Überleben auf Pump

Effiziente Behörde zur Unterdrückung der Lohnabhängigen. Hier ein Jobcenter in Köln-Süd Foto: picture alliance/Geisler-Fotopress

Es reicht nicht bis zum Monats­ende. Viele Hartz-IV-Bezieher kommen mit dem bisschen Geld, das sie vom Amt bekommen, nicht über die Runden. Um einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder Kleidung kaufen zu können, müssen zunehmend mehr Erwerbslose zinslose Kredite bei den Jobcentern aufnehmen. Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich 15.289 pro Monat, denen ein Darlehen gewährt wurde, um einen »unabweisbaren Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts« zu decken.

2007 waren es noch 11.521 Personen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, angefordert hatte. Das zinslose Darlehen wird für absolut notwendige Anschaffungen gewährt, die die Betroffenen nicht aus eigener Kraft bezahlen können. Laut Bundesagentur für Arbeit lag der durchschnittliche Darlehensbetrag 2016 bei 434 Euro. 2007 waren es noch 233 Euro.

Zur Tilgung des Kredits müssen die Erwerbslosen monatlich zehn Prozent ihrer erhaltenen Sozialleistungen abtreten. Zimmermann sagte am Sonntag gegenüber jW: »Hartz-IV-Bezieher werden gezielt in Armut gehalten.« Es werde deutlich, dass der Regelsatz von derzeit 409 Euro viel zu niedrig sei. »Zuwenig für ein würdevolles Leben.« Die Linke und Sozialverbände fordern kurzfristig eine Erhöhung auf 560 Euro. Die Statistik belege, dass die Armut in Deutschland zunehme. »Nicht nur bei denjenigen, die im Hartz-IV-System gefangen sind, sondern auch bei denen, die an der Hartz-IV-Grenze arbeiten und dort einen Lohn erhalten, von dem sie nicht leben können, und aufstocken müssen«, so Zimmermann. Das seien weitere 1,2 Millionen Menschen. Die Bundesregierung schaue dabei einfach weg. Sie habe den Regelsatz willkürlich kleingerechnet.

Ausbrechen aus dem Sanktionsregime können nur wenige. Am Samstag berichtete die Saarbrücker Zeitung mit Verweis auf Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums, von 121.000 Hartz-IV-Beziehern seien 2016 Klagen vor Sozialgerichten »abschließend entschieden« worden. Allerdings hätten nur 40 Prozent der Kläger Recht bekommen. Gegen Sanktionen der Jobvermittler konnten sich demnach 38,4 Prozent vor Gericht behaupten. Bei Streitfällen über die Kosten für Unterkunft und Heizung seien es 42,8 Prozent gewesen.

In Hamburg hat sich am 18. Mai eine Frau erfolgreich gewehrt. Vor dem Landessozialgericht wurde sie aus der Kreditknechtschaft des Jobcenters entlassen. Sie sollte seit zwei Jahren monatlich zehn Prozent (38,20 Euro) ihrer »Stütze« abtreten, um die Kaution für ihre Wohnung in Höhe von 1.200 Euro abzustottern, die ihr vom Amt vorgestreckt worden war. Erst nach 30 Monaten wäre die Darlehensschuld getilgt gewesen. Das Urteil in der ersten Instanz vor dem Sozialgericht war noch zugunsten der Armutsbehörde ausgegangen. Doch am Donnerstag kritisierten die Hamburger Richter der höheren Instanz, die Frau habe wegen ihrer psychischen und körperlichen Beschwerden keine Chance gehabt, einen Job zu finden. Der Grad der Behinderung sei zwischenzeitlich auf 100 angehoben worden. Doch das Jobcenter habe nicht einmal geprüft, ob ihr die Mietkaution nicht in anderer Weise hätte gewährt werden können, beispielsweise als Zuschuss. Alternativen habe die Behörde »nicht einmal erwogen«.