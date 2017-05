Revolution von oben

Kanzlerin und Präsident am Montag in Berlin: Nur Show, oder der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Foto: Michael Kappeler/dpa

Grinsen Richtung Galerie, Geschwurbel für die Mikrofone und die harten Fakten unter vier Augen: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue französische Präsident Emmanuel Macron schienen am Montag in Berlin ganz darauf aus, die Rückschläge der vergangenen Jahre vergessen zu machen. Mediengerecht klingt das so: Beide Spitzenpolitiker wollen die Modernisierung der Europäischen Union vorantreiben und sind dabei auch »offen« für die Änderung bestehender Verträge.

Marcron hatte gute Gründe, unmittelbar nach seiner Amtsübernahme am Sonntag nach Berlin zu reisen. Die neoliberale Agenda des Exbankers läuft nach bisheriger Analyse auf eine Art Flucht nach vorn hinaus: Frankreichs Großkapital drängt auf bessere Profitbedingungen und mehr Assistenz aus Richtung Brüssel, also eine Modifizierung der Produktionsverhältnisse, um wieder Anschluss im globalen Konkurrenzkampf zu finden – mit der Losung »mehr Europa«.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Produktivkräfte: Menschliche Arbeitskraft gilt in Frankreich als zu teuer. Der überfällige Ausbau der Infrastruktur ist vom klammen Staat nicht zu finanzieren, es drücken Staatsschulden in Höhe eines Jahresbruttoinlandsprodukts. Als Königsweg aus der Misere des Kapitals gilt ein soziales Rollback: 35-Stunden-Woche abschaffen, Rente mit 60 beerdigen, Arbeitslose à la Hartz IV an die Kette des Staates legen. Bereits Macrons Vorgänger hatten den Auftrag, Schröders »Agenda 2010« als Blaupause zu nehmen, um dies zu erreichen. Doch weder Sarkozy noch Hollande haben das gewagt. Und auch der Neue im Élysée-Palast dürfte in dieser Hinsicht zögern.

Deshalb soll eine andere »Erfolgsgeschichte« her: Geld für nötige Investitionen und Modernisierungen aus »Europa«. Denn nur so ist vermittelbar, dass »Brexit« ein Unfall, Trump ein Ausrutscher war. Gerade deshalb stehen die Akteure unter Druck, ihre Pläne mit Fakten zu zementieren: Gemeinsames Budget der Euro-Zone, ein Oberfinanzminister, womöglich mit Amtssitz in Brüssel, »Investitionen« aus einem gemeinsamen Topf sind wichtige Punkte, die von Macron auf die Agenda gesetzt worden sind. Es bedeutet: eine neue Revolution von oben, ähnlich der Euro-Einführung.

Die deutsche Bundeskanzlerin findet das Ganze selbstverständlich unterstützenswert – auch wenn sie sich noch im März vehement gegen Vertragsänderungen im Rahmen der EU ausgesprochen hatte. »Wir können dem Ganzen eine neue Dynamik geben«, sagte Merkel auf der gemeinsamen Pressekonferenz beim Antrittsbesuch Macrons. Dazu müsse man auch bereit sein, Verträge zu ändern. »Wenn wir sagen können, warum, wozu, was die Sinnhaftigkeit ist, wird Deutschland jedenfalls dazu bereit sein«, so die Kanzlerin. Hört man ihr zu, klingt das weniger nach Verschwörung und eher wie der Ansatz für ein Reförmchen. Gut getarnt, die Physikerin im Kanzleramt.

Und sie tendiert nicht allein in diese Richtung. Ihr Vize und »Teilzeit«-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) trommelt schon seit Wochen im vermeintlichen Europa-Takt. Und die SPD-Spitze macht eifrig mit. Es gebe zwar mit dem Euro eine gemeinsame Währung, aber keinen Unterbau, bemerkte SPD-Vizefraktionschef Carsten Schneider am Dienstag im ARD-»Morgenmagazin«. »Die Euro-Zone, so wie sie jetzt ist, ist unvollkommen.« Wie zuvor der Außenminister schloss sich Schneider der Forderung Macrons nach einem eigenen Finanzminister und einem eigenen Budget für die Euro-Zone an. Nur die Zahlungsmodalitäten scheinen nicht so ganz geklärt.

Das sei kein Problem, meinte Macron. Schließlich ist der Investmentbanker ein Fachmann. Denn Investitionen müssten her, um den wirtschaftlichen Kriechgang im gemeinsamen Währungsraum zu beenden. Das könne Frankreich schließlich nicht allein stemmen. Man brauche einfach »frisches Geld«. Da kann kein Sozialdemokrat – ob im Herzen wie Merkel oder nach Parteibuch wie Gabriel – abseits stehen.

Ein paar Stolpersteine auf dem Weg zum schnellen Teil-Europa gibt es dennoch (»das Modell vom »Europa« der unterschiedlichen Geschwindigkeiten war erst jüngst aus der Mottenkiste geholt worden). Vor allem die Frage, wo kommt das »frische Geld« her, dürfte interessant werden. Ideen gibt es bei den Regierenden schon. Derzeit wird die Umwandlung des völlig intransparenten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in eine Art Euro-Währungsfonds heiß gehandelt. Trotz Macrons Berliner Dementis »ich habe nie Euro-Bonds gefordert« sind auch diese nicht vom Tisch. Für die Bürger in den Mitgliedsländern sind das keine guten Aussichten.