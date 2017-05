Erst am Schluss findet »Pátá Lod« (Das fünfte Schiff) zu poetischen Bildern. Vanessa Szamuhelová (r.) erhielt den Darstellerpreis Foto: LittleHarbour/Neiße Filmfestival

Ist das alternative Neiße-Filmfestival (NFF) zur Hochkunst gewechselt? Eröffnung und Abschluss des 14. Jahrgangs wurden in Theatern gefeiert – erstere traditionell in dem nach Gerhart Hauptmann benannten in Zittau, letzterer erstmals im Stadttheater von Varnsdorf in Tschechien. Auf der imposanten Leinwand im dortigen »Centrum Panorama«-Kino lief an den Festivaltagen auch wieder eine Reihe mit 70-Millimeter-Filmen. Weitere Spielstätten gab es in Polen, Bautzen, Görlitz, Löbau, Mittelherwigsdorf etc., insgesamt waren es 23.

Zum Auftakt in Zittau wurde der kirgisische Film »Zentaur« gezeigt. Regisseur Aktan Arym Kubat spielt darin einen ziemlich liebenswerten Pferdedieb und Filmvorführer, der sich mit überkommenen religiösen Vorstellungen im modernen Alltag zurechtzufinden versucht. Es gab dafür auch Fördergelder aus Deutschland. Zur Reihe »Macht des Glaubens« gehörte neben diesem Beitrag auch der polnische Dokumentarspielfilm »Kommunion«, der Anfang Mai deutschen Kinostart hatte. Regisseurin Anna Zamecka zeigt, wie sich 14jährige Ola intensiv um ihren 13jährigen, autistischen Bruder kümmert, um ihn zur Kommunion zu führen. Ihr eigenes Leben kommt dabei zu kurz. Das ist gut beobachtet und hat auch heitere Momente, etwa, wenn der Bruder Glaube, Hoffnung und Völlerei als die drei Tugenden angibt, denn Liebe ist etwas Unanständiges, und jeder isst gern.

Traurige Mädchen wie Ola prägten beim NFF den Spielfilmwettbewerb. Zu ihnen zählt die 15jährige Anishoara in dem gleichnamigen (ebenfalls mit deutscher Beteiligung produzierten) moldawischen Film. Regisseurin Ana-Felicia Scutelnicu arbeitete dabei nach demselben Prinzip wie Anna Zamecka und ließ Laiendarsteller Situationen aus ihrem Leben spielen. Angenehm ist, dass »Anishoara« sich Zeit für Beobachtungen nimmt. Doch geht die Heldin sphinxartig durchs Geschehen, lässt kaum Regung erkennen, darf nur wenige Male loslachen. Einander ähnelnde Situationen im Dorfleben wiederholen sich ohne weiteren Erkenntnisgewinn.

Die tschechisch-slowakische Koproduktion »Pátá Lod« (Das fünfte Schiff) erzählt von der zehnjährigen Jarka, die bei der Mutter, einer leichtlebigen Sängerin, und der kranken Großmutter in einer Kleinstadt lebt. Die quälend-trostlose Situation eskaliert, als dem auf sich allein gestellten Mädchen auf einem Bahnhof Zwillingsbabys anvertraut werden. Mit einem kleinen Freund versucht Jarka, die Säuglinge zu versorgen. In diesem Film, der in der Jugendsektion der Berlinale im Februar prämiert wurde, herrschen Sprachlosigkeit, Aggressivität und Dummheit. Erst am Schluss findet er zu poetischen Bildern. Regisseurin Iveta Grófová erklärte auf dem Filmforum in Großhennersdorf, sie habe ihre Hauptdarstellerin unter 1.000 Mädchen ausgewählt, damit sie ganz der Jarka entsprach. Mit viel Talent hat die kleine Vanessa Szamuhelová sich selbst gespielt. Dafür erhielt sie von der Jury den Darstellerpreis.

Den Hauptpreis in der Kategorie Spielfilm gewann Tereza Nvotová für ihren Film »Spina« (Dreck, ebenfalls Tschechien und Slowakei); eine tragische, am Schluss verhalten optimistische Geschichte über eine von ihrem Mathelehrer vergewaltigte Siebzehnjährige. Der als beste Dokumentation ausgezeichnete »Normální autistický film« des Tschechen Miroslav Janek über Jugendliche mit dem Asperger-Syndrom zeigt auf berührende Weise die Schönheit der Andersartigkeit.

In vielen Festivalbeiträgen wurden brennende Probleme der Zeit aufgriffen. In einer »Regionalia«-Reihe lief der Film »Spree-Hotel« über eine Bautzener Unterkunft mit diesem Namen, die vor drei Jahren zum Flüchtlingsheim umgewidmet wurde. Aus dem Hotelier Peter Rausch wurde damit ein Herbergsvater, der sich für die Asylsuchenden einsetzt, ihnen im Umgang mit Behörden beisteht und manchen Streit schlichtet. Seine besonnene Art hat dazu beigetragen, dass die anfänglich massiven Proteste ängstlicher Bautzener abgeebbt sind.

Das NFF erfreut sich immer größeren Zuspruchs. Dank einer klugen Programmauswahl und eines breiten Angebots – auch für Kinder, auch Lesungen und Konzerte – gab es in diesem Jahr öfter als zuvor volle Säle.