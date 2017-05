Ein paar Biere mehr

Endlose Partys an der Tabellenspitze und knapp dahinter: Brighton feiert Brighton Foto: Alan Walter/REUTERS

Die zweite englische Liga, die Football League Championship, hat Anfang des Monats ihre Saison beendet. Direkte Aufsteiger sind Newcastle United und Brighton & Hove Albion. Der dritte Aufsteiger wird am 29. Mai im Wembley Stadion ermittelt, wenn das Finale der Playoffs der vier Nächstplazierten stattfindet. Der FC Reading hat sich hierfür schon qualifiziert und wartet auf den Sieger aus der beiden Spiele Huddersfield gegen Sheffield.

Der Meistertitel für Newcastle United war nur deshalb überraschend, weil Brighton auf den letzten Metern die Spitzenposition verspielte und dann Zweiter wurde, mit einem Punkt hinter Newcastle. In der alten Industriestadt im Nordosten wurde der Abstieg aus der Premier League 2015/16 als Betriebsunfall gewertet, im Unterhaus war man Topfavorit und spielte auch so. Dagegen war Brighton nicht unbedingt zu den Aufstiegskandidaten zu zählen. Um so größer die Freude, nach 34 Jahren wieder erstklassig zu sein. Und das heißt: Endlich wieder reich sein. Jedem Team der Premier League steht bereits zum Saisonstart eine Summe von etwa 120 Millionen Euro zur Verfügung – dem opulenten Fernsehvertrag sei Dank.

Newcastle hatte bereits viel Geld. Es wurde bei den Magpies (Elstern) großzügig verbrannt. Schon vor der Abstiegssaison investierte der Besitzer, der Milliardär Mike Ashley ca. 108 Millionen Euro, vor allem in eher minder talentierte Kicker wie Jonjo Shelvey. Jonjo, wer? Eben! Newcastle wirkt wie eine englische Version des Hamburger SV. Nur mit dem Unterschied, dass Newcastle tatsächlich schon mehrfach abgestiegen ist. Der letzte Meistertitel liegt übrigens fast hundert Jahre zurück.

In der aktuellen Saison versuchte sich der Spanier Rafael Benítez an der schwierigen Aufgabe, Newcastle langfristig auf Kurs zu bringen. Nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Liverpool sowie einem kurzen Zwischenhoch in Neapel ist jedoch auch dessen Karriere zuletzt ins Stocken geraten. Immerhin zählt er zur seltenen Gattung von Übungsleitern, die Besitzer Ashley nicht feuern, sondern halten wollte – und das gleich zweimal. Bereits nach dem Abstieg musste Ashley seine ganze Überredungskunst aufwenden, um Benítez zum Bleiben zu bewegen; derzeit baggert Ashley wieder heftig um den Spanier, der gewillt scheint, Newcastle auch nächste Saison zu betreuen.

Ashley hat weitere Sorgen. Wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs wurden Ende April die Geschäftsräume von West Ham United und Newcastle United durchsucht. Dabei gab es mehrere Festnahmen von »Männern aus dem Profifußball-Geschäft«, wie die Steuerbehörde mitteilte. Geschäftsbücher, Computer und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Verglichen mit den Phantasiesummen, die in England für Profifußballer gezahlt werden ging es um vergleichsweise bescheidene fünf Millionen Britische Pfund (5,89 Millionen Euro).

Dagegen fiel Mitaufsteiger Brighton & Hove in den letzten Wochen des Spielbetriebs vor allem durch exzessive Feierei auf. Obwohl der Aufstieg nach dem Spiel gegen Wigan Athletic rechnerisch noch gar nicht feststand – erst das Unentschieden zwischen Derby County und Huddersfield Town machte zwei Stunden später den Sprung in die Premier League perfekt –, stürmten Zehntausende Fans das Spielfeld. Mittendrin befand sich der deutsche Innenverteidiger von Albion: Uwe Hünemeier. Der ehemalige Dortmunder schilderte den Verlauf der Feierlichkeiten im Spiegel so: »In der ganzen Stadt herrschte Ekstase, die Straßen waren voll mit feiernden Fans, und mich und das Team zog es bis vier Uhr nachts in einen Klub, den der Vereinschef angemietet hatte. Dort gab es einige Biere, Engländer feiern extrem. Einige Mitspieler sind zum Nachtanken bereits wieder unterwegs.«

Die Nachwirkungen waren offensichtlich noch länger zu spüren – in den darauffolgenden zwei Partien setzte es jeweils Niederlagen, und am letzten Spieltag verlor man durch ein Unentschieden gegen Aston Villa die Tabellenführung an die Streber aus Newcastle. Das war Brigtons irischem Trainer Chris Hughton aber nicht sooo wichtig. Die Saison 2016/17 war eine einzige Erfolgsstory. Hughton war es gelungen, aus erfahrenen Underdogs einen echtes Spitzenteam zu formen. Zwischen dem 13. September und 2. Januar blieb man in 18 Ligapartien ungeschlagen. Dabei gelangen 14 Siege. Dem 33jährigen Stürmer Glen Murray gelangen dabei 23 Tore, so viele wie dem sechs Jahre jüngeren Dwight Gayle von Newcastle. Nur Chris Wood, dem 25jährige neuseeländische Nationalspieler von Leeds United, gelangen mehr Tore: 27 Treffer in 44 Spielen (von insgesamt 46).