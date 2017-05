»Guck mal, lies mal«

Einheit vor Klarheit. Der Mainstream zeigte am Dienstag flächendeckend Bilder von Emmanuel Macron und Angela Merkel Foto: JW

Stelldichein bei Google. Am Montag abend lud der Internetgigant nach Berlin, um über »Fakten, Fake und Propaganda – müssen jetzt Journalisten mal eben kurz die Welt retten?« zu diskutieren. Auf dem Podium nahmen Platz: der Dokumentarfilmer Marcel Mittensiefen, die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Vice-Magazins, Laura Himmelreich, außerdem Georg Mascolo, der den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung leitet sowie die bei Google Deutschland angestellte Juristin Sabine Frank. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt schwänzte kurzerhand.

»Fake News« seien bewusst lancierte Falschmeldungen, durch die ein politisches Ziel verfolgt werde, erklärte die Moderatorin Melanie Stein, Journalistin vom NDR. Mascolo sagte, das sei schon immer so gewesen – am schlimmsten in der DDR. Manche Falschmeldungen könnten einfach widerlegt werden. So die in der vergangenen Woche veröffentlichte Zeitungsente, eine – erfundene – CDU-Ortsvorsitzende namens Brigitte Ebersbach aus dem Ort Schwenke, die angeblich die Parteivorsitzende und amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert hatte, auf Waffenexporte zu verzichten. Die US-Nachrichtenagentur Associated Press verbreitete die »Neuigkeit« weiter, Fox News Channel, New York Times und Radio Vatikan nahmen die »Nachricht« unkommentiert auf. Die Phänomene seien die gleichen, sie vervielfachten sich nur »auf radikal höherem Niveau«, sagte Mascolo. Allerdings habe die Entwicklung ein ungeheures Ausmaß angenommen. »Laut US-Geheimdiensten soll es einen gezielten Angriff auf das demokratische System gegeben haben – was uns dann Donald Trump als Präsidenten beschert hat«, sagte Mascolo, bekennendes Mitglied der »Transatlantik-Brücke« und der »Münchner Sicherheitskonferenz«. Den Gedanken, dass auch US-Geheimdienste »Fake News« verbreiten könnten, kam ihm nicht.

Mascolos Journalistenzusammenschluss hat gemeinsam mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) die »Panama Papers« ausgewertet. Die Daten von »Kunden« der in Panama-Stadt ansässigen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Steuerparadies Geld gewaschen haben sollen, wurden ihnen im April 2016 zugespielt. Mascolos Truppe stellte Verbindungen zur Regierung des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad her, der über Panama mit »schmutzigem Geld« Krieg in Syrien führe. »Um dem Morden Einhalt zu gebieten, haben mehrere Länder, darunter die EU und die USA, schon 2011 Sanktionen gegen Assad, seine Familie sowie seine engsten Verbündeten verhängt«, schrieb der Rechercheverbund damals. Informationen, um politische Interessen durchzusetzen? Davon war bei Mascolo nicht die Rede. Auch nicht davon, dass der ICIJ von der Open Society Stiftung des Mulitimilliardärs George Soros gesponsert wird.

Marcel Mittensiefen, der eine syrische Familie bei der Flucht aus der Heimat bis nach Europa begleitet hat, kritisierte die Rolle der Medien in der Kriegsberichterstattung. »Die meisten Bilder aus Syrien zeigen bärtige Männer, die anderen Männern den Kopf abschlagen.« Dies führe in Deutschland zu verhärteten Fronten, wie man zuletzt in der Talkshow »Anne Will« gesehen habe. Nach der Sendung vom 9. April hatten sich die Mainstreammedien auf den Vorsitzenden der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, Michael Lüders, eingeschossen, der dem »Westen die Schuld am Chaos in Syrien« zugeschrieben hatte.

Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass die schlechtere soziale Situation der Bevölkerung empfänglicher für einfachere Antworten mache, sagte Mittensiefen. Viele Briten etwa, die für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt hätten, gingen prekären Tätigkeiten nach und seien »einen Paycheck von der Armut entfernt«.

Laura Himmelreich machte den Druck in der Branche für Falschmeldungen verantwortlich. Bei Spiegel online und Stern.de müssten Redakteure täglich zehn bis 15 Artikel »raushauen«. Zum Überprüfen bliebe da wenig Zeit. Die Medien, die die benötigten Klickzahlen nicht erreichten, würden von einer »natürlichen Marktbereinigung« erfasst. Die Zielgruppe des Vice-Magazins liege zwischen 18 und 34 Jahren. Ihre Leser konsumierten über Facebook-Tweets, nach dem Motto: »Guck mal, lies mal«. Bei Vice gibt es keine allgemeingültigen Standards: »Ich glaube nicht an Objektivität«, sagte Himmelreich. Jeder Autor habe eine Meinung.

Sabine Frank sagte, dem Konzern gehe es darum, »relevante Inhalte« in Suchmaschinen zu präsentieren. Mit welchen Artikeln der Leser in Berührung kommt, wird von Google entschieden. Das Unternehmen nehme zunehmend Einfluss auf Schulen. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf hat Google zudem ein Portal für 30 französische Medien finanziert, in dem Leser den Verdacht auf »Fake News« melden konnten. Die großen Verlags- und Internetkonzerne rücken enger zusammen. Und der Leser wird »alerter«, wie es Frau Frank ausdrückte.