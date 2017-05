Ein niedliches Paar: Jack (Philip Seymour Hoffman) und sein Schwarm Connie (Amy Ryan): »Jack in Love« Foto: NDR/Degeto/Big Beach Films

Re: Wo sind die Helden?

Nachwuchsprobleme bei der Bundeswehr

Eigentlich ist diese Sendung nicht mehr aktuell, aber wenn man dann so liest, was geplant war, weiß man, dass alle schon immer wussten, was das Problem ist. Fünf Jahre nach Abschaffung der Wehrpflicht fragt die Sendung: In welchem Geist werden die Soldaten ausgebildet? Nach außen präsentiert sich die Bundeswehr als weltoffene und demokratische Armee, doch Diskriminierung, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit sind nach wie vor ein Problem. Begleitet werden ein Rekrut bei seiner Grundausbildung; ein Personalgewinnungsoffizier und eine junge Zeitsoldatin bei ihrem ersten Auslandseinsatz in Afghanistan.

Arte, 19.45

Monitor

Berichte zur Zeit

Auch hier können wir wohl was zum rechten Geist in den Streitkräften erwarten. Und mehr. Moderation: Georg Restle.

Das Erste, 21.45

Ringlstetter

Michael Mittermeier und die Woidboyz

Hannes Ringlstetter begrüßt in seiner Show den Komiker Michael Mittermeier und die Woidboyz. Mittermeier, Erfinder des Begriffs »Arschgeweih«, gehört zu den durchs Fernsehen populär gemachten Vertretern seiner Zunft. Er tourt nicht nur mit seinen eigenen Programmen durch die Lande, sondern tritt zusammen mit Xavier Naidoo auf – hups: Und er verteidigt auch dessen Reichsbürgergejaule. Interessanter Abend könnte das werden.

BR Fernsehen, 22.30

Amma und Appa

Franziska aus Bayern liebt Jayakrishnan aus Südindien. Als die beiden heiraten und sich in Deutschland niederlassen wollen, stehen für die jeweiligen Schwiegereltern einige Selbstverständlichkeiten auf dem Prüfstand. In der Hoffnung, die kulturellen Hindernisse zu überwinden, reist das bayerische Elternpaar schließlich zu den Eltern des künftigen Schwiegersohns nach Indien. Regie: Franziska Schönenberger/Jayakrishnan Subramanian.

Hessen, 23.15

Jack in Love

Der einsame New Yorker Jack arbeitet als Fahrer bei einem Limousinenservice. Sein bester Freund Clyde und dessen Frau Lucy, wollen ihn mit Lucys Arbeitskollegin Connie verkuppeln. Mit Philip Seymour Hoffman (Jack), Amy Ryan (Connie). USA 2010. Regie: Philip Seymour Hoffman. Jack Goes Boating (im Original) ist die einzige Regiearbeit des 2014 verstorbenen großen Charakterdarstellers.

NDR, 23.30