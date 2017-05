Da passt kaum was zusammen

»Hilfe von dunklen Kräften«: König Vortgyn (Jude Law) Foto: Warner Bros. Pictures

Die zahllosen Verfilmungen der Legende von König Artus sind nicht nur das Ergebnis der Inspiration disparatester Kräfte von Monty Python bis Walt Disney. Sie enden – wie ja in der Prophezeiung vom sagenhaften König selbst explizit so angelegt – auch nie ohne das Versprechen auf Wiederkehr. Anders gesagt, es darf niemals aufhören. Die Wiederkehr war immer schon da.

Die Geschichte der Verfilmungen dieser Sage ist erstaunlich, die der literarischen Steilvorlagen nicht weniger konfus. Ein weiter Weg wurde da zurückgelegt von den alten englischen Königschroniken bis z. B. zu Mark Twain (»A Connecticut Yankee in King Arthurs Court«). Und wenn man zugesteht, dass es sich da irgendwie um einen nationalen Gründungsmythos, ein berüchtigtes »Matter of Britain«, handelt, so wirkt es umso erstaunlicher, dass die erste (und wohl wirkungsmächtigste) literarische Formvollendung der Sage – die Epen von Chrétien de Troyes – durch und durch französischer Natur ist. Sozusagen folgerichtig wird da – zumindest aus Sicht misogyner Kriegstreiber – von Schlappschwänzen erzählt, die das Schwert bei der erstbesten Gelegenheit, ganz und gar unbritisch, für einen Rock sausen lassen, für die trügerische Minne ausgerechnet zur Ehefrau des jeweiligen Chefs nämlich (Tristan und Isolde, Lancelot und Guinevere) und somit von vorbildlichen Rittersleuten zu noch vorbildlicheren Ehebrechern (Liebenden) werden.

Wie bei vielen Legenden lässt sich schließlich die Frage kaum vermeiden, ob der sagenumwobene König denn jemals existiert hat. Wie so oft lautet die Antwort: Ja und nein. Zwar berichten die alten Chroniken: Es war einmal (so 455–475) ein kleiner König dieses Namens im abgelegenen Wales, doch kann man davon ausgehen, dass der wichtigste Chronist, Geoffrey of Monmouth (1100–1154), dessen Biographie mehr oder weniger frei erfunden hat, schlicht um seinen hochmittelalterlichen, vermehrt nach kultureller Sophistication verlangenden Zeitgenossen an einem vorbildlichen Beispiel zu erklären, was das denn idealerweise sein könnte: ein Ritter, ein König, ein Hof, ein Reich usw.

Waliser, Angelsachsen, Franzosen, reale oder fiktive Existenz, das alles verschwimmt im Laufe der Jahrhunderte ein wenig. Die einzige Konstante scheint der dauerhafte Einsatz des Königs im Handgemenge jeweiliger politischer Propaganda zu sein.

Als sich beispielsweise Hofpoet John Dryden um 1684 dazu aufraffte, »King Arthur« zu dramatisieren, war der Bürgerkrieg erst wenige Jahrzehnte vorbei, und sein Stück musste dann der jeweils aktuellen politischen Konjunktur der Herrscherjubiläen – von Charles II. zu James II. – angepasst werden. Aus Drydens Stück wurde mit der Musik von Henry Purcell in den 1690ern eine »Dramatic opera«, deren Musik die BBC im Zweiten Weltkrieg gern zum patriotischen Einsatz brachte. Und selbst ein John F. Kennedy sah seine Präsidentschaft mit Vorliebe im Gefolge von »Camelot« (dem Musical), woran zuletzt der Film »Jackie« erinnerte.

All dies und noch weit mehr lungert im Hintergrund, wenn ausgerechnet Guy Ritchie mit »King Arthur – Legend of the Sword« nun einen weiteren Artus-Film vorlegt, dessen letzte Einstellung zudem – als Zeichen britischer Selbstermächtigung? – ein erhobenes Schwert in drohender Ausschließlichkeit zeigt. Ist dieser »King Arthur« also der Spielfilm zum »Brexit«? Ja und nein. Zwar wäre diese Lesart von historischer Folgerichtigkeit (»Matter of Britain« usw. usf.). Doch ist Guy Ritchie nun einmal Guy Ritchie. Das heißt, da passt kaum was zusammen. Und soll es auch nicht.

Der Film – in 3D – ist buchstäblich sehr dunkel. Erst wenn Arthur zur Krone gegriffen hat, hellt es sich ein wenig auf. Doch was hat man bis dahin gesehen? Weniger einen verzweifelten Versuch zur Britannisierung der Welt als einen zu ihrer »Game-of-Thronisierung« (zahlreiche Akteure der Serie wirken ganz zufällig in zweiter Reihe mit). Arthur (Charlie Hunnam) wächst hier als feuchtfröhlicher »Lad« in einem Bordell auf, wird eine Art Geschäftsführer des Bordells, um schließlich im Schwertrennen gegen seinen Antagonisten anzutreten: König Vortgyn (Jude Law in nachdenklich cholerischer Richard-II.-Pose). Dieser hat Hilfe von dunklen Kräften – in seinem Keller­aquarium schwimmt eine Mischung aus Rheintöchtern und vielköpfiger Hydra. Schlachten werden mit Hilfe digital animierter Kriegselefanten geschlagen. Die Welt ist schlammig, magisch verklärt und verdammt obszön. Es ist 2017. Das »Mittelalter« zur Darstellung des garantierten Ruins neu erfunden.