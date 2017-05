Ver.di und die Profis

In den Kliniken herrscht Not - beim Personalbestand. Doch die Pflegekräfte organisieren sich zunehmend Foto: Holger Hollemann/dpa

In der ver.di-Mitgliederzeitung Publik wird auf Seite 2 stets eine Liste von Gewerkschaftsbezirken veröffentlicht, die die meisten Mitglieder gewonnen haben. Ganz oben stand dort in den letzten beiden Ausgaben die Region Saar-Trier, mit 1.132 Eintritten bis Ende März. Verantwortlich für die eher ungewöhnliche Spitzenposition des Saarlands ist in erster Linie der Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Mehr als die Hälfte der Neumitglieder sind Pflegekräfte – Ergebnis einer energischen Kampagne für Entlastung und mehr Personal im Krankenhaus, bei der das Saarland Vorreiter ist. Ein Teil des Erfolgs basiert dabei auf dem Einsatz externer Organizer.

Organizing ist eine von US-Gewerkschaften entwickelte Methode zur strategisch angelegten Gewinnung von Beschäftigten. Sie kommt auch hierzulande seit geraumer Zeit zum Einsatz. Ver.di, IG Metall und Co. stellen dabei oft jüngere, speziell geschulte Gewerkschaftssekretäre ein, um bestimmte Branchen oder Betriebe zu erschließen.

Ein anderer Ansatz, mit dem ver.di derzeit versucht, ihre bröckelnde Mitgliederbasis zu stabilisieren, ist die Straßenwerbung. Beschäftigte einer externen Firma, der »DFC Dialog«, sprechen dabei Passanten in Einkaufspassagen und hochfrequentierten Fußgängerzonen an – so, wie es seit vielen Jahren alle möglichen seriösen oder weniger seriösen Verbände machen. Im vergangenen Jahr hat die Dienstleistungsgewerkschaft auf diesem Weg mehr als 5.000 neue Mitglieder gewonnen – ein Geschäft, das sich offenbar auch nach Abzug der Kosten rechnet.

Doch in ver.di sind professionelle »Dialoger« und Spezialisten zur Mitgliederwerbung keineswegs unumstritten. Manche sehen sie als »Drückerkolonnen« und kritisieren, dass die Werber mit Gewerkschaften zuvor meist nichts oder nur wenig zu tun hatten. Vor allem aber: Die Mitgliederwerbung auf der Straße ist nicht angebunden an die Arbeit im Betrieb. Gerade ver.di hat ohnehin ein schier unlösbares Problem damit, die vielen verstreuten Einzelmitglieder angemessen zu betreuen.

Bei der Firma »Organizi.ng«, die ver. di Anfang des Jahres einige Monate lang in den saarländischen Krankenhäusern unterstützt hat, stellt sich dieses Problem nicht. Sie verbindet die Organizing-Methode mit offensiver Mitgliederwerbung – als Bestandteil gewerkschaftlicher Kampagnen und betrieblicher Auseinandersetzungen. Die Beschäftigten werden also nicht irgendwo gewonnen, sondern gezielt in Betrieben, in denen die Gewerkschaft etwas anzubieten hat. Und: Die Organizier gewinnen nicht nur einzelne Mitglieder, sie helfen auch beim Aufbau kollektiver Strukturen. So sind in den saarländischen Krankenhäusern Aktiventreffen, Stammtische und ver. di-Betriebsgruppen entstanden. Das soll dazu führen, dass nach dem Abzug der Werber nicht alles zusammenbricht.

Die Erfolge, die diese Methode im Saarland gezeigt hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Das gilt nicht nur für die Zahl neuer Mitglieder, die die zuvor anvisierten 500 weit überschreitet. Ver. di hat es in der Kampagne auch geschafft, die Eigenaktivität der Beschäftigten deutlich zu erhöhen. Hunderte haben sich als »Tarifberater« gemeldet, etliche nahmen in ihrer Freizeit an Treffen und Konferenzen teil. Mit zwei Warnstreiks und diversen Aktionen konnte ver.di die Homburger Uniklinik, die DRK-Kliniken sowie die Caritas und die katholische Marienhaus-Gruppe zu Verhandlungen über Entlastung bewegen. Auch die Landesregierung machte zumindest verbal Zugeständnisse.

Bemerkenswert ist auch die Zusammensetzung der neuen Gewerkschafter. Über 80 Prozent von ihnen sind weiblich, fast alle sind Pflegekräfte. Fast Dreiviertel sind jünger als 40 Jahre.

Klar ist, dass solche Erfolge nur als Bestandteil einer entschlossen geführten gewerkschaftlichen Auseinandersetzung möglich sind. Offen ist, ob ver.di nach Abzug der professionellen Organizer in der Lage ist, die neuen Mitglieder zu halten und die Ansätze zur Selbstorganisation weiterzuentwickeln. Für den ver. di-Apparat ist das eine gewaltige Herausforderung. Andererseits: Andere wären froh über solche Probleme.