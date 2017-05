Spur nach oben

Wo sitzen die Hintermänner des Mords an Pawel Scheremet? Kundgebung für den ermordeten Journalisten am 20. Juli 2016 in Kiew Foto: ROMAN PILIPEY/EPA

Ukrainische Journalisten beschuldigen den Geheimdienst des Landes, auf eine noch nicht geklärte Weise in den Mord an dem Radiomoderator Pawel Scheremet im Juli 2016 verwickelt zu sein. Die Ergebnisse einer mehrmonatigen Recherche veröffentlichte letzte Woche das Portal des »Organized Crime and Corruption Reporting Project« (OCCRP). Danach hat die ukrainische Polizei bisher äußerst schlampig ermittelt – die auch in dem 50minütigen Dokumentarfilm nicht geklärte Frage ist, ob aus Unvermögen oder mit Absicht.

Den Reportern gelang es, aus den Bildern der zahlreichen in der Umgebung des Tatorts montierten privaten Überwachungskameras zwei mutmaßliche Attentäter zu identifizieren, die gegen 2.40 Uhr in der Nacht vor dem Mord etwas unter Scheremets Auto plazierten, vermutlich die Sprengladung. Mindestens eine dieser Personen soll am Morgen kurz vor der Tat nochmals am Tatort aufgetaucht sein. Ob sie es war, die die Explosion über Funk auslöste, bleibt offen. Ein weiteres Indiz ist ein grauer Skoda Octavia, der in der Nacht vor dem Mord einige Stunden in der Nähe des Tatorts parkte und von den beiden Insassen mehrmals für kurze Zeit verlassen wurde. Auf Umwegen stießen die Reporter auf einen Mann namens Igor Ustimenko, der das Auto im Rahmen einer notariellen Vollmacht – also nicht unter seinem eigenen Namen – benutzte und sich im Interview in Widersprüche verwickelte. Wie den Journalisten ein Insider verriet, ist er seit 2014, also offenbar im Zusammenhang mit dem Kaderwechsel nach dem »Euromaidan«, für den Geheimdienst SBU tätig. Was er in unmittelbarer Nähe des Tatorts über Stunden tat, ist unbekannt, und seine letzte Äußerung gegenüber den Reportern (»Ich freue mich, dass Sie noch arbeiten und gesund sind«) kann durchaus als Drohung interpretiert werden.

Der Film belegt, dass die prowestliche Onlinezeitung Ukrajinska Prawda (UP) vom SBU intensiv kontrolliert wurde – durch Spitzel in der Redaktion und/oder die Überwachung der Telefone und Internetaktivitäten der Journalisten. Was im Winter 2015/16 das Interesse der Geheimdienstler weckte, zeigen Auszüge aus Vermerken, die den Rechercheuren zugespielt wurden und im Film teilweise gezeigt werden. Danach ging es um Rechercheprojekte der UP zum Kohleschmuggel aus der »Volksrepublik Lugansk« in die Ukraine und diverse geschäftliche Aktivitäten hoher Beamter der ukrainischen Präsidialverwaltung. Weder Präsident Petro Poroschenko noch sein Innenminister, der Geheimdienstchef oder der Generalstaatsanwalt waren zu Stellungnahmen bereit.

So weit, so schlecht, wobei sich im Film nebenbei herausstellt, dass Scheremet Leuten des Nazibataillons »Asow« in der Nacht vor seiner Ermordung noch Tips zum richtigen Auftreten im Fernsehen gab. Spannend und über die Ukraine hinaus interessant wird die Geschichte erst dadurch, wer sie publizierte. Die Recherche vor Ort leisteten der unmittelbar vor dem »Euromaidan« mit westlichem Geld ins Leben gerufene Onlinefernsehsender Hromadske TV und das Rechercheprojekt »slidstvo.info«; die Bildbearbeitung zur Identifizierung der Autonummer des verdächtigen Skodas trug ein Spezialist des bisher im wesentlichen mit Anschuldigungen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Abschuss der Maschine des Fluges MH 17 hervorgetretenen Rechercheprojekts »Bellingcat« bei. Veröffentlicht wurde das Ganze auf der Seite des ebenso »unabhängigen«, faktisch aber von der US-Stiftung für Auslandshilfe USAID und George Soros’ Open Society Foundations finanzierten OCCRP. Diese Gruppe arbeitet mit renommierten westlichen Medien zusammen, war an der Recherche der »Panama Papers« beteiligt und verleiht jährlich Preise an angeblich besonders korrupte Antihelden, darunter 2014 Wladimir Putin und 2016 der venezolanische Präsident Nicolás Maduro.

Die ganze Sache riecht, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, nach einem Remake der Affäre um den Mord an dem georgisch-ukrainischen Journalisten und Mitbegründer der Ukrajinska Prawda, Georgij Gongadse. Sein Tod im Jahre 2000 war dem damaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma zugeschrieben worden; der Leibwächter, der die entsprechenden Audioaufnahmen mit einem in Kutschmas Arbeitszimmer plazierten Gerät gemacht hatte, präsentierte sie nach seiner Flucht ausführlich im US-Propagandasender Radio Liberty. Die Empörung von Teilen der ukrainischen Öffentlichkeit über den Mord war damals der Auftakt zur Bewegung »Ukraine ohne Kutschma«, die nach einigen Jahren in die »Orange Revolution« überging.