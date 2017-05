Die Krankenschwester Manuela arbeitet als Garderobenfrau für die Schauspielerin Huma Rojo: »Alles über meine Mutter« Foto: © Pathé Films/ARTE France

Alles über meine Mutter

Schon wieder ein Almodóvar im Hauptprogramm? So ganz unrecht hätten eventuelle Kritiker nicht. Das Genie ist davon aber nicht angekratzt. Die Krankenschwester Manuela zieht nach Barcelona, um nach dem Unfalltod ihres 17jährigen Sohnes dessen Vater zu suchen – die Transsexuelle Lola, die nie etwas von ihrer Vaterschaft erfahren hat. E/F 1999. Regie: Pedro Almodóvar

Arte, 20.15

Jetzt red i

In Attaching

Manche Flughäfen werden ja tatsächlich eröffnet. Vor 25 Jahren wurde der neue Münchner Airport in Betrieb genommen. Die Betreiber verweisen stolz auf die Erfolgsgeschichte des MUC. Der soll mit einer dritten Start- und Landebahn weiter wachsen. Doch die Anwohner protestieren. In Attaching etwa flögen dann die Jets in 100 Meter Höhe über die Hausdächer. Zudem bezweifeln die Startbahngegner, dass das Flugaufkommen in dem Maße steigen wird, wie es die Befürworter behaupten. Es diskutieren Bürgerinnen und Bürger unter anderem mit dem Vorsitzenden des CSU-Wirtschaftsausschusses Erwin Huber und dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Ludwig Hartmann.

BR Fernsehen, 20.15

Frauen in der Rentenfalle

Frauen verdienen weniger, arbeiten Teilzeit, ziehen Kinder groß und stehen am Ende ihres Erwerbslebens häufig mit Renten da, die kaum das Überleben sichern. Frauen tappen in die Armutsfalle – auch, weil der Staat das durch seine Gesetzgebung fördert!

BR Fernsehen, 22.00

Auslandsjournal spezial

Zwischen Revolution und Resignation – Iran vor der Wahl

Wie tickt das Land nach vier Jahren Amtszeit des »Reformers« Hassan Rohani und zwei Jahre nach Unterzeichnung des Atomabkommens? Wenn das beantwortet wird, ist schon viel gewonnen.

ZDF, 22.15

Masaan

Mehr wissen! In einem ärmlichen Viertel von Varanasi lebt Devi. Aus Neugier beginnt sie eine Affäre mit dem Studenten Piyush. Doch die Polizei sieht in Devis Abenteuer illegale Prostitution und verhaftet sie. Im selben Stadtviertel wohnt der angehende Ingenieur Deepak, der seiner neuen Freundin Sadhya verschwiegen hat, dass er einer niedrigen Kaste angehört. Auch diese Beziehung findet ein jähes Ende. Ganz ohne Kopftuchdiskussion. IND/F 2015. Regie: Neeraj Ghaywan.

Arte, 22.45

Inside Deutsche Bank – ­Gigant ohne Zukunft?

Nach dem Ersten gestern nun auch das Zweite mit der Deutschen Bank. Mal sehen, wer mehr sieht.

ZDF, 22.45