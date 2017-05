Endlich wieder Parade

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gönnte sich eine Auszeit vom »Säubern« der Bundeswehr: Am Dienstag empfing sie in Berlin ihren ukrainischen Kollegen Stepan Poltorak. Mit militärischen Ehren. Dazu gehören Ehrenkompanie, zackiges Getue, parallel gehaltene Regenschirme und allerlei Krimskrams an den Uniformen. Poltorak – Dienstgrad Armeegeneral – befehligte zuvor die Nationalgarde. Deren Job: Krieg gegen die abtrünnigen »Volksrepubliken« führen. Das ist teuer, die Ukraine hat kein Geld. Er dürfte einen Wunschzettel mitgebracht haben.(disch)