe zerstört worden ist. Die Anreise aus der Ukraine ist praktisch unmöglich, seit Kiew nicht nur eine Handels- und Energieblockade verhängte, sondern auch den Verkehr in die Volksrepubliken Donezk und Lugansk unterbrochen hat. Der Weg durch die »Hintertür«, über Rostow am Don und dann mit Linienbus oder Taxi, bringt den westlichen Journalisten von ukrainischer Seite den Vorwurf des illegalen Grenzübertritts ein und zieht mit großer Wahrscheinlichkeit ein Einreiseverbot für die Ukraine nach sich. Überdies besteht für westliche Ausländer im Donbass kein Versicherungsschutz und gibt es keine konsularische Betreuung durch die Botschaften ihrer Länder, falls ihnen etwas zustoßen sollte; ihre in Kiew sitzenden Konsuln können dort nicht tätig werden, die in Moskau dürfen es nicht, weil die Republiken international nicht anerkannt sind und ein Tätigwerden westlicher Diplomaten auf ihren Gebieten eine indirekte Anerkennung darstellen würde. Auch das ist ein Stück Blockade: Wer dort hinfährt, tut es auf eigenes Risiko. Und so blühen Propaganda, Legenden und Berichte aus zweiter Hand.

Aufständisch? Eher nicht

Dies ist die objektive Seite des Informationsboykotts gegen die Donbass-Republiken durch die »Qualitätsmedien«, wie er im Dokumentarfilm »Frontstadt Donezk« konstatiert wird. Wie die Autoren ihn erklären, wird noch zu diskutieren sein. Der Berliner Mark Bartalmai und seine Koautorin Nelja Ojstrach haben sich Zeit genommen für das Innenleben der VR Donezk. Nach zwei Jahren teilnehmender Beobachtung und einem Jahr, über das sich die Dreharbeiten hinzogen, zeigt ihr Film nun den Alltag jenseits der Schlagzeilen in der größeren und wohlhabenderen der beiden aufständischen Republiken der Ostukraine. Aufständisch? Von dieser Vorstellung muss man sich, geht es nach den Autoren, als allererstes verabschieden. Was Bartalmai und Ojstrach zeigen, ist das Bemühen der Menschen und der Behörden, im belagerten Donbass Schritt für Schritt so etwas wie bürgerliche Normalität wiederherzustellen. Bewegende Bilder vom Elend der Menschen, die in Frontnähe ausharren, weil sie aus Armut nicht wegkönnen, zeigen, wie schwer das ist; lachende Gesichter von Donezkern wenige Kilometer weiter im Hinterland, die sich die Freude am Sommer nicht verderben lassen, sind dagegen geschnitten. Plausibel, dass man mit solch betonter Normalität auch den Stress der akuten Kriegsmonate abschütteln will. Ein Gefühl der Unsicherheit, wie es wohl weitergehen werde mit den Republiken, ob das alles von Dauer sei, ist nicht erkennbar.

Bartalmai spricht an einer Stelle von 80 Prozent der Donezker, die die Republik unterstützten, 15 Prozent Abwägenden und fünf Prozent Anhängern einer Rückkehr in die Ukraine. Was ukrainische Politiker gelegentlich über die Stimmung in den »besonderen Regionen« verlautbaren, liegt in ähnlicher Größenordnung. Demnach scheint der Donbass politisch für die Ukraine auf Dauer verloren zu sein, sofern man sich in Kiew nicht zutraut, ein Terrorregiment zu errichten, und die westlichen Sponsoren bereit wären, dies zu dulden. Gegen letzteres spricht ein in den Film eingebautes Merkel-Statement von der Münchener Sicherheitskonferenz 2015. Zumindest damals setzte die BRD offenbar darauf, dass die Republiken irgendwann ihre Legitimitätsbasis verlieren würden wie 1989 die DDR. Der Film versucht zu zeigen, dies sei unwahrscheinlich. Aktuell heben sich die Zustände in der Ukraine tatsächlich auch kaum positiv von denen in den Republiken ab.

Eine Glaubensfrage

Was aber ist das für ein politisches Projekt, das dort verwirklicht wird? Etwa in der Mitte des 140minütigen Films sagt Bartalmai richtig, dass es sich sicher nicht um einen Versuch handle, den Sozialismus wieder einzuführen. Er weist auf den politischen Eklektizismus hin, der die Stimmung in der Republik präge: Vorstellungen von einer solidarischen Gesellschaft mischten sich mit Panslawismus, orthodoxes Christentum mit postmodernem Hedonismus. Es war, wird angedeutet, anfangs wohl tatsächlich so, dass die sprichwörtliche Köchin die Staatsführung übernommen hat; keine von den Führungspersonen der Republiken war auf die Aufgabe vorbereitet, einen Staat aufzubauen. Folgt man dem Film, tritt an die Stelle der Improvisation nach und nach eine Professionalisierung. Es bleibt eine Glaubensfrage, ob man es einem hohen Polizeioffizier abnimmt, dass mit der zu ukrainischen Zeiten herrschenden Korruption in der Truppe jetzt aufgeräumt werde; jeder »Reformer« in Kiew würde vor der Kamera dasselbe erklären. Ein Gegencheck etwa durch Befragung von Autofahrern auf einem Garagengelände hätte die Aussage des Polizisten beglaubigen oder relativieren können. Hat Bartalmai auf kritische Aussagen aus der Bevölkerung verzichtet, um die Grundaussage des Films nicht in Frage zu stellen: dass der Trend zum Besseren gehe?

Statt dessen sollen rührend wirkende Bilder von Geschwindigkeitskontrollen auf einer Ausfallstraße von Donezk die Normalisierung illustrieren. Ein unerschütterliches Grundvertrauen zur VRD und ihren Behörden durchzieht den ganzen Film. Immerhin enthält das Interview mit dem Offizier einen wichtigen Hinweis zum allseits beklagten Aufleben der Kriminalität im zweiten Halbjahr 2014; eine Entwicklung, die das Bild der Republiken im Westen bis heute prägt. Damals wurden die im Donbass stationierten Polizisten aus der Region abgezogen. Die ukrainische Führung wollte die Sicherheitslage gezielt vor die Hunde gehen lassen. Die dem Aufruf nicht folgten, bilden heute den Kern der Donezker Polizei.

Termin in der Duma

Eine starke Passage gegen Ende demonstriert die Heuchelei und offenkundig proukrainische Parteinahme der OSZE-Beobachter, die jeden Granateinschlag vermessen, aber selbst bei offenkundigster Indizienlage die Aussage vermeiden, wer im jeweiligen Fall geschossen habe. Dazu »habe er kein Mandat der beteiligten Seiten«, erklärt der Vizechef der OSZE-Mission, Alexander Hug. Mehr könne er dazu nicht sagen. Der Schluss des Films zieht sich etwas in die Länge. Im Off-Kommentar über Archivbildern vertreten die Autoren die Auffassung, der Donbass müsse als Entwurf einer solidarischen Alternative zum neoliberalen Gesellschaftsmodell im Westen totgeschwiegen werden. Mehr als eine These ist das im Film nicht. Doch sein Schicksal scheint sie zu bestätigen. Denn »Frontstadt Donezk« wird im deutschen Sprachraum bis auf wenige Ausnahmen von den Kinos boykottiert, sagt Bartalmai. Beim 13. Internationalen Dokumentarfilmfestival, das am Samstag in Sewastopol endete, erhielt der Film den Hauptpreis (Wladislaw-Mikosha-Preis) in der Kategorie »Kriegs- und Geschichtsdokumentationen«. Und dieser Tage lief er bei einer internen Aufführung in der russischen Duma.