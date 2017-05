Beitragsleister des Tages: Sami Sagur

Finanzmanager Sami Sagur, Meike Schlecker und Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz (v. l. n. r.) Foto: Stefan Puchner dpa/lsw

Die Vertreter des Kapitals wissen genau, warum sie die Öffentlichkeit meiden. Denn wüssten zu viele, was die Milliardäre und Millionäre der Republik denken, dann könnte das den »sozialen Frieden« arg gefährden. Gleiches gilt natürlich auch für die engsten Vertrauten der Besitzenden, also jene Heerscharen an CEO, Unternehmensberatern und sonstigen Kapitalfunktionären. Pech für die herrschende Klasse, wenn so einer vor Gericht aussagen muss. Und sich dann auch noch verplappert. Das ist nun Sami Sagur passiert, dem früheren Finanzchef der Drogeriemarktkette Schlecker.

Zur Erinnerung: 2012 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Die Arbeitsplätze von mehr als 23.000 Beschäftigten wurden in der Folge vernichtet. Vor Gericht wird derzeit der genaue Ablauf der Pleite ergründet. Im Prozess stellte am Montag auch Sagur seine Sicht der Dinge dar.

Laut Sagur habe es Schlecker im April kurzfristig an Mitteln gefehlt, weshalb Insolvenz angemeldet wurde. Hätten er und Anton Schlecker das im Januar geahnt, »dann hätten wir wohl vehement das Weihnachtsgeld eingefordert«. Einer Mitarbeiterbefragung habe das Unternehmen zudem entnommen, dass die Angestellten zu einem Lohnverzicht bereit gewesen wären. Doch die Gewerkschaft habe das nicht zugelassen.

»Es ist üblich, dass in einer Restrukturierung alle einen Beitrag leisten«, sagte Sagur. Ein Satz, mit dem er am Dienstag in der Bild landete. Denn sogar das stockkonservative Blatt weiß, dass leitendes Personal ein wenig mehr verdient als die Schlecker-Verkäuferinnen. Tausende regulär Beschäftigte habe das Unternehmen nämlich in eine Leiharbeitsfirma abgeschoben, so Bild. Dort seien ihnen 6,50 Euro in der Stunde gezahlt worden. Erst nachdem ver. di interveniert habe, sei der Betrag auf 12,30 Euro gestiegen. Leitendes Personal wie Sagur habe hingegen ein Salär von mehr als 17.000 Euro im Monat bezogen.