Immer auf der Hut

Maßloser Anspruch ans Leben: Karin Struck in einer ZDF-Literatursendung, Oktober 1975 Foto: picture-alliance / KPA Copyright

Karin Struck war streitbar, als Autorin wie in ihrem Menschsein. Mit der gesellschaftspolitischen »Gruppe 61«, der sie zu subjektiv, zu privat schrieb, geriet sie aneinander; ebenso mit den Chefideologinnen der Frauenbewegung, namentlich Alice Schwarzer. Karin Struck wollte sich nicht diktieren lassen, wie sie den solidarischen Kampf zu führen hatte. In die Annalen ging ihr heftiger Zornesausbruch während einer NDR-Talkshow zum Thema Schwangerschaftsabbruch im Juli 1992 ein, in der fassungslos auch die damalige Bundesministerin für Frauen und Jugend, Angela Merkel, saß.

Karin Struck: Eine Frau und Autorin sieht rot, schreibt an gegen die Zumutungen des Lebens, ihr Werk, zumal die frühen Romane, erinnert mit seiner sprachlichen Rasanz, seinem Furor an eine nun schon recht ferne Zeit, als aufmüpfige Lebensgier noch zu helfen schien.

Am 14. Mai 1947 bei Greifswald geboren, wuchs Struck in Ostwestfalen auf. Ihr Vater arbeitete u. a. als Eisengießer und in der Textilindustrie. Nach dem Abitur in Bielefeld studierte sie u. a. an der Ruhr-Universität Bochum. Politisch sah sie sich damals weit links außen, gehörte zeitweise dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund und der DKP an, eine zeitbedingt nicht ungewöhnliche Orientierung; auch der »Werkkreis Literatur der Arbeitswelt« fand ihre Sympathie. Der darin propagierte Realismus (»Schreib das auf, Kumpel!«) scheint die junge Autorin indessen nicht sonderlich beeindruckt zu haben, wie 1973 ihr Romandebüt »Klassenliebe« mit seinen weitschwingenden Gedankenspiralen eindeutig belegt.

Der Erstling wurde im renommierten Suhrkamp-Verlag veröffentlicht, was der Autorin ein bundesweites Echo verschaffte, zumal sie mit ihrer enthemmten Schreibweise nebenbei eine Stilrichtung, die »Neue Subjektivität«, mitbegründete. Die in ihrem Debütroman beschworene Hängepartie zwischen zwei Klassen, dem Arbeitermilieu und dem – grob gesagt – Bildungsbürgertum, dieses »Zwischenzigeunerdasein« (Struck), traf einen Nerv der Zeit; das Buch avancierte in kurzer Zeit zum Liebling des Literaturbetriebs und des Feuilletons.

»Klassenliebe«, weniger ein herkömmlicher Roman denn Tagebuchnotizen über einen Zeitraum von drei Monaten, fand damals besondere Aufmerksamkeit nicht nur in linksorientierten Kreisen, weil die aufmüpfigen Studenten – durchaus öffentlichkeitswirksam – nächtelang darüber diskutieren konnten, wie sie die Arbeiter dem Joch des Kapitalismus entwinden und ihnen eine irgendwie geartete befreite Zone eröffnen könnten: Vom Sozialismus bis zu Mao war da bekanntlich Verschiedenes im Umfeld der 1968er-Revolte im Schwange, dabei wie selbstverständlich den revolutionären Proletarier voraussetzend. Wer also nachweislich der Arbeiterschaft entstammte, konnte in diesem aufgeheizten Klima mit einem besonderen Nimbus rechnen, von dem auch Karin Struck profitierte.

Eine ähnlich radikale Subjektivität bestimmt auch die nächsten Romane wie »Die Mutter«, »Lieben«, »Trennung« oder »Kindheits Ende« (1982). Kritische Stimmen bemängelten, dass bei aller Brisanz der Inhalte durch die Uferlosigkeit ihres Schreibens die literarische Form, die stilistische Feinarbeit zu kurz komme. Das mochte – strenggenommen – stimmen.

Für den heutigen Leser bedeutsamer scheint Karin Strucks maßloser Anspruch an das Leben zu sein, der sich aus einem nicht enden wollenden Strom an Erfahrungspartikeln, Angelesenem, Gehörtem, Empfundenem zusammensetzt, meist ungefiltert in Sprache übersetzt, gelegentlich vielleicht ein kurzes Innehaltenn, Nachsinnen und dann weiter, auf diesem ungesicherten Weg, mit dieser furchterregend ungeheuren Lust an der Daseinserkundung. Das Gegenteil von »Coolness«, wie sie heute allenthalben gepflegt wird. In »Klassenliebe« heißt es: »Mir selbst verheimliche ich keinen Gedanken, wie sehr sie sich auch widersprechen. Ihnen, den anderen, verheimliche ich Gedanken. Warum? Ich fürchte, dass sie keine Widersprüche vertragen. Wenn ich sage, ich hasse dich, und danach, ich bewundere dich, das ertragen sie nicht.«

Bei aller Rasanz der Schreibweise blieb Karin Struck, was das Formulieren anbelangt, vorsichtig und auf der Hut: Immer wieder werden Wörter beim Wort genommen, kritisch hinterfragt: Benutzen wir die Sprache oder benutzt uns die Sprache; und in wessen Interesse benutzen wir ein bestimmtes Vokabular, das uns zunächst so unschuldig und unbeschädigt erscheint? Ihr Wille, zu einer wie auch immer gearteten Wahrheit zu gelangen, weitet sich aus bis auf die Möglichkeiten der Sprache. Und immer wieder andere Autoren als Bezugspunkte, von Franz Kafka über Gottfried Benn bis zu Thomas Bernhard: »Dass ich so viel zitiere, ist Ausdruck meiner Angst vor Gedächtnisverlust, auch ein Versuch, mir etwas anzueignen aus den Unmassen von Gedrucktem um mich herum, nicht als Wissen, sondern in Beziehung zu meiner subjektiven Erfahrung.«

Ich habe Karin Struck persönlich näher kennengelernt und erlebte eine entschlossene und dennoch feingestimmte Frau, die von ihrer literarischen Mission überzeugt war und als alleinerziehende Mutter naturgemäß Mühe hatte, allein mit dem Schreiben und damit verbundenen Nebeneinkünften ihre vier Kinder durch die Tage zu bringen. Es muss ihr immer wieder irgendwie gelungen sein. Nachdem sie im Zwist mit Suhrkamp das Hohe Haus der Literatur verlassen hatte, folgte der Wechsel an einige mehr oder minder bedeutende deutsche Verlage; in dieser Zeit – vielleicht auch eher – muss sie sich zur beinahe militanten Abtreibungsgegnerin und fest überzeugten Katholikin gewandelt haben. All das habe ich nur noch über die Medien erfahren. Irritiert natürlich, verblüfft. Ihren späteren, eher konventionell formulierten Büchern mangelte es – meiner Meinung nach und soweit ich sie kenne – an der immensen Sprachkraft der Anfangsjahre. Trotzdem bleibt ihr Werk beachtenswert. Auch heute noch. Zum Schluss soll sie kaum noch Abnehmer für ihre Literatur gefunden haben.

Karin Struck starb nach einer Krebserkrankung am 6. Februar 2006 in München. Zitat aus »Klassenliebe«: »Eben war ich im Wald, der Wald ist ›rein‹, das Gegenteil eines völlig verräucherten Versammlungssaales, in dem man nicht atmen kann, ganz toll verschiedene Grüns, und Luft! Luft! Regen! Und Luft!«