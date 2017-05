Juristische Farce

Vorheriges

Was ist dran am »Fall Lula«? Die »Lava Jato«-Taskforce zum Korruptionsskandal um den Ölkonzern Petrobras unter Leitung des Richters Sérgio Moro hat den brasilianischen Expräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei (PT) in den vergangenen Monaten mit fünf Anklagen überzogen. Unter anderem soll dieser sich mit einem Luxusappartement am Strand von Guarujá im Bundesstaat São Paulo sowie einem Landhaus bereichert haben. Den nach wie vor populärsten Politiker des Landes, verehrt von den ärmeren Bevölkerungsteilen, erklärten die Ankläger aus dem südbrasilianischen Curitiba öffentlich zum obersten Drahtzieher eines kriminellen Netzwerkes. Auf den Covern der großen Magazine ist Lula in Verbrecherposen und Sträflingskleidung zu sehen.

Was sich hinter der Kampagne verbirgt, erläuterten unter der Fragestellung »Ein Fall von Lawfare?« am Montag abend in Berlin vor etwa hundert Teilnehmern – darunter viele Studierende – im Lateinamerika-Institut der FU Berlin (LAI) Valeska Martins Zanin und Geoffrey Robertson. Die Anwältin Zanin gehört der Kanzlei an, die Lula vertritt. Robertson, auch als Verteidiger des Wikileaks-Gründers Julian Assange bekannt geworden, ist auf Menschenrechte spezialisiert und vertritt eine Petition Lulas bei der UNO. Zu der Veranstaltung hatten neben dem LAI selbst auch die Berliner Initiative »SOS Lula« und das Lateinamerika-Forum Berlin eingeladen.

Beide Gäste unterstrichen in ihren Vorträgen und der Diskussion, dass es sich bei dieser Strafverfolgung um einen allein politisch motivierten Missbrauch der Justiz handelt. Zanin nannte das Verfahren »eine Farce«. Robertson setzte dessen Methoden mehrfach mit denen der spanischen Inquisition des Mittelalters gleich. Lula, der 2018 wieder kandidieren möchte, sei »spektakulär unschuldig«. Viel Geld und Zeit werde aufgewendet, »um Lula zu dämonisieren«. Dessen Familie und Umfeld seien bis auf den Grund durchleuchtet und selbst die Anwälte abgehört worden. »Sie fanden nichts, absolut nichts.« Dass ihm dennoch eine Verurteilung drohe, liege an einer Richterschaft, »die zum kleinen Klub der Reichen zählt«, und am rückschrittlichen Rechtssystem. Richter Moro, eng mit den politischen Gegnern der PT und den Globo-Medien liiert, sei darin Ermittler und Richter in einer Person. Ein unparteiliches Urteil sei von diesem nicht zu erwarten, gab Zanin gegenüber jW zu verstehen.